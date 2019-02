Bertotto ratificó la decisión de competir por la intendencia de Ushuaia

El concejal Tomás Bertotto confirmó sus aspiraciones a la intendencia de Ushuaia y advirtió al PRO y la UCR que no integrará la alianza Cambiemos si no hay una distribución “equitativa” de los cargos en disputa. Criticó los nombres que se barajan para los cargos ejecutivos porque “no tienen ningún asidero”, entre ellos la posibilidad de que Federico Sciurano sea candidato a gobernador. Incluso remarcó que Héctor Stefani es candidato “del PRO y la UCR”, no así de la Coalición Cívica.

Río Grande.- El concejal de Ushuaia Tomás Bertotto plantó la interna contra Héctor Stefani, anticipando que no integrará la alianza Cambiemos si no hay una distribución equitativa de los cargos en disputa y, por dentro o por fuera, será candidato a intendente de la capital fueguina.

“La Coalición Cívica de Tierra del Fuego está constituida y trabajando todos los días por los vecinos de Ushuaia. En este momento electoral se ve a los políticos más preocupados por pensar en la elección que viene que en atender sus responsabilidades. A mí me ocupan todos los días los problemas de Ushuaia”, dijo por FM La Isla, y fue crítico de la alianza Cambiemos, porque las conversaciones dentro “son muy pocas”, criticó.

“No me preocupa lo que haga el PRO y la UCR, aunque me preocupa porque los políticos que tienen cargos electos tienen que estar ocupados en trabajar y no en rosquear. A mí la rosca no me gusta y yo estoy alejado de esa parte de la política. Lo que me interesa es que la Coalición Cívica crezca y sea una renovación de la política con gente que se quiera sumar a trabajar por la provincia y la ciudad”, planteó.

“Me tienen bastante sin cuidado las conversaciones que el PRO y la UCR estén llevando adelante. Nosotros tenemos un partido conformado a nivel provincial y a nivel federal, con personería jurídica, y tenemos el apoyo de los referentes más importantes a nivel nacional de la Coalición Cívica. Yo estoy dentro de los diez de la mesa ejecutiva nacional y tenemos el apoyo de todo el partido para tomar la mejor decisión”, subrayó.

“El partido a nivel nacional está en Cambiemos y vamos a trabajar muy fuerte para que el presidente sea reelecto. A nivel local yo voy a analizar muy bien cuál es el frente que propone la UCR y el PRO, y a partir de ahí tomaré las decisiones. Si me incorporo al frente, tengo que aceptar cada uno de sus candidatos y, si no estoy de acuerdo, la Coalición Cívica seguirá su camino”, advirtió.

Aseguró que “a nivel provincial no vamos a tirar por el piso el esfuerzo que ha hecho el partido a nivel nacional. Estamos trabajando muy fuerte en Ushuaia para ganar la intendencia, porque entendemos que en el ejecutivo municipal podemos llevar el cambio trascendental que la ciudad necesita. Si nos cierran las conversaciones con los demás partidos, no tenemos problema de conformar un frente con los candidatos del PRO y la UCR, y apoyar ciertas candidaturas, pero todavía eso no está resuelto”.

Disparó contra las “declaraciones de dirigentes que no tienen ningún asidero. Hace poco lo escuché a Pablo Blanco hablando de Sciurano gobernador, Stefani intendente de Ushuaia y él inclusive se autopostuló como senador. A mí no se me preguntó nada, siendo presidente de la Coalición Cívica”, señaló.

“Yo no tengo problema en dirimir candidaturas en una interna, que debería ser abierta. La Coalición Cívica también tiene la posibilidad de ir por afuera y no conformar un frente con el PRO y la UCR si no ve las candidaturas equitativamente distribuidas”, sentenció.

Lo cierto es que Bertotto fue claro en su aspiración a la intendencia de Ushuaia, y remarcó que quien impulsa a Stefani es “un sector de Cambiemos, por ahora el PRO y la UCR. Si el PRO y la UCR quieren que la Coalición Cívica conforme ese frente, se tendrán que sentar y entender que la distribución debe ser equitativa. No voy a acompañar por acompañar a un candidato en particular. Si uno depone una ambición personal, es en pos del conjunto y todos lo tienen que entender así”, enfatizó.

“Esto se tiene que definir en una mesa de Cambiemos, con los tres presidentes de los tres partidos y con alguna autoridad nacional que rubrique el acuerdo, donde todos reciban lo que merecen de forma equitativa y que la distribución sea justa. Nosotros tenemos candidatos en las tres ciudades. Hay afiliados de la Coalición Cívica en Río Grande y otros interesados en participar. Vamos a elegir a una abogada de Río Grande para encabezar la lista de concejales, también tenemos candidatos en Tolhuin, y se nos está acercando mucha gente este último tiempo”, concluyó.