Bertotto distinguió al Batallón de Infantería de Marina 5

La distinción de reconocimiento a la heroica actuación del denominado “El Batallón del Infierno” en la guerra de Malvinas, fue entregado este viernes por el concejal en la ciudad de Río Grande.

Río Grande.- El concejal por la Coalición Cívica ARI, Tomás Bertotto entregó el viernes último la distinción de reconocimiento al mérito al Batallón de Infantería de Marina 5, denominados en aquellos días como “El Batallón del Infierno”, por su heroica actuación en la guerra de Malvinas.

Acompañado por la primera candidata a Legisladora, Paola Mangialavori y el Secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez; Bertotto destacó en particular la actuación del Capitán, Carlos Hugo Robacio a poco de cumplirse el octavo aniversario de su fallecimiento.

Tras haber sido recibido por las autoridades del lugar, comandante del BIM 5, Capitán de Fragata de Infantería de Marina Román Morelli y el Capitán de Fragata, Mario Bilesio; el concejal se dispuso a la entrega de las distinciones frente al cuerpo del batallón con asiento en la ciudad de Rio Grande.

Durante la misma, Bertotto citó al fallecido héroe de Malvinas. “Yo no soy ni bravo ni valiente ni nada por el estilo. Soy un hombre común. Tengo miedo cuando cruzo la calle. Pero en Malvinas no pude tener miedo. No pude tenerlo porque creo que Dios no me dejó tenerlo, y la preocupación por mis hombres, su entrega, obviamente no me podían permitir tener miedo”.

El contraalmirante Carlos Robacio sintetizaba el recuerdo de su actitud en la guerra de Malvinas. “Esa persona tan sencilla es un héroe de guerra y en las noches más crueles de la lucha, su valor en combate sirvió de ejemplo a cada uno de sus hombres” agregó Bertotto quien reconoció que “su lucidez como comandante en el medio del frio, el hambre, la confusión, el fuego y la metralla permitieron escribir una de las paginas más gloriosas de la historia argentina”.

“Este homenaje a los bravos del BIM 5 de la guerra de Malvinas es un homenaje a ustedes -prosiguió en su discurso-. Porque ustedes son ellos. Ustedes llevan en su mente el conocimiento y en su cuerpo las destrezas y fortalezas que un comandante de batallón hace 37 años pensó que debían ser el fruto del adiestramiento”.

Insistió en que “ustedes son bravos de Malvinas porque el espíritu del batallón del infierno vive y se transmitió de persona en persona de una manera continua desde la guerra hasta hoy”.

El edil recordó que “el pabellón de guerra del Batallón de Infantería de Marina Número 5 con el que ustedes desfilan tiene la condecoración al valor en combate de la Armada Argentina, la orden Cruz Peruana al mérito naval, la declaración de benemérita del gobierno de la provincia y la medalla a la bandera del Atlántico Sur del gobierno de la provincia de Santa Fe entre otras” y que tales condecoraciones son “reconocimiento a esta unidad a ustedes que llevaran esta bandera a donde haga falta para defender a la Patria”.

Finalmente, instó a los hombres y mujeres del batallón de Infantería de Marina Número 5, “Batallón del infierno” a recibir el reconocimiento al mérito “que con mucho afecto les hace el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia. Este es un homenaje a ustedes porque ustedes llevan en su mente, su piel y su corazón la esencia de los bravos que combatieron heroicamente en Malvinas. Este es un homenaje al pasado, al presente y al futuro. Este es un reconocimiento al valor”, aseveró.