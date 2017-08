Bertone y Nogar presentaron al ministro Aranguren las inversiones de Total

Ayer se reunieron en la sede del Ministerio de Energía, junto al presidente de la petrolera, y dieron detalles de la producción de Vega Pléyade y del proyecto Fénix, que se pondría en marcha en 2020. El Secretario de Hidrocarburos estimó que en un mes se lanzará la licitación del área CA-12.

El secretario de Hidrocarburos Omar Nogar informó por FM La Isla sobre la reunión mantenida con el ministro de Energía Juan José Aranguren ayer por la tarde, junto con la gobernadora Bertone y el presidente de Total. El temario se basó en “la presentación al ministerio de las inversiones que está realizando la empresa Total en la provincia, para poder mantener la producción. Se presentó en detalle el proyecto del yacimiento Fénix, que entraría en producción en el año 2020. Estamos tratando de incrementar la producción actual y mantener la que está, que va cayendo porque hay áreas que están muy maduras y se van reemplazando por estos nuevos yacimientos que se ponen en funcionamiento”, explicó Nogar.

“Vega Pléyade ya está funcionando con diez millones de metros cúbicos diarios de producción, y está reemplazando todas las áreas maduras de Cañadón Alfa y las otras dos plataformas. Por suerte se puede mantener la producción e inclusive levantó un poco”, afirmó.

Estas inversiones “significan seguir manteniendo las regalías. Hay otras cuencas donde mermó la producción y bajaron las regalías, y nosotros aspiramos a aumentarlas un poco más”, dijo.

Además dio cuenta del pedido a Aranguren para prorrogar el programa gas plus. “A fin de año vence y es un plan de gobierno nacional, con un precio de 7.5 dólares. Estamos viendo la posibilidad de que se renueve ese valor para Tierra del Fuego, porque impacta directamente en las regalías. Todo esto quedó en estudio junto con el Ministerio de Hacienda de Nación y da para futuras reuniones”, indicó.

Sin flexibilización

Consultado sobre la posibilidad de flexibilizar condiciones laborales como ocurrió en Vaca Muerta, lo descartó por el momento. “Para la Patagonia se está hablando de algunos yacimientos no convencionales en el sur de Santa Cruz, y habrá prontas reuniones con el sindicato y el gobierno para hacer algo similar a Vaca Muerta. Pero en Tierra del Fuego por el momento no, porque justamente estos acuerdos se están haciendo en relación con el petróleo, por la baja del precio del barril. Nosotros por suerte en la isla tenemos una cuenca netamente gasífera, así que no creo que lleguemos a este punto, a menos que baje el valor del gas”, sostuvo.

Licitación del área CA-12

La postergada licitación del área CA12, que no se resolvió en la gestión anterior y lleva casi dos años la actual sin novedades, se definiría en un mes. Nogar manifestó que se está negociando por un lado la extensión de concesiones en el área Magallanes y, cuando se termine, se girará a la Legislatura para su ratificación.

“El pliego licitatorio del área CA12 ingresó a la secretaría Legal y Técnica para ver si hay alguna corrección para hacer. De no ser así, ya estaría saliendo el proceso de licitación. Esperamos que Legal y Técnica repase a ver si está todo en orden para avanzar con la publicación del llamado a licitación. También estamos viendo el paquete técnico y los pliegos estarán alrededor de los diez mil dólares. Después seguirá la evaluación de la comisión de los oferentes y la apertura. Antes el Tribunal de Cuentas también dirá si está todo correcto. Estimamos que se va a publicar el llamado en los próximos treinta días”, adelantó.

“Estamos con mucha expectativa, porque han hecho consultas varias empresas, y muchas no están operando en la provincia, así que es alentador. Hay dos áreas off shore y dos áreas en tierra. Total comentó que está interesada en las off shore y también EnapSipetrol. Para las áreas terrestres, YPF por interés público tiene prioridad sobe el bloque 1. Si no gana, puede llegar a igualar la oferta ganadora y tener ellos el área. Hay una empresa checoslovaca que está interesada, pero hasta que no saquemos los pliegos y se vendan, no lo sabremos”, dijo.

No pudo precisar cuánto podría impactar en las regalías el producido de esta concesión. “Los estudios que hay, indican que hay presencia de hidrocarburos, pero no podemos saber cuánto. Ya es un riesgo, por eso las empresas hacen estudios geológicos y ahí verán el riesgo de licitar”.

El funcionario resaltó que esta es “la licitación de hidrocarburos más importante de la historia que va a realizar la provincia, porque las demás concesiones fueron del gobierno nacional y nosotros lo que hemos hecho fue extender la concesión”.

Apuntó que “quedan algunas áreas revertidas que han devuelto algunas empresas, porque ya está muy maduro el yacimiento. Tenemos una devolución del área Poseidón, que es una plataforma operada por EnapSipetrol, que también ha sido revertida. Estamos en conversaciones para ver cómo se hace la devolución del área, hay que analizar el stock y las instalaciones en tierra, que son muchas, para ver cómo lo devuelven a la provincia”.

Aumento de tarifa eléctrica

Finalmente se refirió al aumento de tarifas que prevé Aranguren y se debatirá sobre fin de mes. “El 28 y 29 tenemos otra reunión con el ministro y participamos como provincia, pero no nos afecta directamente porque están hablando de un tarifario eléctrico y, al no estar interconectados, no nos afecta de fondo. Es una reunión importante referida a tarifas y transporte, y la preocupación de Nación es que varias provincias agregan ítems a la facturación de la tarifa eléctrica y la tarifa es muy alta, cuando se incorporan tasas y suplementos desde las provincias. Se quiere blanquear esto, pero no nos roza porque no estamos dentro del interconectado”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia23.