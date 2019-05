“Bertone y Melella lo único que generaron fue un enroque de candidatos entre 2017 y 2019”

El candidato a gobernador por Ser Fueguino Juan Pipo’ Rodríguez coincidió con el candidato a intendente Paulino Rossi al aseverar que tanto el kirchnerismo light y el kirchnerismo ortodoxo integran el mismo espacio. Recordó que “basta con ver quiénes son sus candidatos, y son los mismos que en el 2017 integraban uno u otro espacio político”. Puntualizó que “Nación bajo en los últimos dos años más 1.800 millones de pesos en obras, pero la verdad que no se dice, pareciera que las obras se hicieron solas, o como ahora hace la provincia que se la está adueñando, pero son fondos nacionales, no provinciales”.

Río Grande.- El candidato a gobernador por Ser Fueguino Juan ‘Pipo’ Rodríguez coincidió con lo expuesto por el concejal y candidato a intendente por el mismo espacio Paulino Rossi al señalar que “desde este espacio, a diferencia del Kirchnerismo A y Kirchnerismo B, lo único que han hecho en el último tiempo, sobre todo desde el año 2017 al 2019, ha sido un gran enroque entre sus candidatos, pero todos siempre estuvieron juntos, a pesar de que ahora dicen ser diferentes”, fustigó Rodríguez.

Recordó que en el “2015 Bertone y Melella integraban el mismo espacio, ambos prometieron en un escenario solucionar todos los problemas de la ciudad de Río Grande, y de la provincia, y en el 2017 Pérez y Vuoto compartieron el mismo espacio con Melella, y hoy están con Bertone, el Dr. Abregú que estaba con Melella hasta hace dos meses, hoy es candidato a concejal por Unidad Fueguina, por lo cual todos integran un mismo espacio, a pesar de que intentan diferenciarse sin poder hacerlo”.

En este sentido Rodríguez se diferenció de las Paso Kirchenristas al afirmar que “nosotros por el contrario somos un Frente serio, donde hemos decidido hacer las cosas bien, prolijas y ordenadas, por lo cual esta gran interna kirchnertista, donde se están peleando por quien está más identificado con la nueva fórmula presidencial a nivel nacional, nosotros decidimos asumir un compromiso con la gente, marcar las prioridades que hoy tiene la provincia, y trabajar con gente seria, y predecible”.

Por tal motivo el candidato a gobernador advirtió que en las elecciones provinciales “muchos se van a llevar una sorpresa similar a la que se llevaron en la elección de diputados del 2017, dado que hoy hay un sector importante de la provincia que estaba esperando esta tercera posibilidad, dado que no quiere elegir entre un Kirchnerismo rabioso, y un Kirchnerismo light”.

Finalmente sostuvo que “Nación bajo en los últimos dos años más 1800 millones de pesos en obras, pero la verdad que no se dice, pareciera que las obras se hicieron solas, o como ahora la provincia se la está adueñando, pero ese dinero lo trajo Nación a la provincia, y a pesar de muchos, la política no se hace con mentira, se hace diciendo la verdad, sino tenes que salir a regalar cosas como lo están haciendo ahora los espacios K, o basta con ir al banco provincial para darse cuenta con en este último mes han aumentado los planes sociales, por lo cual están rifando el estado, y seguramente después del 16 de junio vamos a comenzar a tener nuevamente problemas porque estamos dilapidando recursos que no tenemos, pero esto que están haciendo no es política, lo dice alguien que tiene más de 25 años en la política fueguina”, criticó el candidato a gobernador por Ser Fueguino Juan ‘Pipo’ Rodríguez.