Bertone y Frigerio entregaron 64 viviendas

La Gobernadora junto al Ministro del Interior Rogelio Frigerio, hizo entrega de las llaves de 64 nuevas soluciones habitacionales del IPV. En total la gestión de Rosana Bertone ya construyó y proyectó 1.090 viviendas desde el inicio de gestión. En el acto, además de la entrega de llaves, se suscribieron nuevos convenios con la cartera nacional y también se hizo entrega de equipamiento a la Unidad Provincial de Manejo del Fuego.

La gobernadora Rosana Bertone y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación de la Nación, Rogelio Frigerio, hicieron entrega en la tarde de este miércoles de 64 viviendas (cuatro de ellas adaptadas para personas con discapacidad) construidas por el IPV. El acto tuvo lugar en el gimnasio del colegio Kloketén, en el barrio Río Pipo, el que se vio colmado de vecinos. Bertone hizo hincapié en que estas soluciones habitacionales son parte de las casi 1100 viviendas que en total se proyecta entregar.

En el inicio de su discurso, el ministro Frigerio agradeció la presencia de las familias y también de representantes de gremio de la UOCRA. “Cuando construimos viviendas para cumplir un sueño muchas veces postergado, también estamos dando trabajo y trabajo de calidad, que es lo que necesita el país para que podamos cumplir nuestro principal objetivo de gobierno que es la reducción de la pobreza”, expresó.

“Las obras públicas sirven para solucionar problemas concretos de la gente”, agregó el funcionario y aportó el dato de que en la Argentina “hay 3.800.000 familias con problemas de vivienda”. “Son muchos problemas que tenemos que ir solucionando uno por uno, y esto lo vamos a hacer trabajando en equipo, como está ocurriendo con la provincia de Tierra del Fuego”, elogió.

Luego hizo uso de la palabra la Gobernadora, quien mencionó que “uno de los logros más importantes que un político puede tener es la entrega de viviendas”, y recordó que estas soluciones habitacionales son parte de las casi 1100 viviendas que se proyectan entregar.

La Mandataria agradeció la predisposición de Frigerio para atender los temas de Tierra del Fuego y que no haga distinción de partidos políticos. “Jamás el Ministro me ha discriminado por ser peronista -destacó-. El ministro recibe a gobernadores socialistas, radicales, del espacio político que sea, y ustedes no saben lo importante que es para un gobernador que el Ministro del Interior, que en este caso también es de Obras Públicas, tenga esta generosidad”.

En el acto, además de la entrega de llaves, se suscribieron nuevos convenios con la cartera nacional y también se hizo entrega de equipamiento a la Unidad Provincial de Manejo del Fuego.