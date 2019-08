La gobernadora Rosana Bertone se mostró confiada en el triunfo en octubre de la fórmula Fernández-Fernández, luego del resultado de las PASO, y arriesgó que puede superar el 51% “cómodamente”. En la provincia la amplia ventaja era esperada, pero no así los 20 puntos que obtuvo el macrismo. Lo consideró “inexplicable” y pidió “una reflexión” a los fueguinos, luego de la crisis causada por las políticas nacionales y el desempleo récord en Tierra del Fuego. Sobre la relación en lo que queda del mandato con Cambiemos, no tiene ninguna expectativa porque “no hay una interrelación con las provincias” y solamente se envían los fondos de coparticipación. No obstante se reunirá junto a parte de su equipo con Alberto Fernández para aportar lo que se pueda a resolver la crisis estructural del país. Además, disparó críticas contra Melella y sus allegados, negando el retaceo de información y aseguró que desde FORJA no quisieron compartir la elaboración del presupuesto. Para la gobernadora están sobreactuando la situación.

Río Grande.- “Nosotros teníamos como previsión una diferencia de 9 puntos y fue muy importante haber obtenido una diferencia mayor”, evaluó ayer la gobernadora Bertone por Radio Nacional Ushuaia, tras el contundente triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO, con una ventaja superior a todas las mediciones realizadas. Con casi 15 puntos de ventaja, el resultado es irreversible en octubre y la gobernadora aventuró un triunfo en primera vuelta con más del 51% de los votos.

“Hemos crecido porque nosotros tomamos la decisión trabajar en provincias en las que anteriormente no se había trabajado, como Córdoba y Santa Fe. Insistimos mucho y desde el primer momento yo le había insistido a Alberto Fernández, porque en la elección anterior se nos había dicho que nos teníamos que centrar en la provincia de Buenos Aires. Decidimos trabajar intensamente Córdoba y Santa Fe. Teníamos mucha expectativa con la provincia de Buenos Aires por el trabajo de tres años que venía haciendo Axel Kicillof, recorriendo la provincia, y el resultado fue impresionante. Incluso el concejal Juan Carlos Pino ya en el verano me había contado que era increíble cómo en vacaciones la gente se amontonaba para hablar con Axel”, indicó.

Salvo la provincia de Córdoba, el mapa quedó pintado de celeste y la buena elección de Lammens en CABA también abre expectativas de derrotar al PRO en su territorio. “El resultado de San Juan –con 28 puntos de diferencia- era muy esperado porque tanto Gioja como Uñac venían trabajando muchísimo. En Mendoza creíamos que estábamos empatados y ahora los compañeros deben estar felices, porque era importante esta elección para la candidatura a gobernador, después de muchos años que el peronismo no gana”, sostuvo.

Recordó que salvo en la elección de Alfonsín y en la de Perón, no había candidatos a presidente que superaran con comodidad el 45% como ocurrió este domingo. “Siempre hablamos en nuestro espacio que ya nadie saca los votos que sacaba Perón, del 60%, y Alfonsín sacó el 51% en su momento. Cristina llegó al 54% pero en esta oportunidad, si todo va como nosotros creemos y se sostiene este trabajo en los distritos, me parece que podríamos superar el 51% muy cómodamente”, pronosticó.

La sorpresa macrista

Si bien en Tierra del Fuego se esperaba un triunfo por amplio margen del Frente de Todos, la gobernadora admitió la sorpresa por los 20 puntos del macrismo, que le dan hasta ahora dos bancas en el Congreso. “Esta es la primera vez que voy pegada a una boleta a presidente. Yo sé con los votos duros con los que yo cuento, creo que hicimos una buena elección, que es un buen punto de partida y tenemos que seguir redoblando el esfuerzo hacia octubre. No es que ya estamos, sino que tenemos que seguir trabajando. Yo tengo un comparativo de la primera elección que fui, desde el 2001 en adelante, y siempre he sostenido más o menos la misma cantidad de votos. No es que varío mucho y sé que tengo alrededor de 40 puntos, puede ser un poquito para arriba o un poquito para abajo, pero ese es el caudal que tengo normalmente”, dijo de su performance.

Consultada sobre el resultado de la alianza nacional en la provincia, no ocultó la decepción. “No entiendo nada, porque a mí me pegaban todo el día por Macri y hoy Macri saca 20 puntos en Tierra del Fuego. La verdad no lo entiendo. Pensé que nosotros íbamos a hacer una elección con una diferencia más importante o que el macrismo iba a sacar menos votos, una de dos. En Ushuaia sacó diez mil votos y es incomprensible. Con todo lo que ha pasado en Tierra del Fuego, con toda la crisis, con todos los desempleados, sacan este porcentaje”, se alarmó.

“Yo esperaba porcentajes más cercanos a los que sacaron en Santiago del Estero o Tucumán. Con lo que ha pasado aquí debería haber sido una catástrofe para el macrismo y sin embargo no lo fue. Espero que haya un cambio para octubre y una reflexión. Es lo que pensé cuando me desperté a la mañana. Ojalá que haya una reflexión y una imitación hacia el resto del país. No estoy hablando de un cambio a nivel general, pero sí de mejorar nuestra performance electoral y ese es el desafío que uno se autoimpone”, planteó.

La transición con nación

Consultada sobre la transición nacional, dijo que “todos tenemos que apostar a la normalidad, tanto el Frente de Todos como el propio Cambiemos. Hay que ser responsable, desde las máximas autoridades. Alberto fue muy claro en su discurso del domingo, y yo diría que fue más responsable que el propio Macri. Habiendo ganado por semejante diferencia podría haber cometido un desliz, y sin embargo ha sido absolutamente respetuoso, responsable. Habló de las dificultades que tiene la Argentina, porque no es que nosotros vamos a negarlo y vamos a decir de pronto vamos a estar como en 2005 o en 2015. Espero que Macri tenga una reflexión sobre lo que ha pasado y que sigan trabajando, porque tienen que seguir trabajando”, subrayó.

En cuanto al impacto de esta derrota del macrismo en la gobernabilidad de la provincia, no ve más complicaciones de las actuales porque “el gobierno nacional ya no nos ayudaba desde que decidimos que no íbamos a solicitar ninguna ayuda más. Esto es desde octubre de 2018 aproximadamente. No han abonado los fondos para vivienda y nos deben más de 500 millones. No han abonado el fideicomiso austral y lo único que pagan es el goteo diario de coparticipación. Nada más. No hay una interrelación con las provincias, ni con Tierra del Fuego ni con otras provincias argentinas. Todos los gobernadores están en la misma situación”, aseguró.

“Obviamente puede afectar la cuestión de los mercados. Nosotros venimos gobernando con mucha austeridad, con mucho control, con dificultades pero siempre pudiendo pagar los sueldos, los aguinaldos, las jubilaciones. Tratamos de sostener el pago a proveedores para que la cadena no se interrumpa y de cumplir con todos los servicios básicos. En la transición ya estamos adquiriendo aparatología para los hospitales, que nos fue solicitada por los médicos. Seguimos incorporando profesionales, y el desafío es seguir gobernando con todas las dificultades que tenemos, sobre todo sosteniendo la obra pública. Ahora termina la veda invernal y la obra pública nos ha podido ayudar a dinamizar un poco la economía, porque si no estaríamos en una situación muchísimo peor, como la que atraviesa Chubut”, expresó.

La otra transición

Respecto de la transición con el gobernador electo, luego de que referentes del melellismo cuestionaran por los medios la falta de información, replicó que “faltan a la verdad, primero porque toda la información es pública, segundo porque cuando dijeron que iban a discutir el 82% móvil les alcanzamos todos los estudios actuariales y la documentación para que la pudieran analizar. Les dijimos que vinieran a sentarse a hacer el presupuesto con nosotros y que trabajaran con nosotros en Economía, porque sería muy importante que ya tuvieran todo programado, cuáles son las partidas que quieren, y no quisieron. Nos dijeron que eleváramos nosotros el presupuesto que quisiéramos y después lo iban a cambiar. Hemos tenido toda la predisposición, porque el presupuesto es la herramienta más importante de un gobierno para poder gestionar. Nosotros tuvimos la vocación de decirles que vengan a nuestras oficinas, que intercambiemos los datos y que el presupuesto lo hagamos juntos”, aseveró.

“Yo no quiero que a Melella le vaya mal y nunca fui de poner palos en la rueda, mientras que a mí como gobernadora me los han puestos sistemáticamente. Yo he actuado siempre con responsabilidad, ejerciendo el mando de la provincia, siendo senadora, diputada. Sin embargo me han ninguneado, me han faltado el respeto, me lo siguen faltando. Yo agacho el lomo y sigo trabajando, porque no me queda otra”, expresó, y afirmó que “están exagerando una situación, porque saben que pueden contar con nosotros y han contado con nosotros hasta para llevarlo en las elecciones pasadas, en el mismo espacio político. Es claro que exageran. Ha tenido la barrabasada de llamar a Alberto Fernández un cuatro de copas y no entiendo nada”, dijo.

Finalmente confirmó que tiene previsto viajar a Buenos Aires a reunirse con Alberto Fernández, junto con el equipo que colabora en la campaña, como 2Miguel Pesce, Jorge Argüello y mucha gente que he tratado de aportar. Este es un momento en que la situación de la Argentina es compleja, por la situación de los mercados, y lo que podamos hacer para ayudar con nuestra gente, lo vamos a hacer. Hay que resolver problemas estructurales en la Argentina”, remarcó.

Bertone no prevé cambios en su gabinete y, si hay reproches por hacer, será en privado: “Yo hace veinte años que trabajo con mi misma gente y me merecen respeto, porque me han acompañado en momentos muy difíciles. Si bien uno puede tener una evaluación de cada uno de los ministros, la daré algún día cuando tenga la posibilidad, a solas con cada uno de ellos. Lo único que voy a decir en público es que respeto que me hayan acompañado en los momentos difíciles en Tierra del Fuego”, concluyó.