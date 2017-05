Bertone recibirá a referentes vecinales por el gas

Así lo aseguró Karina Carmona, Presidente del Barrio del Bicentenario, quien además anticipó que respaldan el pedido de vecinos de la urbanización de Los Cisnes de contar con un reductor de gas. También la referente aseguró que el subsidio solo alcanza para cubrir la mitad del gasto del gas cuyo valor por kilo es de 24 pesos y cada zeppelín ronda casi los cuatro mil pesos, según detalló. Esto lo dijo en el marco de la inauguración de la nueva estación de servicios de Autosur que tuvo el benplácito de distintos referentes vecinales de diferentes sectores de Río Grande.

Referentes vecinales de distintas zonas de Río Grande acompañaron la inauguración de la estación de servicios ‘Circunvalación’ de Autosur – YPF, realizada hace pocos días atrás.

Karina Carmona, Presidente del Barrio del Bicentenario, urbanización municipal que está contigua a la nueva estación de servicios ‘Circunvalación’, acompañó la inauguración de esta expendedora de Autosur acompañada por Daniela Lencinas y María de los Ángeles Laborde, también referentes del barrio.

“Estamos muy contentos con esta nueva estación de servicios por que nos favorece mucho como barrio ya que estamos un poco alejados y esto nos da la posibilidad de acceder a la carga de combustible y a los otros servicios de forma más rápida, Además, siempre están muy congestionadas las otras estaciones a la hora de cargar nafta, así que para nuestro barrio está muy bien esta obra”, destacó Carmona.

La Presidente vecinal observó que “nuestro barrio es una zona con muchos problemas de discapacidad de distinto tipo; tenemos internaciones domiciliarias y hay muchos adultos mayores con problemas de salud”.

Con el invierno en ciernes, los vecinos también están preocupados por la provisión del servicio de gas. “Nuestro barrio está acompañando el pedido del barrio Los Cisnes, porque ellos esperan un reductor (de presión y caudal de gas) que esperamos se concrete tras la reunión que tengamos con la señora Gobernadora. Queremos contar con la ampliación de ese reductor para que nosotros también podamos contar con el gas de red porque en nuestro barrio todos tenemos zeppelines y el subsidio no nos alcanza porque solo cubre un zeppelín y medio y nosotros necesitamos tres zeppelines”.

Agregó que “el gas ahora aumentó muchísimo para nuestro barrio, se fue a 24 pesos el kilo, es muy costoso el gas para una casa de familia que sufre el flagelo del desempleo; además nuestras casas no están bien templadas y necesitamos demasiada carga de zeppelines y no llegamos, esa es la gran verdad ni con el subsidio. Muchas veces tenemos que pagar el zeppelín aparte; además hay que tener en cuenta que hay que pagar casi cuatro mil pesos por cada zeppelín y muchas familias no baja de dos mil pesos que tiene que pagar mensualmente”.

Seguirán bregando por una nueva estación se servicios en la Margen Sur

Por su parte el presidente del barrio El Mirador, Luís Barrera, presente en la inauguración de la nueva estación de servicios, resaltó que “es muy importante contar con una nueva infraestructura de este tipo, además destinada a camiones, porque va a descongestionar a las otras del centro de la ciudad”.

Barrera recordó que desde la Margen Sur hace años se viene peleando por una nueva estación se servicios en esa zona donde quieren municipalizarse. “Hablé con el CEO y otras autoridades de YPF y han quedado que gente de la empresa van a contactarse de nuevo con nosotros porque ellos ya tienen una idea de cuál es nuestra realidad del otro lado del puente donde hay unas cuarenta mil personas que necesitan realmente tener otra estación de servicios”.

Por último confió que “además tenemos la buena predisposición de Autosur de querer instalarse en la Margen Sur lo cual es muy bueno y refuerza nuestras aspiraciones”.

En tanto Sergio Fresia, referente de ‘Crear Futuro TDF’, si bien no pudo estar presentes por razones de fuerza mayor, también brindó su beneplácito por la inauguración de esta estación de servicios y brindó su reconocimiento a la firma Autosur y a YPF, además del acompañamiento de la provincia a través de diferentes estamentos como el BTF.

Fresia recordó que desde la Asociación Civil Crear Futuro TDF “juntamos 11.000 firmas para la instalación de una nueva estación de servicios en la ciudad” y asimismo comentó que seguirán avanzando con otra más para la Margen Sur.