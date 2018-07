Bertone reaccionó ante nuevos ataques a industria fueguina

La gobernadora Bertone se pronunció en contra de los nuevos ataques contra el régimen fueguino, en este caso por parte de un periodista de TN que realizaba una transmisión desde Ushuaia, y se burló junto a sus colegas en los estudios del “ensamble” que se realiza en la provincia. Cargó contra estas “provocaciones mediáticas” y advirtió que “no las aceptaremos mansamente como se espera”. Para el ministro Gorbacz, es parte de una estrategia del gobierno nacional para justificar un ajuste a la provincia, y utiliza como “herramientas” a los medios afines.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone reaccionó ante un nuevo ataque a la industria fueguina por parte de un enviado de TN que realizaba una transmisión desde Ushuaia, y se burló junto a sus colegas en los estudios del “ensamble” que se realiza en las fábricas fueguinas.

Bertone pidió a los medios terminar “con las mentiras” e instó a la defensa de nuestra industria.

“La industria fueguina está siendo atacada desde hace un buen tiempo de forma sistemática por parte de importantes periodistas y referentes políticos de gran injerencia en la opinión pública.

Todos ellos merecen mi respeto, como todo mi pueblo merece el de ellos”, dijo, pero advirtió que “opinar basados en falsas verdades no es otra cosa que mentir, y se miente mucho respecto a la realidad de Tierra del Fuego. No podemos permitir que vengan a nuestra provincia a reírse de nuestro pueblo”, sentenció.

Atribuyó estos ataques “al desconocimiento”, pero también abrió la posibilidad a “intereses políticos o económicos en desmedro de los intereses de los argentinos. Atacar a la industria de Tierra del Fuego es atacar el sacrificio de los trabajadores y sus familias, su historia y su identidad”, remarcó.

“El desarrollo de una sociedad más justa no lo logran los pregoneros del ajuste, sino que lo logran la producción, el trabajo y la inclusión”, sostuvo, previendo que detrás de estas críticas hay una posibilidad de nuevos ajustes a la provincia.

“Todos los meses llegan cerca de 600 argentinos a buscar un mejor futuro en estas tierras, a buscar trabajo. Les pido a todos los que opinan que lo hagan con objetividad, sin odio y con sinceridad. Los invito a visitar nuestra provincia, a recorrer las fábricas de Tierra del Fuego, a descubrir el nivel de tecnología e infraestructura instalada y la capacidad de nuestros recursos humanos”, expresó, y remarcó que “en Tierra del Fuego se fabrican televisores, aires acondicionados, microondas, lavarropas, equipos de audio, autopartes y celulares casi al mismo tiempo que en países que están a la vanguardia tecnológica, como Corea del Sur y Japón”.

“Los que hablan de nosotros imaginan a los fueguinos como meros ensambladores de productos hechos en otros países, por eso los invito a ver con sus propios ojos qué es lo que ocurre en nuestras fábricas. Somos los que hacemos la Nación, los que luchamos por la soberanía todos los días. Somos las Malvinas y la Antártida Argentina. Sepan todos que la Ley 19640 no es una dádiva que se nos dio, es justicia y es derecho”, enfatizó.

“Como Gobernadora voy a defender a todos los fueguinos contra estas provocaciones mediáticas. No las aceptaremos mansamente como se espera, porque nuestra industria no es sólo trabajo y producción, es patria, es identidad y es soberanía”, sostuvo la mandataria.

Herramientas de una estrategia

Por su parte el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, atribuyó estos ataques mediáticos a una estrategia de sectores vinculados con el gobierno nacional, como paso previo a un ajuste.

Para el funcionario no hay desconocimiento, sino una operación exprofeso, porque “el ataque es cuestión de todas las semanas y, si no es con la industria, es con el gas, y siempre se instala en los medios nacionales una falsedad con respecto a Tierra del Fuego”, dijo.

“Si fuera una o dos veces, a uno le puede parecer que hay ignorancia, pero cuando ya el tema es permanente, es evidente que hay una intencionalidad de poner en agenda este tema, porque ¿desde cuándo Tierra del Fuego es tema de agenda de todas las semanas para los medios nacionales?”, se preguntó.

“Eso no existe y evidentemente hay una intención clara de instalar un desprestigio sobre el régimen de Tierra del Fuego y la industria por un lado, sobre el subsidio al gas por el otro, para correr el eje de la discusión que se está instalando respecto de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y la necesidad de que se hagan cargo de algunos de los subsidios que hoy Nación les vuelca exclusivamente”, manifestó.

“En el marco de la discusión que se está dando sobre cómo reducir el déficit en el país, evidentemente a algunos le resulta una idea atractiva para llevarle al presidente de la Nación, la posibilidad de ajustar por el padrón que tiene menos peso electoral a nivel nacional. Es lo que yo imagino que puede estar detrás de esto y entonces la estrategia es primero instalar este desprestigio, esta idea de que en Tierra del Fuego hay derroche de recursos, para después facilitar un escenario donde se tomen medidas que achiquen esos recursos o deroguen y ajusten determinados beneficios que tiene la provincia. Pero, como dijo la gobernadora, no son dádivas sino que son derechos”, subrayó.

“No creo que sea una cuestión aislada de ignorancia de algunos periodistas, sino una estrategia decidida detrás”, reiteró, descartando por el momento que se pida un derecho a réplica, por la misma intencionalidad con la que se manejan estos medios y periodistas. “La gobernadora contestó a través de las redes sociales, y el derecho a réplica no sé si es el camino que tenemos que tomar, porque es meternos en este barro y discutir dentro de un medio de comunicación que claramente está actuando más como herramienta de una estrategia política que como un medio que busca informar”, observó.

“Pedir derecho a réplica sería un tanto ingenuo, pensándolo como un espacio democrático donde uno puede exponer su punto de vista, porque acá hay una estrategia política, que usa una herramienta de comunicación, en este caso el canal TN, para llevar adelante un propósito, y el propósito es generar un escenario favorable para que pueda haber algún ajuste de las variables económicas de Tierra del Fuego”, reiteró.

“Lo que hizo la gobernadora fue lo correcto, porque puso blanco sobre negro, defendiendo a Tierra del Fuego y planteando con todas las letras que lo que estaba diciendo este señor son mentiras. El resto del país que mira TN y puede creer lo que dice esta persona, y también puede escuchar la respuesta de parte de la gobernadora. No sé si hay mucho más por hacer respecto de lo que pasó en la televisión. Los fueguinos tenemos que tener claro que hay una intencionalidad y hoy se está discutiendo a nivel nacional por dónde tiene que pasar el ajuste. En esa discusión evidentemente hay sectores que pueden ser del gobierno nacional o pueden responder al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que quieren sacarse de encima esta discusión que les resulta incómoda, y ven esta posibilidad de empujar el recorte hacia provincias que tienen menos peso electoral en el padrón nacional”, analizó.

“Tenemos que tener esto en claro y no mostrar fisuras ni divisiones internas a la hora de defender lo que tanto costó construir, que es el régimen industrial de Tierra del Fuego, que es bueno para nuestra provincia y para todo el país, porque es industria nacional. Los que intentan descalificar a la industria de Tierra del Fuego y hablan pestes del régimen industrial, tienen que tener en claro que lo que reemplazaría nuestra industria en caso de desaparecer no es la industria nacional en otro lugar del país, sino la importación”, remarcó.

“Estamos defendiendo no sólo a Tierra del Fuego sino a la industria nacional. Además, muy pocos de los trabajadores y de las familias de los trabajadores de nuestras fábricas han nacido en la provincia, porque la mayoría viene del resto de las provincias del país, y con más razón sostenemos que la industria fueguina es una industria nacional donde trabajan personas de todas las provincias, porque no han conseguido trabajo en sus provincias”, sostuvo.

Recordó que “los mismos medios de comunicación que están usando ahora, en su momento hablaron del impuestazo tecnológico para asustar a la clase media. Hoy les quieren hacer creer a la clase media del resto del país que en Tierra del Fuego derrochamos recursos y tenemos privilegios, que tenemos calefacción en las veredas, que ensamblamos en las fábricas. Es un agravio tras otro y creo que no hay desconocimiento de los periodistas, sino de la población en general, y se aprovechan de este desconocimiento para instalar una mentira. Porque lo que hay es una mentira de parte de los que expresan esto en los medios de comunicación”, fustigó.

“La gobernadora cada vez que puede invita a periodistas y a políticos de distintos bloques y sectores del país, para que recorran las fábricas y las vean con sus propios ojos. En este caso hubo un meteorólogo que no tenía intención de ir a la fábrica sino de hacer lo que le mandaron a hacer, que era reírse y hablar mal de nuestra industria. Pero la gobernadora cada vez que puede los invita a que recorran las fábricas para que vean cuál es el trabajo que se hace.También tenemos que tener apertura para discutir, porque tampoco nos tenemos que cerrar y decir que está todo bien. Tenemos que tener la apertura para discutir qué cosas se pueden mejorar, cómo podemos mejorar los precios para que los productos sean cada vez mejores y más accesibles. Esa discusión tenemos que estar dispuesto a darla y lo hemos hecho a través de nuestro ministro de Industria Ramiro Caballero. Pero una cosa es eso, y otra dejar que nos atropellen y directamente busquen la destrucción absoluta de nuestro régimen industrial, porque eso no lo vamos a permitir. No lo va a permitir ni la gobernadora Bertone ni ninguno de los sectores políticos, sociales y sindicales de Tierra del Fuego. Tenemos que buscar la unidad absoluta y también dejar en evidencia a los que intenten pararse en esta situación para buscar alguna ventaja política interna. El tema Malvinas y el tema de la defensa de la industria no admiten mezquindades políticas”, concluyó.