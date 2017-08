Bertone nombra como funcionaria a una mujer que no vive en la provincia

Se conoció una escandalosa designación como “Personal de Gabinete” a María Florenca Casamiquela, una precandidata a Senadora por la provincia de Buenos Aires, recientemente designada como funcionaria del gobierno provincial, designación otorgada por La gobernadora Rosana Bertone.

La medida se conoció mediante Decreto 1797, publicado en el Boletín Oficial Nº 3919 , donde la Gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, designa en el cargo de “Personal de Gabinete, categoría AA de la Estructura Política de la Secretaría de Planificación Estratégica, Ordenamiento Territorial y Hábitat” a la señora María Florencia Casamiquela, pre candidata a senadora por Buenos Aires.

La designación fue el 14 de julio. Misma fecha en que Casamiquela se encontraba junto a Randazzo, en el partido de Bolivar, provincia de Buenos Aires, lanzando su candidatura. No solo eso, aun no se sabe si alguna vez estuvo en Tierra del Fuego.

Hasta el momento no trascendieron los motivos que llevaron a la gobernadora a contratar a una empleada que no vive en la provincia y que por tal motivo difícilmente pueda presentarse a trabajar todos los días, lo que sí se pudo saber es que esta no es la primera vez que acusan a Flor Casamiquela de cobrar su sueldo y no presentarse a trabajar.

Según el portal bonaerense El Ojo Del Gran Empleado “figuraba como empleada en el 2003 en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Bs. As., pero jamás se le conoció un destino oficial” según el blog “cada vez que terminaba su licencia médica, se le mandaba una carta documento para que se reintegre a su empleo en el Consejo Escolar”, hasta que de la vergüenza que sintió, se dignó a renunciar.

Rosana Bertone y María Florencia Casamiquela se conocen desde los tiempos en que la gobernadora era legisladora.