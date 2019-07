Bertone: “No es una situación fácil ni desde lo personal, ni para quienes nos han acompañado”

Luego de publicada la carta abierta a todos los fueguinos y fueguinas, la gobernadora Rosana Bertone dio declaraciones a la prensa. “Yo tengo la necesidad de expresar lo que siento, porque no es una situación fácil ni desde lo personal, ni para quienes me han acompañado, ni para quieren han creído en el proyecto, que son muchos, son cerca del 40% del electorado. Ese ciudadano que apostó tiene que tener una respuesta” destacó Bertone.

Río Grande.- Según se manifestó desde el Gobierno provincial, la Carta Abierta se trató de una lectura y un repaso de las razones de la derrota electoral. La intención fue rendir cuentas ante los ciudadanos. “Siempre he rendido cuentas y estoy dispuesta a revisar en qué se pudo haber cometido errores. Hubo circunstancias muy adversas más allá de la provincia, mi partido o de mi gabinete, y por supuesto también errores en la gestión. Uno de lo problemas que tuvimos fue la falta de dialogo con algunos sectores. Cuando se está en la gestión, se está todo el tiempo resolviendo problemas: cómo hago para pagar sueldos, de dónde saco recursos para las escuelas, y por más que uno tenga vocación de dialogo, es muy difícil hacerlo cuando se trabaja sobre la coyuntura en el marco de una situación económica nacional que no es buena”, dijo la gobernadora Rosana Bertone en conversación con el periodista Guillermo Lacaze.

“Nosotros asumimos con una administración muy comprometida, con aumentos salariales en enero que había sido asumido previamente y que no los podíamos pagar, estando a un mes de asumir. Y fue muy difícil decir: no, yo no voy a dialogar o no voy a tener relación con el gobierno central, porque eso afectaba a todos los fueguinos. Sin embargo a partir de octubre de 2017 empezamos a arreglarnos con nuestros propios recursos. Decidimos no pedir más asistencia ni adelantos del Tesoro, por los intereses que nos cobraban como provincia. Yo traté de preservar todo lo que pude dentro de las posibilidades que tuve. Nosotros litigamos contra Nación por los fondos de la soja, junto con otras seis provincias. El resto de las provincias, acordó con Nación. Soy una persona muy responsable y siempre quiero cumplir con la palabra. Pero es muy difícil cuando las situaciones económicas nacionales son muy adversas”.

“A nosotros nos instalaron “Bertone es Macri” y no nos preocupamos para desinstalarlo, porque teníamos todos los días asuntos de gestión. Nuestra preocupación fue gestionar y hacer todos los días algo, y eso distrae de la política” señaló Bertone. Consultada sobre si la foto junto a Marcos Peña anunciando el Pacto Fiscal no fue una de las causales de la derrota, la gobernadora respondió que “ese asunto fue algo muy discutido. Yo me planté muy fuerte contra el Presidente Macri. Fui la única y de eso son testigos los gobernadores. Y fue el Partido Justicialista el que me nominó. Si a mí, mi partido me nomina para una conferencia de prensa, yo acepto. Como me nominaron para explicar con Gioja la reunión con Cristina Fernández de Kirchner en el partido y yo fui a esa conferencia. Son las reglas de los partidos políticos. Lo mismo con respecto a Aranguren. Probablemente haya sido un error, pero lo hicimos porque teníamos el objetivo de lograr recuperar los beneficios impositivos para el petróleo, que lo recuperamos. Muchas veces uno, por los trabajadores, por conseguir cosas para la provincia, paga costos políticos. Se pagan costos cuando uno busca un fin superior. Fue un costo alto, pero lo hice por la industria petroquímica y los trabajadores de ese sector”.

En otro momento de la entrevista, fue consultada sobre la situación salarial de los empleados públicos. Al respecto, contó que “el gobierno nacional siempre fue claro: “No vengan acá a pedir aumentos salariales, porque no se los vamos a dar”. Y ha sido así para todos los gobernadores, esa es la realidad. Eso afectó la relación con algunos sectores de los empleados públicos. Hemos logrado dar aumentos desde el 2015 a la fecha. Nunca fue acorde al nivel de inflación, eso es cierto, pero se dieron los aumentos que se pudieron dar”.

En relación a la relación con los intendentes, que atravesó distintas etapas, Bertone pidió que “ojalá que el gobernador Melella pueda tener una óptima relación con los tres intendentes. Eso es lo que yo le deseo a cualquiera que vaya a gobernador, que la relación sea lo más optima posible. Más cuando uno viene de la política y espera que haya buenas relaciones. Yo no las pude tener con él, pero espero que él pueda tenerlas, que tenga esa sabiduría de tener una buena relación con los intendentes, con la Legislatura, con el Poder Judicial, con el Presidente de la Nación. A nadie le gusta andar por la vida, llevándose mal. A mí me costó, porque cuando hay una contraparte, que no quiere, es muy difícil hacerlo”.

“Yo siempre aposté a que nuestra provincia sea viable. Yo además de gobernadora vivo acá, y me quiero morir en este suelo, así que aspiro a mi provincia sea viable. Hay que trabajar mucho y sostener la pacificación social. Sin paz social, nada es viable. Es una tarea de todos, de los sindicatos, los partidos políticos, los funcionarios, la gente. Nosotros empezamos a hacer las transformaciones que necesitaba la provincia después de muchos años.

Sobre el acuerdo de libre comercio ente el MERCOSUR y la Unión Europea, Bertone subrayó que “para la merluza y el calamar el acuerdo con la Unión Europea puede ser bueno, pero no para la industria. Por ejemplo para la industria autopartistas, a la que Tierra del Fuego podía sumarse. Ahora todo el país va a perder toda esta industria autopartistas. No vamos a poder competir contra los autos alemanes o los electrodomésticos de Europa del Este”.