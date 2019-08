Bertone llevará hoy a la Casa Rosada su reclamo por el congelamiento del precio de las naftas

La gobernadora Rosana Bertone será una de las mandatarias provinciales que este martes participará de la reunión convocada por el gobierno nacional junto a empresas petroleras, tras el Decreto de Necesidad y Urgencia que congeló las tarifas por 90 días. Del encuentro, que se realizará en el Ministerio de Economía a partir de las 17 horas, participarán además representantes de las petroleras que operan en las provincias. Los gobernadores quieren que se modifique el impuesto a los combustibles para que la medida afecte a todos por igual. Si no hay acuerdo, recurrirían a la Justicia. Río Grande.- En medio de un clima de fuerte tensión política y de crisis económica, el Gobierno recibirá hoy a los mandatarios de provincias petroleras para consensuar una estrategia común alrededor del congelamiento tarifas de naftas bajo un ultimátum planteado por varios gobernadores, donde instarán a la Casa Rosada a modificar el esquema impositivo a los combustibles para que Nación y provincias compartan los costos de esta decisión o, en caso contrario, recurrirán a la justicia para frenar el decreto que determinó unilateralmente esa medida. La gobernadora Rosana Bertone participará este martes de la reunión convocada por el gobierno nacional, tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri, congelando las tarifas de combustibles por 90 días. Del encuentro, que se realizará en el Ministerio de Economía a partir de las 17 horas, participarán además representantes de las petroleras que operan en las provincias productoras de hidrocarburos. Se estima que las perdidas para las provincias rondan los 51.800 millones de pesos, un agujero negro en las cuentas provinciales que, advierten los gobernadores, puede derivar en que algunas administraciones no tengan recursos a fin de año para pagar los salarios o aguinaldo. Suena dramático y lo es, al punto que mandatarios del PJ analizan recurrir a la Justicia para cuestionar la decisión de Mauricio Macri de tomar, de manera inconsulta, medidas que dañan sus presupuestos. Esa reacción la traducen en clave electoral. El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presidirá el encuentro en el que, según se estima, el gobierno nacional no dará marcha atrás con la medida, aunque espera frenar las posibles judicializaciones por parte de las provincias. De esta manera el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el de Interior Rogelio Frigerio y el secretario de Energía Gustavo Lopetegui recibirán a los gobernadores de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén y Salta con la idea de abrir el debate en torno al DNU que la semana pasada firmó Mauricio Macri para congelar el precio de las naftas para los próximos 90 días, en el marco del paquete de medidas adoptado tras la la derrota de Cambiemos en las PASO. Sin embargo, la medida ya generó un fuerte reparo de las empresas petroleras y de los mandatarios de provincias que producen combustibles quienes creen que la medida perjudicará el plan de inversiones y la producción. "Tenemos que encontrar una solución en la que las provincias no seamos las únicas perjudicadas con este congelamiento de tarifas y nosotros llevaremos una propuesta concreta", explicó a Infobae el gobernador de Río Negro Alberto Weretineck. En este sentido, el plan que llevarán mañana a la Casa Rosada los gobernadores de provincias petroleras consiste en modificar el impuesto a los combustibles o reformular el IVA a las naftas para que el costo fiscal que estableció por DNU el Gobierno al congelar el precio de los combustibles lo paguen en forma equilibrada la Nación y las provincias. Desde el Gobierno admitieron que la negociación con los gobernadores "no será nada sencilla y el panorama es muy complicado". Desde la Casa Rosada aseguran que los aumentos de los combustibles se transmiten a todos los precios y que por eso Macri tuvo que emitir el DNU para congelar los precios de las naftas. Pero esta medida no sólo se tomó sin consultar a las provincias petroleras o a las empresas sino que ahora se podría complicar en el plano de la Justicia. "Si el Gobierno mañana no acepta nuestra propuesta de modificar el IVA o la ley de impuesto a los combustibles el miércoles presentaremos un amparo ante la Justicia", expresó Weretineck a modo de ultimátum. Según el gobernador de Río Negro esta decisión es compartida por los mandatarios Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mariano Arcioni (Chubut) y Omar Gutirérrez (Neuquén). A ellos se les podría sumar en el planteo judicial Juan Manuel Urtubey, de Salta. Weretineck explicó que con el DNU que firmó Macri los gobiernos provinciales deberán resignar fondos, ingresos por regalías e incluso "todo este parate atentará contra las inversiones en Vaca Muerta", dijo. En el Gobierno por ahora no dieron muestras de aceptar la decisión de los mandatarios de provincias petroleras que mañana estarán en la Casa Rosada. Allegados a Lopetegui admitieron que desde que el tipo de cambio se disparó 21% en el mercado mayorista el negocio petrolero que está dolarizado se dispararía en las mismas cifras. Pero desde las empresas y los gobernadores de las provincias petroleras aseguran que las regalías que reciben por la venta de naftas se ven afectadas automáticamente con la fijación de precios. De allí la necesidad de establecer un acuerdo o en caso contrario recurrir a la justicia.

Allegados a Lopetegui admitieron que desde que el tipo de cambio se disparó 21% en el mercado mayorista el negocio petrolero que está dolarizado se dispararía en las mismas cifras. Pero desde las empresas y los gobernadores de las provincias petroleras aseguran que las regalías que reciben por la venta de naftas se ven afectadas automáticamente con la fijación de precios. De allí la necesidad de establecer un acuerdo o en caso contrario recurrir a la justicia.

