Bertone le apuntó a los docentes

La gobernadora Rosana Bertone criticó duramente al sindicato docente. Fue al ser consultada sobre la situación de la Escuela 45 de Tolhuin, donde no hay clases por falta de personal POMyS. Le apuntó al vicedirector acusándolo de ser “militante activo de Catena”. Además aseguró que “desde el año 95` en esta provincia se les ha arruinado la vida a los chicos de las escuelas públicas”, a raíz de las medidas de fuerza del sector.

En una entrevista emitida por FM “Aire Libre”, la gobernadora de la provincia al ser consultada sobre la falta de POMyS en la escuela de Tolhuin respondió: “Tenemos faltante de personal Pomys en muchos lugares, ingresamos personal y se toman licencia por enfermedad. Estamos en una transformación. Hemos pasado al personal que dependía de educación al área de recursos humanos para hacer un mejor control”, aseguró la mandataria.

Aunque advirtió que ese mismo establecimiento “ayer y hoy ha estado en óptimas condiciones, porque me han pasado las fotos para que pueda ver que están en condiciones las aulas y todos los espacios”.

Dijo que en la escuela “el director está de licencia porque ha fallecido su mamá” y cuestionó que “el vicedirector, el señor (Rene) Contreras, es un activo militante de Horacio Catena y el sindicato SUTEF e impide todo. Él dice que él hace todo, de portero y de director”; señaló Bertone.

Más adelante indicó que “si yo fuera directora de una escuela también haría todo. Cuando viene alguien a mi despacho y muchas veces viene gente que trae muchísimo barro, yo misma pido los elementos de limpieza y me lo limpio yo. A mí no se me cae nada y espero que cada uno que tiene que cumplir su función cumpla, estrictamente lo que le toca y un poquito más, porque si no esta provincia no sale adelante”.

Bertone aseguró que “desde el año 95` en esta provincia se les ha arruinado la vida a los chicos de las escuelas públicas, porque no han podido tener una carrera porque de los paros que han tenido no han podido avanzar”.

Contó que “un padre de Ushuaia me dijo: ´mire señora, a mí me le han arruinado la vida a mis hijos, porque iban a un colegio de Ushuaia con paros permanentes, hoy mis hijos son mozos porque no pudieron ir a la Universidad porque no tuvieron ninguna base porque tenían siempre paro´”.

Finalmente se preguntó: “¿Qué derecho tenemos a arruinarle el futuro porque no pueden mandar sus hijos a una escuela privada? Se les ha arruinado el futuro a muchos chicos. Yo entiendo los reclamos, el salario, la predisposición, pero agarrárselas con los chicos a mí me hace un ruido muy raro”. “Gracias a Dios, al trabajo que hemos hecho y al compromiso de docentes y directivos se ha revertido esta situación en el último año”, concluyó la gobernadora.