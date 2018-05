Bertone lamentó el informe de Telefe

La gobernadora Rosana Bertone salió al cruce de un informe televisivo del periodista Rodolfo Barili de TELEFE Noticias que cuestionó el uso de calefacción en veredas y accesos en las ciudades de Ushuaia y Río Gallegos. La mandataria provincial lamentó “este tipo de noticias, que duelen mucho porque distorsionan la realidad construyendo una falsa imagen de la vida en el sur”, sostuvo en la red social Twitter.

Río Grande.- El informe de Barili va en línea con lo expresado días atrás por el presidente Mauricio Macri, quién al criticar los subsidios al gas sostuvo que “incoherencias como ésta hicieron que se haya llegado al extremo de calefaccionar veredas con losas radiantes en algunas ciudades del sur del país”.

“El día a día en ciudades con clima tan adverso es duro, la calefacción de veredas no es habitual y mucho menos la tienen los vecinos, se usa para ciertos sectores que lo requieren, como accesos a hospitales o lugares adonde asisten adultos mayores o niños para evitar accidentes”, afirmó Bertone.

En tal sentido agregó que “es muy triste que viviendo a más de tres mil kilómetros de distancia se busque generar esta idea de despilfarro cuando aquí la necesidad de calefacción es todo el año y en muchos casos necesaria para preservar la vida”.

Informe de Telefe

En su informe, Barili expresa que “si sos de esos a las que las tarifas golpearon fuertemente, seguro miraste con más atención las boletas de servicios públicos cuando te llegan, vamos a hablar de “Veredas Calientes” a ver quién las paga. En la Patagonia los usuarios de la red de gas tienen un doble beneficio a la hora de pagar las tarifas, la reducción de subsidios que se está dando en todo el país y que vos pagás, es menos agresiva para los usuarios de la Patagonia”.

“Hay un hecho que ha generado muchísima alarma en las últimas horas, yo no sé cómo contarte esta imagen, estas son veredas, de Ushuaia y de Río Gallegos, esto es un sistema de losa radiante. Poner losa radiante para no tener que sacar la nieve, con plata que pagamos todos. Calefacción al aire libre para no tener que sacar la nieve que hay en la vereda y se acumula”, se indigna el periodista porteño.

El informe fue repudiado por cientos de usuarios en las redes sociales por su falta de rigor periodístico ya que es un sistema que utiliza una mínima parte de los patagónicos, casi no hace mención al frío extremo que se padece y mucho menos informa que el gas que consumen todos los argentino proviene de yacimientos en la región sur del país.

Barili afirma que los patagónicos “cuentan con un subsidio directo que consiste en que el Estado nacional les cubre el 60 por ciento de la tarifa, subsidio que, tomando las palabras del presidente Mauricio Macri, pagamos todos los usuarios del país”.