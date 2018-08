Bertone confirmó que Nación debe 700 millones de pesos

La Gobernadora informó sobre la presentación de un “presupuesto provisorio” dentro de los plazos constitucionales, que quedará sujeto a una readecuación cuando se conozca el nacional. Descartó la paralización de obras por el ajuste, que tienen garantizados los fondos a partir de la aprobación de la Legislatura provincial no sólo del nuevo menú de obras, sino de la posibilidad de mover partidas. Tras las críticas del legislador Pablo Blanco por los viajes de Luis Castelli, titular del INFUETUR, a quien acusó de “falta de gestión y de proyectos”, dio a conocer las instrucciones dadas ayer al jefe de gabinete para contar en detalle con los viajes de cada funcionario y en qué reunión participaron.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone encendió el alerta sobre el rumbo que podría tomar el país con el recrudecimiento de la crisis, al abrir la posibilidad de enviar al exterior los fondos provinciales producto de la colocación de bonos, para su resguardo.

Fue en una rueda de prensa realizada en el IPRA, luego del acto de presentación de la nueva aplicación de AREF para el pago de tributos, donde se la consultó sobre el presupuesto 2019, que debe ingresar este viernes a la Legislatura.

“Nosotros vamos a presentar un presupuesto provisorio, al no tener todavía el presupuesto nacional presentado. El presupuesto nacional se presenta a partir del 15 de septiembre, pero no es una fecha limitante como en nuestra Constitución, porque podría presentarse hasta el 15 de noviembre y uno no sabe el momento, porque el Ejecutivo nacional dispone de todo ese plazo para hacerlo”, explicó.

“No tenemos las bases de recursos de coparticipación, el dólar sigue fluctuante y hay una inestabilidad económica importante, así que vamos a hacer un presupuesto provisorio y vamos a solicitarle a los legisladores poder readecuarlo, una vez que se presente el presupuesto nacional. A partir de ahí vamos a discutir el presupuesto porque, hacerlo ahora, sería discutir falsedades”, planteó.

No pudo precisar si en el presupuesto nacional estarán plasmadas las medidas de ajuste de las que se viene hablando y, de ser así, “veremos cómo podemos atenuarlas. Tenemos medidas cautelares y proyectos en el Congreso, y veremos qué recursos se han podido recuperar y cuáles no. Siempre tengo la expectativa de que las cosas cambien, pero la realidad es que todos los días la situación es más complicada”, admitió.

Adelantó que “en el presupuesto provisorio se va a plasmar el déficit que tenemos, los presupuestos que nos han requerido las distintas áreas y los demás poderes del estado. Hoy el déficit del Ejecutivo provincial solamente ronda los 500 millones. Si a eso le sumamos el Poder Judicial y el Legislativo, que no son recaudatorios, obviamente el déficit crece, pero en general estamos en una situación de equilibrio de las cuentas”, dijo.

Tarifa eléctrica

También se le preguntó sobre la posibilidad de aumentar la tarifa eléctrica, ante los pedidos realizados por la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y la Dirección Provincial de Energía. Reconoció que ambas entidades “me vienen solicitando aumento de tarifas. Yo entiendo el requerimiento de ellos y entiendo lo que ocurre con el valor del dólar con el que tienen que comprar el gas, las deudas con CAMMESA, teniendo en cuenta que Nación dice que va a ejecutar esa deuda que, en el caso de la Cooperativa Eléctrica es de 500 millones, y en el caso de la DPE es de 300 millones de pesos”, precisó.

“A ellos se les hace imposible seguir generando energía, pero también yo tengo que analizar la situación socioeconómica de nuestra provincia y verificar cuál es la realidad de nuestros ciudadanos. Nos falta un poco más de estudio para ver en qué áreas podríamos hacer alguna modificación y en qué momento aplicarlo. Hoy es un momento muy difícil para la Argentina y para Tierra del Fuego, y yo no quiero perjudicar a nadie, ni a la Cooperativa Eléctrica, que está casi en cesación de pagos porque todos los insumos son en dólares, ni quiero perjudicar a la DPE porque después es el propio estado el que la financia. Pero tampoco quiero perjudicar a los usuarios, entonces tengo que lograr un justo equilibrio, que veníamos logrando hasta que se dio esta disparada del dólar que puso a estos entes en una situación muy complicada”, sostuvo.

El aumento se va a seguir analizando, y “el ministro Labroca está evaluando las propuestas que ha enviado la Cooperativa Eléctrica. En la DPE están haciendo lo propio, se requiere de una audiencia pública y no vamos a actuar descabelladamente. Yo no les puedo dar todo lo que ellos necesitarían para cubrir su déficit, y esa es una discusión que estoy teniendo con el propio equipo, porque todos tienen que hacer un esfuerzo”, subrayó.

Obras garantizadas

En lo que resta de la gestión y pese a la crisis, garantizó que “vamos a tener más obras públicas, porque tenemos los fondos y la Legislatura nos ha dado la facultad de sustituir partidas. Hay obras nacionales que han dejado de ser abonadas, porque desde noviembre no recibimos los fondos FONAVI, y del fideicomiso austral se nos adeudan alrededor de 700 millones de pesos”, aseguró.

Estas obras seguirían adelante con fondos de la provincia: “La Legislatura nos autorizó a sustituir esas partidas, el Ministro de Obras Públicas se ha comprometido a que, una vez que sustituya una partida, va a comparecer ante la Legislatura para decir en qué obra la ha realizado. En el aspecto de obra pública no nos vamos a ver afectados porque lo vamos a cubrir con fondos propios y esa es la gran diferencia que tenemos con otras jurisdicciones, al tener recursos propios para poder hacer las obras y continuar el movimiento interno de nuestra economía provincial”, indicó.

Fondos fuera del país

El mensaje más alarmante de la gobernadora tuvo relación con la posibilidad de sacar los fondos del endeudamiento del país, deslizando un riesgo similar a la crisis del 2001. Fue cuando se la consultó si prevé seguir invirtiendo en Letes el dinero de la colocación de bonos: “Nosotros vamos a hacer lo que mejor corresponda para defender el interés de los fueguinos. Si tenemos un reaseguro, puede ser que renovemos, y si al interés general de los fueguinos esto no les sirve, no lo haremos”, manifestó.

“Si nos parece que tenemos que sacar el dinero del país para resguardarlo en mejores condiciones, también lo vamos a hacer”, disparó Bertone, y remarcó que “ninguna decisión va a ser tomada en contra del interés de los fueguinos, porque nosotros vamos a actuar siempre en defensa del interés de la gente”.

“Estos son recursos importantes, y quiero destacar que hay muchas provincias argentinas que no pudieron tomar este endeudamiento ni pudieron siquiera medir políticamente cuándo era el momento. Nosotros hemos tenido esa posibilidad de hacerlo y estamos en condiciones de realizar obras de infraestructura que por años no se realizaron en la provincia. Tenemos que aprovecharlo mejor que podamos este recurso, para poder garantizarlo a las próximas generaciones y a los próximos gobiernos, porque no voy a terminar de gastar todo el dinero en este mandato. La alternativa que mejor convenga del punto de vista económico y financiero, es la que vamos a tomar”, sentenció.

Más obras para Río Grande

También dio cuenta del presupuesto de obras que fue reforzado para la zona norte, a partir de la aprobación del nuevo menú: “Ahora imputamos 900 millones para Río Grande pero anteriormente teníamos el microestadio, que es una obra de más de 300 millones, la fibra óptica que va a pasar por toda esta zona, toda la infraestructura de margen sur, todas las viviendas en construcción, la tierra que hemos comprado, porque adquirimos 60 hectáreas y en Ushuaia no pudimos hacerlo, y también tenemos la planta de líquidos cloacales. Si sumamos toda la inversión pública y privada, con financiamiento nacional y financiamiento propio, creo que realmente la ciudad de Río Grande siempre ha salido más beneficiada”, afirmó, contra los críticos de una distribución desigual con Ushuaia.

Los viajes de Castelli

Finalmente se la consultó sobre las críticas del legislador Pablo Blanco al titular del INFUETUR Luis Castelli, tanto por la “falta de gestión y proyectos” para resolver la situación de las hosterías, como por los viajes frecuentes que realiza.

“A raíz de la solicitud del legislador Blanco le he pedido al jefe de gabinete que me haga un detalle de cuánto han viajado los funcionarios desde que asumimos hasta el día de hoy, y a qué reuniones han concurrido. Ahí voy a tener un discriminado, área por área, que vamos a poder dar a conocer a la opinión pública. Esto está en los boletines oficiales pero por ahí la gente no tiene tiempo de recabar toda esa información. A partir de ahora vamos a hacer una rendición de cuentas de a qué viaja cada uno y qué hace, porque cuando yo viajo, informo que viajo; y si me voy de vacaciones, me tomo las vacaciones y lo informo, y todos los funcionarios deberán hacer lo mismo”, subrayó.

Respecto del circuito del corazón de la isla, dijo que “Las Termas sigue judicializado y nosotros no hemos podido resolver la judicialización. Petrel tiene una licitación revisada por el Tribunal de Cuentas y el INFUETUR tiene que hacer modificaciones. La aerosilla del glaciar Martial tiene una licitación que está llegando a las cien correcciones, y en otras áreas hay iniciativas privadas que estamos analizando”, concluyó.