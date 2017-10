Bertone aseguró que tiene los mejores candidatos

“La elección que tenemos este domingo nos pide nuestro máximo esfuerzo. Porque Tierra del Fuego no se puede dar el lujo de volver a perder 4 años más en la Cámara de Diputados. El pueblo fueguino necesita de esas bancas, que las entendemos como trinchera de defensa de los intereses de nuestro pueblo. Con el esfuerzo de todos somos imparables y podemos convencer a la mayoría de los fueguinos de que los mejores candidatos a ocuparlas son nuestros candidatos Laura Colazo y Luis Vázquez”, sostuvo la presidente del PJ fueguino, Rosana Bertone.

Ante un club San Martín colmado, el Partido Justicialista conmemoró ayer, en Río Grande, el Día de la Lealtad. La presidente del partido y gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, pidió por la reconstrucción de esa fuerza política a nivel nacional, y por el acompañamiento a la fórmula a diputados que encabeza Laura Colazo. “Necesito que ustedes me den los diputados porque quiero garantizar la justicia social”, remarcó.

Una sola Tierra del Fuego, sin vecinos ni barrios postergados

“Hoy tenemos que estar orgullosos de lo que hemos logrado. Desde que llegamos, aumentamos 17 veces la inversión en infraestructura productiva y de servicios, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y para darle a la economía las bases que necesita para crecer y generar más puestos de trabajo. Porque no se puede llamar peronista a un gobierno que no asegure el acceso al agua potable y al gas de red”.

“No voy a parar, no me voy a rendir hasta que nuestra amada provincia encuentre un camino definitivo hacia el bienestar de nuestra gente. Estamos haciendo todo lo posible para llegar a todos los barrios de Ushuaia, a las Chacras, a la Margen. Poco a poco nos vamos acercando al día en que se hable de una sola Tierra del Fuego, sin vecinos ni barrios postergados. Mientras tanto, atendemos las urgencias de nuestro pueblo, aumentamos 5 veces la inversión del subsidio al gas y 150% la inversión en políticas sociales. Logramos la mejor política de vivienda de los últimos 30 años y una inversión histórica en escuelas y hospitales. Hoy nuestros chicos tienen clases lo que les asegura un futuro y la posibilidad de crecer en la vida. Por eso digo que seamos humildes, pero estemos orgullosos compañeros, porque este es un gobierno peronista”, agregó Bertone.

La presidente del partido y gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, fue la oradora pidió por la reconstrucción de esa fuerza política a nivel nacional.

Remarcó que está desarrollando el plan de obras más importante en la historia de la provincia y remarcó la importancia de que su gobierno es peronista y que lleva adelante “obras que llegan a nuestra gente”.

Pidió además el acompañamiento a la candidata Laura Colazo en las elecciones del próximo domingo.

El acto contó con la presencia de los senadores José Ojeda y Julio Catalán Magni; el intendente de Tolhuin Claudio Queno, legisladores provinciales y concejales de las tres ciudades.

Antes del inicio del acto se hizo entrega de presentes a referentes del peronismo provincial.

Bertone señaló que este encuentro fue para “celebrar y mirarnos a los ojos y seguir la lucha para los más desprotegidos” y destacó lo importante de los valores que tiene el peronismo porque “todos los días militamos nuestra lealtad y para trabajar en el peronismo hay que ser leal con el pueblo”.

Con el correr de los minutos el discurso fue tomando temperatura y Bertone vertió duras críticas contra aquellos que quieren destruir el partido a nivel nacional y quienes aprovechan estas elecciones para hacer “falsas promesas de algo que nunca hicieron durante los últimos años”, en clara alusión al diputado y candidato por su reelección Martín Pérez.

“Por eso yo estoy al lado del pueblo y con el pueblo, al lado de cada fueguino, de cada trabajador, de cada familia y ahí siempre me van a encontrar; por eso que no vengan a engañarnos candidatos que no hicieron nada”, remarcó.

Sobre las críticas que recibe de distintos sectores, Bertone dejó en claro que “nosotros defendemos los intereses de la provincia, la justicia social y lo hacemos todos los días con obras, con cada vivienda que se entrega, con cada obra de agua, cloaca, con cada escuela que se inaugura y una industria que se reactiva”.

“Vamos a transformar esta provincia, vamos a llevar adelante el plan de obras más importante de la historia y ellos tienen miedo que las obras se hagan”, resaltó.

De cara a las elecciones del domingo, la presidente del Partido Justicialista fueguino pidió por el acompañamiento a Laura Colazo y Luis Vázquez al afirmar que “Tierra del Fuego no se puede dar el lujo de volver a perder cuatro años más en la Cámara de Diputados; yo quiero diputados para garantizar los recursos para Tierra del Fuego”.

Por último, aseguró que “el pueblo fueguino necesita de esas bancas, para defensa de los intereses de ese pueblo”, y destacó que, “con su esfuerzo somos imparables y podemos convencer a la mayoría de los fueguinos de que los mejores candidatos a ocuparlas, son los nuestros”.