Bertone analizará unificación de comicios

La gobernadora Rosana Bertone cuestionó el costo de cada elección y tuvo en cuenta el “hartazgo” de los votantes cuando deben concurrir a elecciones por separado. Dio cuenta de la sugerencia recibida por “otras fuerzas políticas” para estudiar la alternativa de unificar los comicios provinciales con los nacionales, más allá de las limitaciones de la Constitución. Advirtió que “todo puede pasar”, incluso el adelantamiento de algún municipio. Además se mostró preocupada por la crisis en la industria y espera el resultado de las negociaciones que viene llevando adelante con el acompañamiento de Antonio Caló. Respecto de las paritarias estatales, anticipó que hará “el mayor esfuerzo” para dar un aumento remunerativo.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone efectuó ayer declaraciones en esta ciudad, en medio de una recorrida por obras que realiza el gobierno, y uno de los temas planteados fue el anuncio del despido de 1.500 trabajadores desde la UOM Río Grande, además de las suspensiones en distintas fábricas.

“Estamos siguiendo muy de cerca el tema. Desde el día 28 de diciembre estamos teniendo reuniones tanto con los empresarios como con el secretario general de la UOM Antonio Caló, que me ha acompañado a otras reuniones que hemos mantenido durante el mes de enero. La industria argentina atraviesa una crisis propia de que no hay consumo, las familias no compran y nosotros queremos sostener los puestos de trabajo”, priorizó.

“Se están llevando adelante negociaciones y espero que todo lo que venimos trabajando desde el 28 de diciembre en adelante dé resultado. Hay situaciones que pueden tener resolución y otras que son de muy difícil solución, por la apertura de importaciones. Nuestra industria textil siempre ha sido muy perseguida por quienes producen en el continente y en estas últimas instancias se ha pretendido sentar nuevamente a los textiles de Tierra del Fuego con los textiles del norte argentino, cuando son más bien competidores”, indicó.

Instó a “hacer una fuerte defensa de la industria. Claramente lo venimos haciendo todos los años, con la presentación del proyecto de prórroga hasta el 2073, que estamos trabajando en la Cámara de Diputados y con el ministro Sica. También hemos solicitado la reapertura del régimen en 70 productos específicos. Esta semana me he abocado a eso y le he pedido ayuda a Antonio Caló para que pueda acompañarme. Se ha dejado de producir autorradios y hemos pedido que se permita producir módems, para eso necesitamos que el ministro Sica autorice el cambio de procesos productivos”, explicó la mandataria.

Paritarias estatales

Respecto de la discusión paritaria que comienza a mediados de mes, dijo que tiene “una expectativa positiva pero no engaño a nadie. Tenemos muchísima gente que ha perdido el trabajo, mucha gente que no ha conseguido nunca un trabajo y hoy está con planes sociales. Para la administración pública aspiramos a que tengan un aumento remunerativo y vamos a hacer el máximo esfuerzo, sin dejar el Estado fundido. Hemos logrado un ordenamiento muy importante del Estado, que le ha costado a los trabajadores su propio esfuerzo y ha tenido un costo político no solamente para la gobernadora sino para la Legislatura provincial, pero hoy se ha podido organizar la provincia, podemos pagar en tiempo y forma, ha mejorado la situación del pago a los jubilados y de la obra social”, valoró.

“Esperamos tener un trabajo en conjunto con los gremios, aunque sabemos que es difícil lograr acuerdos sectoriales en épocas electorales. El ministro Álvarez tiene mucha experiencia en paritarias y en trabajo sindical, y yo aspiro a que no se juegue con algo tan preciado como son los niños y nuestros adolescentes, porque nos costó mucho recuperar los 180 días de clase”, dijo ante la posibilidad de un paro docente, de no lograrse un acuerdo.

“Si en cinco años logramos conservar la paz social y el orden fiscal, podemos ser una provincia que se autosustente, como Córdoba o Santa Fe. Tengo mucha expectativa en el sector petrolero y petroquímico y tenemos que conservar lo que fuimos construyendo entre todos. La obra pública ha sido muy importante en nuestra gestión y uno ve que llegan soluciones a barrios que por años no habían tenido gas. Yo trato de mantener un equilibrio entre el sector privado y el sector público, y no es nada fácil para un gobernador. También estamos potenciando la actividad agrícola-ganadera, porque en cada estancia había 60 trabajadores y hoy, con las dificultades que tiene la Argentina, es importante que sepamos aprovechar el valor que tiene la lana en el mundo. Tenemos que ser creativos para generar puestos de trabajo y estamos muy enfocados en el tendido de la fibra óptica, que nos va a permitir ingresar en el desarrollo de la industria del software”, apuntó.

En este contexto, anunció para el 1 de marzo la presentación ante la Legislatura de un proyecto de ley vinculado con esta nueva alternativa, que se basaría en una empresa con participación estatal.

Elecciones sin fecha

Al momento de abordar la fecha de las elecciones provinciales, la gobernadora Bertone sorprendió con su respuesta, al exponer por un lado la falta de acuerdo con los intendentes y por otro la intención de unificar los comicios con los nacionales.

En lo que se refiere a la conformación del frente electoral, dijo que “estamos en un proceso de diálogo con todos, hemos avanzado en conversaciones con actores de nuestra provincia que tienen cargos legislativos e institucionales. Yo quiero el mayor consenso posible, que es difícil, pero vamos a hacer el máximo esfuerzo para tener una unidad como se dio en 2015, y nos permitió ganar”, dijo.

“Nos tocó un gobierno nacional en contra y el gran desafío es poder tener otro mandato para consolidar lo que se ha hecho. Venimos de perder distritos clave para la elección nacional y tenemos que recuperar Santa Fe, porque hace años venimos perdiendo en mano de los socialistas y los radicales. En Córdoba pienso que Schiaretti va a hacer una buena elección y hay que recuperar la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que conquistar esos grandes centros urbanos, porque hace años el peronismo no gobierna la Capital Federal. Hay que pensar en el futuro para poder ser una alternativa viable en el país”, planteó, con una mirada puesta en el nuevo mapa nacional que se avecina.

También reivindicó los gobiernos peronistas que pasaron: “No es cierto lo que dice el presidente Macri de que los últimos 70 años del país fueron malos, queriendo englobar al peronismo, porque en estos 70 años de Argentina hubo cosas muy buenas, como la universidad pública, los derechos laborales, el transporte, porque las líneas de colectivos son el diseño que hizo el General Perón, así que tan mal no hicimos las cosas. Tenemos que valorizar lo que hemos realizado antes, recuperar los territorios que nos han sido adversos, para recuperar el país como PJ, si encontramos un líder que piensa en el país en su conjunto”, expresó.

En lo atinente a la fecha de las elecciones provinciales, que están definidas prácticamente en todo el país, consideró que “tenemos tiempo para seguir buscando consensos, para que todos tengamos la fecha más óptima en la provincia. Si pudiera, votaría todo junto con la elección del presidente de la nación, pero lamentablemente la Constitución no me lo permite y estamos en una provincia donde cada uno puede fijar su fecha electoral”, cuestionó.

“Esto hace al hartazgo del ciudadano y a un gasto tremendo. Ya recibimos la solicitud de la justicia electoral para las elecciones provinciales y el presupuesto ronda los 26 millones de pesos. En su momento presentamos un proyecto de reforma constitucional, que no prosperó, presentamos las PASO y tampoco prosperó; me mataron con el voto electrónico y no lo pude lograr. Mi idea puede ser una, pero me tengo que adaptar a la realidad local”, se resignó.

No obstante, reveló que “otros espacios políticos me han sugerido la posibilidad de unificar las elecciones con las nacionales, y no voy a dejar de analizarlo del punto de vista constitucional”, aseveró.

“No está en mi mirada adelantar la elección lo que más me convenga. Tengo una norma y la tengo que cumplir”, sostuvo, al tiempo que advirtió que sería posible que algún municipio optara por adelantar las elecciones. “Acá puede pasar cualquier cosa, y los intendentes están en su facultad de hacerlo, pero espero que pensemos en facilitar las cosas a los ciudadanos y no en la conveniencia de cada uno”.

El reemplazo de Queno

También se le preguntó sobre el dictamen del fiscal Arias emitido el 10 de diciembre pasado, que recién ayer tomó estado público, y eliminaría la posibilidad de que Claudio Queno se postule a un cuarto mandato, de compartir el juez el mismo criterio. “Tenemos una excelente relación con el intendente, con quien hemos podido trabajar desde mandatos anteriores. Habrá que esperar la sentencia y luego el partido hará una evaluación. Lo que hagamos, lo vamos a realizar de manera consensuada”, garantizó.