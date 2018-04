Bechis no descarta asambleas en reclamo de mejoras salariales

El secretario General de la UEJN explicó que “estamos conversándolo con los compañeros, y no descartamos asambleas para esta semana o la próxima”. También indicó que “queremos implementar una nueva modalidad para el sistema de ingreso”. Además remarcó que “a nivel nacional hubo una recomposición salarial del 10% que se hará efectiva con el pago del salario de este mes, lo cual significa que nosotros no podemos quedarnos a la espera, cuando la inflación va en ascenso, y el poder adquisitivo se está perdiendo”.

Río Grande.- Tras ser reelecto como secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en Tierra del Fuego, Luis Bechis, señaló que “la elección fue importante porque no había una lista opositora a nivel provincial, si lo había a nivel nacional, pero lo importante fue que en la ciudad de Ushuaia votó un 65%, mientras que en Río Grande un 74%, lo cual hace que el afiliado al haber que no había dos listas, se presentó igual a votar, ratificando la conducción, y esto es un espaldarazo que te dan para seguir trabajando, para seguir representando a los judiciales provinciales de la mejor manera, tratando de hacer lo que hay que hacer que es no dejar que el salario pierda ante la inflación, hacer que los lugares de trabajo fueran dignos, que la carrera judicial sea una realidad para todos, y no una decisión de algunos, y tratar de hacer que el gremio a nivel provincial crezca en el aspecto financiero haciendo nuevas inversiones”, dijo a FM del Sur.

En tal sentido sostuvo que nosotros “tenemos el proyecto Tolhuin que está próximo a iniciarse, es un complejo donde habrá un salón de uso múltiples, como así también cabañas para los afiliados, por lo cual el objetivo es seguir trabajando con los afiliados judiciales como siempre lo hemos hecho”.

Posibles medidas

Resaltó que una vez finalizado el proceso electoral, seguramente ahora “tomaremos algunas medidas debido a que se vienen demorando algunas cuestiones como son la discusión salarial, las recategorizaciones, como así también el tema de algunas unidades funcionales que no están ocupadas de la manera que deben estar, por lo cual debemos hablar de la cuestión edilicia que tienen que ver con el funcionamiento, y el reclamo lo haremos primero ante el Superior Tribunal, y de no ser respondido en el corto plazo, posteriormente tomaremos las medidas que deberíamos tomar como judiciales que son las medidas de fuerzas, por lo cual estamos pensando en posibles asambleas esta semana o la próxima”.

Asimismo indicó que ya “hemos tenido reuniones con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, y con los secretarios en dos oportunidades, con la secretaría de superintendencia también ya tuvimos varias reuniones”, dijo, al tiempo que agregó que “queremos implementar una nueva modalidad para el sistema de ingreso, de forma que sea más beneficiosa para aquel que tiene una necesidad real de ingresar al Poder Judicial, y no que sea por una cuestión salarial solamente”.

Bechis también manifestó que “a nivel nacional hubo una recomposición salarial del 10% que se hace efectiva con el pago de salario de este mes, lo cual significa que nosotros no podemos quedarnos en la escalera, cuando la inflación va en ascenso, y el poder adquisitivo se está perdiendo”.