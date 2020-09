Bechis lamentó la falta de eco en la Legislatura sobre Declaración de Río Grande como zona de riesgo

El secretario general de la UEJN reconoció la difusión de los medios pero cuestionó que hasta el momento ninguno de los legisladores se haya puesto en contacto. La iniciativa que declara a Río Grande como zona de riesgo ingresó el viernes pasado a la presidencia de la Cámara y plantea derivar los fondos presupuestados no ejecutados al otorgamiento de un adicional al personal de salud, un refuerzo al IFE y a monotributistas vinculados con el sector turístico. Tuvo en cuenta fondos no utilizados para organización de eventos, pago de viáticos, ejecución de viviendas, entre otros ítems, como fuente de financiamiento. Respecto de la ampliación de la Corte, advirtió a los legisladores que van a aprobar una ley que no tiene partida presupuestaria y deslizó que se intenta ocultar el verdadero gasto que va a implicar el aumento de dos ministros en el Superior Tribunal.

Río Grande.- El secretario general del gremio judicial, Luís Bechis, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el proyecto de ley ingresado el viernes pasado por presidencia de la Legislatura, que propone declarar a Río Grande como zona de riesgo.

“Venimos trabajando de diferentes maneras dentro del ámbito del Poder Judicial, con propuestas sobre el protocolo y cuidados para el empleado judicial y a todos los vecinos. Se ha trabajado mucho de manera remota, preservando a los compañeros de riesgo. Ahora, viendo la situación de Río Grande, presentamos un proyecto que fundamos en la ley provincial 855, que prevé determinar zonas de riesgo. Declaramos en estado de zona de riesgo a Río Grande por la realidad que está viviendo: hay un número importante de contagios y de fallecidos, y no vemos un parate, porque sigue avanzando. Esto nos preocupa y nos ocupa y por eso presentamos este proyecto”, señaló.

La iniciativa prevé “un pedido de asistencia económica y que se vea de qué manera todos los recursos presupuestados que no se han ejecutado y tienen que ver con viviendas, con desarraigo, pago para eventos o viáticos, se deriven a un fondo destinado a dar un 30% de incremento a todos los trabajadores de la salud de Río Grande, a fin de compensarlos por la labor que desarrollan”, expuso.

“Hay gastos de representación, viáticos, asistencia en pasajes para los que se trasladan a otro lugar, que no se han ejecutado pero se han presupuestado. Con todo esto se tendría que hacer un fondo y dárselo a aquellos que están poniendo el cuerpo, como son los trabajadores de la salud y de la seguridad, que tienen que garantizar que los ciudadanos empiecen a tomar conciencia. Esta pandemia no para, cada día hay más contagios y fallecidos, y tenemos que hacer algo”, instó.

“También queremos una asistencia para todos los que cobran el IFE, que en la provincia es un monto que no alcanza para tener una vida digna, de acuerdo a la canasta familiar. Además pensamos en una asistencia para los monotributistas y trabajadores que dependen del turismo y de comercios que han tenido que cerrar, para que tengan una ayuda económica. Son ciudadanos que están pasando una situación muy grave”, manifestó.

Sin respuesta

Si bien Bechis reconoció la difusión que le dieron los medios de comunicación a esta propuesta, advirtió que hasta ahora ningún legislador se hizo eco. “El proyecto lo presentamos el viernes a la presidente de la Legislatura, con la fundamentación correspondiente. Hasta hoy no tenemos conocimiento de que lo haya tomado ningún legislador. No hubo expresiones públicas tampoco, pero nosotros aportamos lo que entendimos que debíamos aportar, y no quisimos generar ninguna cuestión política. Estamos a la espera de que alguien comprenda la situación social que se vive en Río Grande”, subrayó.

“Nosotros lo presentamos como gremio judicial y solicitamos la adhesión de todas las organizaciones gremiales y sociales de la provincia, para que lo acompañen. La presidente de la Legislatura es quien debe poner este proyecto en conocimiento de todos los legisladores y, si ven que es interesante socialmente, le tienen que dar rapidez al tratamiento. También hay representantes gremiales en la Legislatura y este proyecto tiene que ver con los trabajadores que representaron, pero hasta ahora nadie nos contactó”, cuestionó el dirigente.

Ampliación de la Corte

Por otra parte, ratificó la oposición a la ampliación de la Corte fueguina, que s votaría en la próxima sesión. “Nos seguimos oponiendo porque no han dado una fundamentación a este proyecto, que va a traer un gasto presupuestario importante. Es algo político que quieren resolver, pero vamos a seguir sosteniendo que no lo acompañamos. Los fundamentos no tienen que ver con la realidad que vive la provincia ni con las necesidades que tiene”, fustigó.

“Esta ampliación de la Corte no va a traer ninguna solución al servicio de justicia ni va a traer celeridad a los procesos judiciales, como el pueblo necesita. Además, no está previsto el gasto presupuestario correspondiente a esta ley, y sabemos que se va a aprobar sin tener la partida presupuestaria que debe tener para que la comunidad sepa la verdadera erogación que va a tener esta ampliación de la Corte”, observó, lo cual implicaría una violación a las normas. Para el dirigente, habría un interés por ocultar el gasto que va a significar la incorporación de dos nuevos ministros.

Aseguró que “hay toda una planta de personal que acompaña la ampliación y estaría bueno que la Legislatura lo expusiera, y que destinara esa partida al hospital, que está a medio hacer. Si hay algo que se debe fortalecer es el sistema de salud y el hospital se merece la inmediata puesta en marcha de la obra y su finalización”, concluyó.