Bechis defendió a la Juez Mariel Borruto y cuestionó a Calvete

El prosecretario administrativo del juzgado electoral, Luis Bechis, además secretario general del gremio judicial, defendió la decisión de la Juez Federal de Río Grande Mariel Borruto, quien el pasado viernes dispuso la suspensión de las indagatorias en la causa por torturas en Malvinas.

Río Grande.- El secretario general del gremio judicial justificó la decisión de la Juez Federal Mariel Borruto de suspender las indagatorias en la causa por torturas en Malvinas, con el argumento de falta de espacio y de personal. Aseguró que desde marzo el sindicato a nivel nacional viene planteando la emergencia, por las condiciones en las que tienen que brindar el servicio de justicia. Cargó contra el ex juez subrogante Federico Calvete “que cobró por subrogar pero no hizo su trabajo, y dejó un montón de medidas imposibles de realizar”. Como prosecretario administrativo del juzgado electoral dijo que el proceso eleccionario ya está “en la recta final”, con todo dispuesto para la elección de autoridades en la provincia.

La magistrado fue duramente criticada por los excombatientes que hace 37 años esperan justicia, y llevan 12 años litigando, acusándola de ceder al “lobby militar” e incluso usarlos “como moneda de cambio”, para presionar por más presupuesto y recursos humanos.

Por Radio Universidad 93.5 y, ante la reacción negativa de la sociedad contra la jueza, Bechis dijo que “me preocupó lo que pasó y se ve que la gente de la provincia no entendió el mensaje. A nivel nacional desde marzo venimos diciendo que estamos declarando la emergencia judicial por la falta de recursos, por las condiciones de trabajo, por la falta de recurso humano y de independencia económica. Por eso tal vez el servicio de justicia federal no es el mejor, porque no se le dan herramientas ni presupuesto, y no se brinda la cantidad de personal necesaria para brindar el servicio de justicia”, expresó.

“La Dra. Borruto luego de asumir vio que con la realidad que tiene no puede dar la respuesta que tiene que dar y tuvo que dejar de lado algo muy importante, que es la causa Malvinas, un expediente que está en Río Grande donde había que empezar a tomar indagatorias. Pero le transfirieron un problema a la doctora, que tiene que resolver de acuerdo a la realidad que tiene. Esa causa tiene mucho tiempo, estuvimos sin juez más de tres años y durante tres años tuvimos un subrogante cobrando para hacer la función, pero no la hizo”, cuestionó sobre la actuación del Dr. Federico Calvete.

“Días antes de dejar de ser juez subrogante declaró un montón de medidas que eran impracticables e imposibles de llevar adelante con el personal que tiene el juzgado de Río Grande”, afirmó, tras la decisión de los veteranos de elevar la conducta de la jueza al Consejo de la Magistratura.

Adhesión al paro nacional

Por último el dirigente confirmó la decisión de la comisión directiva y la asamblea de trabajadores de adherir al paro nacional del miércoles. “Creemos que las razones son más que valederas. La realidad del país, del trabajador y la realidad salarial se merece una medida de fuerza para cambiar este rumbo, que está generando pobreza, indigencia, que la familia no tenga buena salud ni educación, ni un salario que le dé la posibilidad de llegar a fin de mes. El desempleo es una medida corriente y por eso la medida de fuerza tiene que ser contundente”, planteó.

“Nosotros somos parte de una sociedad y tenemos que ser solidarios. El miércoles va a haber un paro contundente, que va a dar muestra de que las cosas no están bien, y que un país así no puede seguir. Las tarifas están haciendo que la sociedad sufra mucho, los jubilados tienen salarios muy bajos y nuestros compañeros no le pueden dar la mejor calidad de vida a sus familias. Esperamos un paro contundente para que los que están gobernando se den cuenta de que este no es el camino y hay que cambiar”, concluyó.