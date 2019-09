Battaini celebró la idea de ampliar el STJ a 5 miembros

La Dra. María del Carmen Battaini consideró que no habría inconvenientes para ampliar de tres a cinco los miembros del Superior Tribunal de Justicia, si bien implicará un aumento del presupuesto de la justicia. Valoró la pluralidad de miradas que puede aportar, pero advirtió que puede demorar la toma de decisiones, porque los expedientes deben ser analizados por todos los magistrados. Hoy llega el ministro de Justicia Germán Garavano a visitar la casa de justicia de Tolhuin y el viernes está prevista una nueva reunión con los trabajadores, que siguen reclamando un aumento.

Río Grande.- La Dra. María del Carmen Battaini fue consultada por Radio Nacional Ushuaia sobre el reclamo de aumento salarial de los trabajadores judiciales y aseguró que “estamos en un buen diálogo y esperamos llegar a un acuerdo en algún momento, en función de la realidad que nos toca. No desconocemos la realidad económica, pero también hay que equilibrar la realidad económica de todas las provincias”, planteó.

Mañana prevén “seguir dialogando y esperamos lograr un acuerdo dentro de la realidad, que pueda servirnos a todos. Vamos a hablar de este tema el viernes y seguimos trabajando día a día haciendo simulaciones y estamos muy pendientes, porque no desconocemos la realidad”.

Por otra parte, informó sobre la acordada del 16 de agosto por la cual se pidió a la Legislatura la modificación de la ley orgánica, para poder incrementar la cantidad de defensorías. Serían “tres defensores, para Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, más dos secretarios para hacer de soporte a cada uno de los distritos”, dijo.

“El trabajo se ha incrementado muchísimo. Tolhuin ahora tiene la casa de justicia y necesita tener un defensor que se ocupe de esa casa. Ahora los defensores de Río Grande viajan a Tolhuin, pero se necesitan más defensores públicos por la cantidad de trabajo y por la especificidad de algunas leyes que han sido aprobadas. Esta estructura justamente se sustenta con presupuesto, esto ha sido pedido y, aunque salga la ley, no la vamos a poder poner en práctica sin infraestructura y presupuesto suficiente. Primero necesitamos tener el soporte legal para después incrementar el presupuesto, llamar a concurso y poner en función los distintos cargos. Todo es un proceso que lleva su tiempo”, expresó.

Hoy está prevista la visita del ministro de justicia de la nación, el Dr. Germán Garavano, para conocer la casa de justicia que fue financiada por nación. Destacó que “se da respuesta a problemas de vulnerabilidad, de violencia, y se está trabajando intensamente. El ministro está muy ilusionado en ver cómo trabaja esta casa de justicia. Fundamentalmente la demanda pasa por problemas sociales, que hacen a la violencia, los pedidos de alimentos o alguna necesidad médica, también apoyo psicológico. Hay diferentes puertas y se da respuesta a diferentes temas. Está considerado como un ejemplo en el mundo este tipo de esquema y es un lugar sumamente amigable”, afirmó.

Ampliación de la Corte

Por otra parte, confirmó los rumores sobre la intención de aumentar el número de magistrados del Superior Tribunal de Justicia, de tres a cinco miembros. “Son rumores que vienen de larga data y vamos a ver qué sucede. No sería problemático ni mucho menos”, manifestó.

“La composición actual es de tres personas, para una provincia de estas características y con esta población. El grado de conflictividad que existe es intenso. Uno no puede hacer futurología sobre los beneficios o no de incrementar la Corte y habrá que ver los impactos. Yo pienso que tiene sus pro y sus contras. Obviamente son cinco personas y cinco miradas que pueden coincidir o ser diferentes. Los plazos obviamente se van a alargar, porque son cinco los que tienen que llegar a un acuerdo. Hoy antes de llegar a un acuerdo el expediente circula por tres vocalías. Ahora pasaría por cinco vocalías. Puede ser muy beneficioso en cuanto a la distribución de las tareas, las diferentes miradas y los diferentes aportes que pueda hacer cada uno de los juristas, pero siempre va a tener que circular por todos, y puede no ser tan beneficioso en relación al tiempo”, reiteró.

En cuanto al impacto presupuestario, no lo pudo precisar pero sería significativo. “Esto obviamente incrementa el presupuesto, porque no son dos ministros más sino que son dos vocalías. Puede ser espectacular pero hay que sopesar todos los pro y todos los contra”, insistió.

“En tanto en cuanto sea bueno para la provincia y para el poder judicial, va a ser bienvenido”, adelantó, con la aclaración de que todavía no se elevó la propuesta. “Realmente no lo hemos hablado, los rumores están pero no es un tema que ha sido motivo de tratamiento ni de ningún acuerdo”, concluyó.