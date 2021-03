Base San Martín la primogénita de Pujato

La Base San Martín, la primera base Continental, Polar Argentina, por entonces la más Austral del Mundo, fue la inaugurada el 21 de marzo de 1951 en el marco de la Primera Expedición Científica Argentina a la Antártida Continental, al mando del General (entonces coronel) don Hernán Pujato, “El San Martín de los Antárticos”. La base se localiza a los 68º07’Sur y 67º08’Oeste, en el sector polar de la Península Antártica (Tierra de San Martín), construida sobre el Islote Barry (Caleta Sanaviron, Paso Mottet), forma parte del archipiélago Debenham, en las orillas de la Bahía Margarita, Costa Fallieres, en la inmensidad del austral Mar de Bellinhausen, Antártida Argentina (y fueguina). En este recordatorio intentaré contar las características generales del primer jalón de soberanía instalado por Pujato en lo más profundo del continente blanco y en particular detalles de lo que fue mi inolvidable invernada como Jefe de la orgullosa base Antártica San Martín en el año 1993.

BASE ANTÁRTICA SAN MARTIN

Base San Martín, es para mi, sin dudarlo, y creo que en el concepto generalizado de los antárticos, la base más bonita de la República Argentina, por su enclave geográfico y por su condición de base continental, polar y pionera.

Fue en San Martín que Pujato inició su Plan Antártico y fue San Martín la primer Base enclavada en el continente blanco, ya no en el sector insular, en la zona norte de la península, siendo además la más austral del mundo en los tiempos de su fundación 21/03/1951.

En lo personal, también San Martín significó el inicio de mi actividad antártica y el nacimiento de mi pasión por la especialidad y por la significancia del tema en la geopolítica nacional y su potencialidad como polo de desarrollo económico genuino e institucional para la Tierra del Fuego.

HISTORIA: LA PRIMOGÉNITA DE PUJATO

El 8 de Marzo de 1951 el buque mercante “Santa Micaela”, de la incipiente empresa Perez Companc, preparado especialmente para navegar en el hielo, con provisiones y combustible para permanecer en la zona a lo largo de todo un año, al comando del Capitán de Ultramar Santiago Farrell y luego de atravesar los avatares del cruce de Drake y navegar los briosos mares del sur, sobrepasó estoicamente el círculo polar, arribando al oeste de la península antártica, en las costas de la Bahía Margarita del Mar de Bellingshausen.

Luego de ingentes trabajos en la construcción de las instalaciones, el 21 de marzo de 1951, fue fundada la actual Base San Martín, dando cumplimiento a la política nacional fijada en el Decreto N° 2.492 del Poder Ejecutivo Nacional que encomendaba al Ministerio de Asuntos Técnicos, la organización y envío de una Expedición Científica

Argentina a la Antártida Continental, con el objeto de “Reafirmar ante el mundo su inalienable soberanía en el sector que por derecho le corresponde” y cumplir con la misión de “Establecer la primer base científica experimental argentina al Sur del Círculo Polar Antártico (68º 07 S; 67º 08 O.)”.

La Base San Martín es así, la primer base continental-polar argentina en la Antártida con presencia permanente, ubicada allende el círculo polar y hasta allí la más cercana al Polo Sur. Es dable subrayar que tanto la expedición científica argentina, cuanto la Base San Martín es anterior a la firma del Tratado Antártico, lo que denota la visión estratégica de su gestor. Pujato se adelantó en una década a lo que el mundo consensuaría al entrar en vigencia el Tratado Antártico (1961), “la acción de hombre en la Antártida debía ser la investigación científica y la cooperación internacional”.

DESEO PÓSTUMO

Como mencionamos anteriormente, la fundación de Base San Martín constituyó el inicio de la ejecución del Plan Estratégico Argentino concebido por Pujato. La base fue sin dudas no solo el puntapié inicial de la obra de Pujato, sino su gran “Opera Prima”, a tal punto que su

deseo de que sus restos descansen en esa estación argentina, cumplido fue, ya que en el Islote Bárbara del grupo de Islotes Debenham, se encuentran depositados sus cenizas, y las del Capitán de Ultramar Santiago Farrell (Comandante del Santa Micalea), en un mausoleo donde están depositadas las cenizas de aquel binomio de preclaros valientes.

EL LABORATORIO SAN MARTIN (LASAN IAA)

La Base cuenta con el Laboratorio San Martín (LASAN) del Instituto Antártico Argentino (IAA) y una estación meteorológica. Entre otras actividades científicas se desarrollan en él, diversos estudios del campo magnético, el comportamiento de la ionosfera y de silbidos atmosféricos; así como también análisis de ruidos cósmicos y estudios glaciológicos, en convenio con Alemania y el IAA.

REFUGIOS PLUMERILLO, 17 DE AGOSTO Y ONAS

EL REFUGIO EL PLUMERILLO es un refugio antártico de Argentina ubicado en los islotes Refugio de la bahía Rymill en la costa Fallières. Es operado por el Ejército Argentino y se inauguró el 28 de abril de 1953.

Depende de la base San Martín que se halla al norte del refugio. Se ubica aproximadamente a 12 kilómetros de la base.

EL REFUGIO 17 DE AGOSTO

Ubicado en el noreste de la isla Millerand, bahía Margarita, en la costa Fallières. Es mantenido por el Ejército Argentino y se inauguró el 17 de agosto de 1957. Depende de la base San Martín, que se halla a cinco kilómetros al este.

EL REFUGIO ONA es un refugio antártico argentino instalado y operado por el Ejército y donado por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Inaugurado en 1995, se encuentra en la Costa Fallières en los glaciares aledaños a la Base San Martín, ubicada a 4,4 km al sudoeste.

La instalación del refugio formó parte del PROYECTO CIENTÍFICO PERITO MORENO, llevado a cabo bajo convenio firmado con el Instituto Antártico

Argentino y la Universidad de Friburgo de Alemania, siendo el primer establecimiento fueguino en la Antártida, y construido y diseñado íntegramente en territorio de la isla Grande de Tierra del Fuego. La estructura ostenta el escudo de la provincia y estudia el desplazamiento de los glaciares y la dinámica de las capas de nieve.

Posee capacidad para cuatro personas, víveres para 15 días, combustible, gas y botiquín de primeros auxilios PROYECTO: “PERITO FRANCISCO PASCASIO MORENO”

UN FRIBURGO ALEMANIA. IAA. TDF. Integrado por: Universidad de Friburgo (Alemania) – Instituto Antártico Argentino – Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Participación Fueguina: Tierra del Fuego proponía un científico local para integrar el equipo de trabajo en las campañas y capacitarse previamente en Alemania. Ese hombre sería designado por el IAA al proyecto. Finalmente el científico fueguino designado fue el Dr. Jorge Strelin del CADIC-IAA.

En 1995 fue emplazado el Refugio “ONA”, primer abrigo Provincial en los glaciares de la Base San Martín y entregada la primer moto de trabajo Ski Doo a la BASM.

Duración prevista: Cinco (5) años. Espacio Geográfico: Cruce del Antartandes a la altura de Base San Martín (paralelo 68° S) avanzando entre 20 y 30 Km por año, instalando en cada estación un refugio helitransportado con capacidad para 4/6 científicos. A ese plan la provincia proveería anualmente el refugio y de una moto del tipo Ski-Doo, adem´s de la participación de un científico fueguino.

Logística: El IAA incluía el proyecto en su programa anual a efectos de que el Ejército Argentino prevea el apoyo de la BASM al mismo y la ARA transporte anualmente personal y medios al sector de trabajo. Hecho el planteo y bautizado el nuevo proyecto, se iniciaron las acciones necesarias para concretar el necesario aval al nacimiento del “Proyecto Perito Moreno”

El proyecto se inició con las firmas correspondientes y la donación por parte del gobierno fueguino de una Moto Ski Doo y el referido Refugio Ona y la designación del doctor Strelin en el equipo científico binacional, como primer paso de una de las 5 etapas en que estaba programado.

LA VIDA EN LA BASE

PRIMERA DOTACIÓN: Coronel Hernán PUJATO, Capitán Jorge Julio Casimiro

MOTTET, Teniente Luis Roberto FONTANA (regresó a Buenos Aires, tramitó la creación del IAA e invernó en 1952, junto a la segunda dotación de BASM). Sargento Ayudante Juan Heraldo RIELLA; Sargento Hernán Sergio GONZÁLEZ SUPERY; Sargento Lucas SERRANO; Médico Ernesto GÓMEZ; Señor Ángel María ABREGÚ DELGADO; Meteorologísta Señor Antonio MORO.

Si bien la flora se limita a algunos líquenes y musgos, la fauna es diversa: orcas, focas cangrejeras y de Weddell, pingüinos Adelia, skúas, gaviotas y cormoranes. Se trata de una zona de fuertes vientos de hasta más de 200 km/h y temperaturas que en invierno alcanzan los -37ºC, pero en verano se han registrado hasta 8ºC. Allí se verá a los integrantes de la dotación jugando futbol y compartiendo asados, y actividades recreativas al aire libre. Entre junio y noviembre el mar se congela lo que permite realizar patrullas con medios terrestres sobre la capa de hielo marino.

LA BASE CUENTA CON LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: Enfermería; Capilla; Usina; Parque Automotor; Taller Automotor; Laboratorio; Depósitos Varios; Casa Alojamiento; Carpintería; Helipuerto; Fondeadero.

LAS ACTIVIDADES GENERALES SON: logísticas y de mantenimiento de la base y refugios; reconocimiento y exploración en especial hacia los distintos refugios y alrededores; mantenimiento de la capacidad de búsqueda, salvamento y rescate; apoyo sanitario, de comunicaciones y meteorológico a las expediciones, bases, buques y aeronaves nacionales y extranjeras; sostén logístico a la actividad científica y apoyo a la actividad turística.

TAREAS CIENTÍFICAS EL IAA mantiene en funcionamiento el Laboratorio San Martín (LASAN), además se desarrollan estudios sobre: geomagnetismo, análisis de las variaciones del campo magnético, comportamiento de la ionosfera; estudios de silbidos atmosféricos; (VLF); sondajes ionosféricos; micropulsaciones; captura de fitoplancton; geodesia satelital (GPS); análisis de ruidos cósmicos; glaciología; convenio entre Alemania y el Instituto Antártico Argentino para el estudio del desplazamiento de glaciares.

De aquella aventura, mi mejor tesoro.

DOTACIÓN 1993. MI EQUIPAZO

Muchos fueron los motivos por los que debo enorgullecerme del equipo de trabajo que me entregó el Comando Antártico de Ejército, el IAA y la FAA para llevar a cabo la tarea de sostener el funcionamiento de la Base San Martín y sus respectivos proyectos científicos durante aquél añorado año 1993. No existen aspectos de los que no deba estar agradecido por ello, el personal, todo, sin excepción en primer lugar era gente moralmente sana, voluntariosa, trabajadora y leal. En lo técnico impecable y creativo. En los aspectos de conducción disciplinado, buenos camaradas y leales y, más allá de todos ello, que de por sí es suficiente para agradecer a Dios ese privilegio, en el aspecto personal, la dotación 1993 se comportó conmigo como jefe, pero primero como ser humano de manera extraordinaria, acompañando cada una de mis iniciativas, soportando cada una de mis injerencias (múltiples) y por último apoyando muy cercanamente mi lucha por la salud de Belén en los meses previos a la partida a la invernada. Todos, como un solo hombre estuvieron cerca uno de otro y todos de mi para salir delante de todas y cada una de las vicisitudes que debimos enfrentar. Debo nombrarlos, ellos son: Mi segundo Miguel Monteleone, el jefe científico Walter Bonelli, el médico Martín Roqué, el Encargado Pirucho Lugones, el jefe de taller Horacio Vergara y su mecánico Horacio Bejarano, el operador de la radio estación, Máximo Cardozo, el carpintero Marito Ojeda, el cocinero Nacho Giménez, el proyecto (logrado) de Infante Fernando Arancedo (Piqui Piqui), el patrullero y furriel Eduardo Melitón Mercado, los “alitas” Pascual Juarez y Daniel Reni y los auxiliares del LASAN Jorge Sirimarco y Fabián Briático. A todos y a cada uno un fortísimo abrazo y mi eterno reconocimiento a tan enorme voluntad de regresar a casa con el deber cumplido y la alegría de haber sabido convivir en tan extremas circunstancias.

Con ellos supimos llevar adelante las actividades previstas en el Plana Anual Antártico para la Base San Martín, pero además unificamos nuestras almas al acompañar a BOCHITA, EL TORDITO Y FABIÁN en aquella emotiva y trascendente Jura de la Bandera sobre el Pack de hielo Marino. También afrontamos cientos, miles de kilómetros de patrulla y mantenimiento de refugios, sacamos tiempo y esfuerzo en momentos muy álgidos para apoyar a nuestros visitantes de Friburgo liderados por

Herman Gossman y hasta nos animamos a plantear un nuevo proyecto científico (Perito Moreno) que unió aún más los vínculos entre el AWI y el IAA, incluyendo ahora a la provincia de TDF. No quiero olvidar aquel heroico “salvataje del Twin Otter T-85 de la FAA, que por traernos correspondencia de nuestros afectos metió su tren de aterrizaje en una grieta de hielo marino y a pesar de los riesgos, con gran esfuerzo e iniciativa, sanmartinianos y tripulación del Águila aunando fuerzas, logramos recuperarlo y posibilitar su regreso al “nido” de Marambio. Y También va mi agradecimiento por haberse jugado la vida, literalmente, para efectuar el rescate de aquel temporal que desprendió el Pack de Punta Rocas Rojas, aislando a parte de la dotación en el Refugio Plumerillo. Muchas vivencias, muchas angustias, muchas tensiones, fueron coronadas con el premio del “deber Cumplido” y después con saber que hemos dejado en nuestras espaldas un grupo de amigos que lo serían para toda la vida, como lo ha demostrado en vinculo permanente y la reunión de Ushuaia 2013, para celebrar los 20 años de aquella jura histórica en Base San Martín.

NUEVAMENTE GRACIAS SEÑORES, SIN USTEDES, NO HUBIÉRAMOS PODIDO CUMPLIR CON NUESTRA MISIÓN… Y, HOLGADAMENTE, COMO SE HIZO ME FUI CON UN EQUIPO DE TRABAJO Y REGRESÉ CON UN TESORO DE AMIGOS.

Alejandro Bertotto.