Balaguer con régimen de semilibertad

El Juez de Ejecución del Distrito Judicial Norte, Sergio Manuel Dieguez resolvió conceder el régimen de semilibertad para trabajar fuera del establecimiento de detención a Cristian Eduardo Balaguer. Se trata del expolicía condenado por la muerte de Víctor Andrade.

La resolución establece que Balaguer podrá acceder al régimen de salidas laborales de lunes a viernes, sin incluir feriados, por el espacio de 4 horas, a fin de concurrir a trabajar en una compañía de seguros.

La supervisión de dichas salidas quedará a cargo del Servicio Penitenciario, y la tutela de su empleador durante el tiempo en que se lleven adelante las actividades.

Los integrantes de su grupo familiar serán los autorizados a trasladar a Balaguer desde la unidad carcelaria hasta el ámbito laboral y cumplimiento de las salidas transitorias, fijándose de manera subsidiaria el Servicio Penitenciario Provincial

El magistrado decidió conceder el beneficio de salidas transitorias todos los días domingos, por espacio de 4 horas para que permanezca en el domicilio familiar.

En este sentido, Balaguer deberá mantener una conducta ejemplar, tanto dentro como fuera del establecimiento de detención mientras se encuentre incorporado al régimen de semilibertad y salidas transitorias, no podrá tener contacto con personas que tengan antecedentes penales; no deberá entorpecer los controles y supervisión que realice el servicio penitenciario del beneficio que se autoriza; y no está autorizado a dirigirse a otros lugares durante el horario de trabajo, ni durante sus salidas transitorias que nos sean los ya autorizados, bajo apercibimiento de suspenderse o revocarse de inmediato los beneficios en caso de incumplimiento.