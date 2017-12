Bahntje celebró la aprobación de la reforma jubilatoria

El presidente de la caja de previsión se mostró satisfecho tras la aprobación de la reforma jubilatoria el pasado viernes. Destacó el consenso con los partidos de “mayor representación” y la prioridad que se le da a los trabajadores que han aportado más años en la provincia.

El presidente de la caja de previsión Rubén Bahntje evaluó positivamente la aprobación de la reforma previsional en la última sesión legislativa. Por Radio Nacional Ushuaia, recordó que “las reformas que se sancionaron al comienzo de la gestión permitieron transitar estos dos años sin dificultades para el pago de prestaciones. Se incorporaron al sistema un 15% más de jubilados y no es un dato menor. Hubo un nuevo estudio actuarial durante 2016 y, con toda esa información se fue trabajando durante el transcurso del año”.

“Este año el directorio aprobó por unanimidad un presupuesto a tres años y se pudo establecer que, como estaba el sistema, iba a requerir además del pago del ciento por ciento de los aportes y contribuciones, casi 2.600 millones de pesos, que es equivalente casi a un presupuesto municipal”, subrayó.

Aseguró que hubo “reuniones permanentes con todos los sectores políticos en las últimas semanas, y se buscaron medidas que tiendan a organizar los recursos y disminuir el crecimiento del déficit. El déficit no va a bajar, pero se busca que no crezca al ritmo que iba a crecer, porque hacían el sistema insostenible”.

“Las medidas que se tomaron son, por un lado, la prórroga de la emergencia y, si no se hubiera dictado, nadie hubiera cobrado. Después hubo reformas paramétricas de fondo que tienden a priorizar a aquellos que mayor cantidad de aportes tienen en la provincia, que tendrán cambios menores”, aclaró.

“Nuestro sistema sigue teniendo edades de acceso más bajas que el resto del país pero en algunos casos eran muchísimo más bajas. En la ley se estableció que cuando se traen años de servicio de otras cajas, para acceder al beneficio prorrateamos las edades. Mantenemos la progresividad y la mujer se sigue jubilando a los 51 años, pero si los servicios no son todos de Tierra del Fuego, los que trae de otra provincia se computan en la edad. Por ejemplo, para el próximo año se piden 26 años de servicio y, si una mujer tiene solamente 22 en Tierra del Fuego y trae 4 del sistema nacional, se modifica la edad en un año. Para el pago de la prestación sostenemos el 82% que no tiene ninguna caja, pero el requisito es que tengan 25 años de aporte efectivo en Tierra del Fuego. Es voluntad de la persona si tiene la edad y quiere jubilarse con 15 años de aporte, o trabajar más años para mejorar su haber. Eso no es obligatorio”, dijo.

“Nuestra jubilación mínima está en 19 mil pesos y la edad promedio este año fue de 53. La jubilación promedio está arriba de 40 mil pesos y es más alta que el sueldo promedio en actividad. Por eso tratamos de mantener los beneficios, priorizando a los trabajadores que tuvieron la mayor historia laboral en Tierra del Fuego. Y en todo caso podrán jubilarse sin tener el 82% del haber”, reiteró.

Indicó que “antes se pedía que por cada año que faltaba localmente tuviera dos años más de edad, y estos casos se daban. Por ejemplo, una mujer de 60 años que tenga 12 años en Tierra del Fuego, 8 en ANSES y 8 en la caja de Córdoba, supera ampliamente los 26 años, pero con 12 años no se jubilaba -porque se pedían 20 años de aportes-. Esa persona tenía que trabajar 8 años más y se iba a los 68 años. Esto es más equitativo y, en todo caso, el quántum de la jubilación tiene que ver con los años aportados. Si esa persona se jubilaba en Buenos Aires, iba a tener una jubilación del 40%; y que obtenga un 55 ó 60% con solamente 12 años de aportes acá sigue siendo una prestación mejor. Si quiere mejorar su haber, podrá seguir trabajando”.

Respecto del déficit por cubrir, señaló que “todos los habitantes de Tierra del Fuego aportamos 500 millones como una alícuota extra y, así y todo, faltan otros 500 millones para el próximo año. Hay un gran esfuerzo del sector privado también para sostener la caja de los estatales y para el año que viene prevemos unos 180 millones de recursos de la AREF por el fondo de ingresos brutos de intermediación financiera, para cubrir una parte del déficit. Me parece que más esfuerzo no puede hacer el sector privado, y hay voluntad política de sostener la caja de los estatales con mejores beneficios, pero se tiene que realizar un esfuerzo”.

Finalmente valoró que “la reforma formó parte del acuerdo que se firmó con los intendentes y se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante. Es un hecho inédito, con un presupuesto trianual con consenso absoluto, una reforma con consenso de los partidos con mayor representación en los ámbitos legislativo, y me parece que hemos ganado mucho.Las reformas que propuso Rosana Bertone no son para dos años, sino para que queden y que esta provincia siga funcionando en el 2020. Más allá de que haya malestar en los que les faltaba seis meses para jubilarse y ahora les falta un año, de no hacer nada esta caja desaparecía.Por el paquete de medidas, el remanente que quedaría sería de 50 millones de déficit y, de no conseguirlos, se aplicará el déficit por organismo, que no va a poner en riesgo la prestación de ningún servicio básico”, concluyó.