Bahntje aseguró que hay casi cien demandas como la de Hutchinson

El presidente de la caja de previsión encendió la alarma ante el reclamo de ex juez Tomás Hutchinson que trascendió a los medios nacionales. Existe un planteo de inconstitucionalidad contra la ley de emergencia previsional, pero hay casi cien casos análogos, por lo cual un fallo favorable al demandante impactará sobre el resto. El año pasado se había estimado en 500 millones el monto a devolver por el aporte solidario y el diferencial para los que ganan más que la gobernadora, aplicados desde 2016. No hay fondos para pagar estos juicios y todo depende de lo que resuelva la justicia. Sin necesidad de ninguna sentencia y por el mero ajuste de la movilidad del primer semestre, Hutchinson cobrará cuatro millones de jubilación este año.

Río Grande.- El presidente de la caja de previsión, Rubén Bahntje, reconoció que no hay fondos para pagar la demanda millonaria trabada por el ex juez provincial Tomás Hutchinson y encendió el alerta porque hay casi cien casos análogos y, en caso de obtener un sentencia favorable, se extenderá a todos la obligatoriedad de devolver los descuentos efectuados por la ley de emergencia previsional.

Por Radio Nacional Ushuaia, planteó que la relevancia nacional que tomó el reclamo del ex juez tiene que ver con el monto de la jubilación, que ya supera los 270 mil pesos, y por otro lado porque la consiguió con apenas cinco años de aportes. “En otros sistemas no entienden cómo puede haber jubilaciones con cinco años de aporte. Hasta julio tiene algo más de 270 mil pesos porque, producto de la movilidad semestral, no tuvo el incremento de haberes de este año. En julio, solamente por la movilidad, esa jubilación va a tener 70 mil pesos más”, manifestó.

“Este es un caso paradigmático, porque es el que menos tiempo de aportes tiene y el que cobra la mayor jubilación. Esto lo está bancando el sistema y el resto de los ciudadanos, y lo vamos a tener que seguir sosteniendo, porque la jubilación es con derecho a pensión, con lo cual seguramente seguiremos muchos años más”, sostuvo.

Indicó que “son varias las demandas y los fallos podrían decidir que todas las leyes son inconstitucionales. Luego habrá que buscar los recursos para pagarlo. El año pasado en la discusión del presupuesto presentamos todos los pasivos contingentes, en caso de que todas las demandas en contra de la caja fueran en contra, porque hay casi cien demandas donde la cuestión de fondo es la misma, y estábamos hablando de 500 millones de pesos en ese momento. Eso habrá que actualizarlo e incorporar las nuevas jubilaciones”, alertó.

Mencionó que “días pasados, en otra demanda de una persona de otro organismo, cuyo haber de bolsillo quedaba en más de 230 mil pesos, una parte del planteo era que se estaba privando al jubilado de su derecho a una vejez digna. Tenemos miles de jubilados nacionales que viven acá y tienen un haber mínimo de 16 mil pesos, y alguien que pasó por un organismo jerárquico considera que no es digno vivir con más de 230 mil pesos. La verdad, me hace mucho ruido”, cuestionó, aunque del punto de vista legal se deben respetar los “derechos adquiridos”.

Planteó que si el juez “está casado con una persona veinte años menor, estadísticamente va a haber una pensión por más de veinte años, y el sistema lo va a pagar con los fondos de todos los demás”.

Tomás Hutchinson se jubiló con sólo 5 años y 2 meses de aportes. Actualmente gana $273.199 mensuales de bolsillo, pero inició una demanda donde reclama que no le descuenten los aportes adicionales establecidos por las leyes de emergencia previsional, con lo que pasaría a percibir $333.225 por mes. Se acogió a la ley de jubilación anticipada y, con la ley de emergencia previsional aprobada al inicio de la gestión Bertone, se estableció un “aporte solidario” del 12% para los que habían aportado menos de diez años al sistema y que percibían aportes mayores al 50% de la dieta del gobernador, más un aporte permanente del 15% sobre el excedente. El reclamo del ex juez va contra estos descuentos y también contra la eliminación de la actualización automática de la movilidad.

La jubilación de Hutchinson equivale al triple del salario actual de bolsillo de la gobernadora, pero inició una demanda para cobrar los $333.225 que le corresponderían sin los descuentos, además del reintegro de los descuentos efectuados desde enero de 2016 en adelante.

El ex juez argumenta que la ley de emergencia “viola el principio de intangibilidad de la jubilación de los magistrados” y ataca la actualización semestral de la movilidad. Aun sin resolverse la demanda, Hutchinson a partir de julio pasará a cobrar 330 mil pesos mensuales, por la actualización de la movilidad, es decir casi cuatro millones solamente en un año.

De fallar a su favor el Superior Tribunal, habrá que sumar la actualización del haber sin los descuentos, más los reintegros del 2016 a la fecha de la sentencia, para su caso y todos los similares.