Bahamonde se quejó por falta de información y Melella tendrá que afrontar una importante deuda

“Hablan en los medios de lo ordenado de la gestión, pero a nosotros no nos dan la información”, se quejó el secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, señalando además que “es demasiado lenta la remisión de la información económica y financiera por parte de la administración de Rosana Bertone”. Además reprochó las declaraciones públicas de los funcionarios sobre el presunto “ordenamiento y transparencia de las cuentas, pero nosotros aún no hemos recibido el detalle de lo solicitado”. También puntualizó que “la deuda que tiene el Gobierno de la provincia no es sólo la que se ha tomado por los 200 millones de dólares, también hay una deuda con el sistema previsional, la deuda de 208 millones de dólares de lo que era la deuda del BTF que se ha hecho cargo la provincia, y deudas grandes con el Gobierno nacional por coparticipación”.

Río Grande.- El secretario de Finanzas y Cuentas Públicas del Municipio de esta ciudad, Oscar Bahamonde, uno de los funcionarios designados por el electo gobernador Gustavo Melella para llevar adelante la transición con el actual gobierno de Rosana Bertone, manifestó algunas dudas con relación a la información que debe suministrar el gobierno de la provincia para transparentar la situación de las cuentas públicas.

Por Radio Fueguina, Bahamonde reconoció que el proceso para reunir la información contable y financiera de la provincia “es bastante lento, dado que hemos presentado una nota pidiendo informes por escrito el día 17 de julio, y hasta el día de hoy la única información que hemos recibido es la información que hemos pedido del sistema provisional”, dijo, al tiempo que agregó que “esta información fue suministrada en el marco del debate por la restitución del 82% móvil que se inició en el ámbito de la Legislatura provincial”.

Por tal motivo sostuvo que “seguramente se nos dio la información para decir que nosotros ya contábamos con esos datos previo a la reunión en la Legislatura, aunque de los restantes puntos que hemos pedido aún no hemos recibido nada, y estamos a la espera de que haya una confirmación de que tenemos más material”.

El secretario de Finanzas aseguró que desde el Municipio “hemos pedido cosas muy básicas, y no hemos siquiera recibido un organigrama de cuál es la situación actual de la provincia, o cuantas personas trabajan en cada ministerio y que funciones cumplen”, reprochó.

La Caja

Con relación a la Caja de Previsión y la Caja de Jubilación de la provincia, señaló que en base a la información aportada por el Gobierno de la provincia “hay una situación que está cerca del equilibrio, donde hoy las jubilaciones no se cubrirían solamente con los pagos de aportes y contribuciones si no existiera el aporte adicional de Ingresos Brutos, o la utilización de otras fuentes de financiación que tiene la Caja, hoy no se podría pagar, por lo cual estaría marcando una situación complicada en el corto plazo”.

Por lo cual opinó que “no es una situación sencilla o algo que se pueda resolver fácilmente, teniendo en cuenta que hay que hacer un análisis necesario de la situación y ver cómo va a evolucionar en los próximos años, por lo que es necesario que los legisladores cuenten con toda la información porque ellos son los que van a tomar la decisión”.

Bahamonde indicó que entre la información solicitada al Gobierno de Bertone se encuentran “ejecuciones presupuestarias, deuda pública, la estructura del personal, obras públicas, y distintos puntos sobre los que hemos pedido información, pero hasta el momento lo único que hemos recibido ha sido información del sistema provisional, pero del resto no hemos recibido nada”.

Personal de la administración pública

Por otro lado se refirió respecto del numero de personal que se desempeña en el Gobierno de la provincia señalando que “uno puede entender que tengan una estructura grande y demás, pero en el Estado sabemos que cada ministerio u organismo que se pueda crear tiene un acto administrativo dónde está su organigrama con la cantidad de gente que cobra todo los meses, es algo que no es demasiado complicado, y en el sistema previsional tienen no solo la información de la provincia, sino también de todos los organismos”.

Por lo cual aseguró “desconocer los motivos de esta lentitud en el envío de la información”, sentenció el actual funcionario municipal, al tiempo que reveló que “ha habido comunicación entre el secretario Jefe de Gabinete, Agustín Tita con el Ministro Gorbacz y supuestamente nos estaban por enviar algún tipo de información”.

La deuda de la provincia

Con relación a la deuda que tiene el Gobierno de la provincia en general, Bahamonde señaló que desde el Municipio “sabemos que no es sólo la deuda que se ha tomado por 200 millones de dólares, también hay una deuda con el sistema previsional, la deuda de 208 millones de dólares de lo que era la deuda del BTF que se ha hecho cargo la provincia, que existe una ley por la que se pagando y tenemos entendido que se ha pagado el 10% de esa deuda, también tenemos deudas grandes con el Gobierno nacional de coparticipación o que se han tomado en virtud del descuento del 15% que se ha hecho de la coparticipación que se ha ido devolviendo de a 3 puntos por año, en algún momento la Nación permitía también que las provincias tomen créditos a tasas bajas con el ANSES y entiendo que en una o dos oportunidades la provincia las ha tomado”.

Por último Bahamonde mencionó que “existen deudas con el FIRR para el financiamiento de obras, entendemos que también hay deuda por ese lado, y si bien escuchamos a los funcionarios que hablan por los Medios, pero la realidad es que nosotros todavía no pudimos ver la información, por lo que de la misma manera que hablan por los Medios y está todo tan ordenado y transparente, sería bueno que se pueda transferir toda esa información al nuevo gobierno”.