Ayuda social en Río Grande se elevó a 6 mil módulos

Así lo afirmó la secretaria de Promoción Social del Municipio de Río Grande Analía Cubino para referirse a la situación social que está viviendo la ciudad, luego de las distintas medidas que ha tomado el gobierno nacional que han repercutido de manera negativa. Resaltó que “la situación que se está viviendo es muy dolorosa, y este mes hemos tenido que solventar seis mil módulos de alimentos”. También consideró como un “privilegio hoy poder ir al supermercado a comprar en función de lo caro que están los alimentos”. También criticó a aquellos que “en función del aumento del precio del dólar, automáticamente encarecen sus productos, cuando muchas veces tienen stockeadas la mercadería”.

Río Grande.- La secretaria de Promoción Social del Municipio local Analia Cubino brindó un detalle de la situación que se está viviendo, en función de la crítica situación socioeconómica que se está viviendo en el país, y que luego de la corrida cambiaria posterior a las PASO, y las medidas tomadas por el gobierno nacional han afectado las economías provinciales, y por ende las finanzas municipales.

Al respecto la funcionaria municipal manifestó que “la situación que se está viviendo es muy dolorosa, desde el Municipio seguimos con la asistencia directa a las personas que no tienen trabajo, o nos piden alimentos, nosotros venimos trabajando mucho sobre esto, hemos mantenido reuniones dentro del Municipio, reuniones que venimos teniendo todas las semanas, ahí viendo que acciones se reconducen, se acomodan de manera diferente en la forma en que se llevaran adelante, por ejemplo en el área de Cultura hemos tenido que analizar porque en otros años hemos podido a acompañar a quienes quieren realizar una presentación fuera de la provincia, o un curso, y hoy todo eso no se puede acompañar, dado que por otro lado tenemos a gente que no tiene para comer”, remarcó a FM del Pueblo.

En este sentido sostuvo que “este mes hemos tenido que solventar seis mil módulos, nosotros igual vamos anticipando la compra a modo de cumplir bien con los procedimientos, eso nos fue haciendo adelantar algunas compras, sobre todo la de los alimentos, pero lo que se está viviendo es una realidad que estalla en la cara de la gente, que es muy preocupante, y angustiante”.

Asimismo dijo que “hoy ir al supermercado a comprar es un privilegio, dado que es muy difícil acceder a los alimentos, a la vez que hay una corrida cambiaria, y hay un montón de gente que pareciera no tener escrúpulos, y de manera inescrupulosa aumenta los precios de la misma manera que ve que en la televisión está subiendo el precio del dólar, cuando quizás tiene stockeada mercadería para seguir especulando”.

Finalmente la funcionaria municipal manifestó que “ante este tipo de situación, también aparecen familias que están ayudando a otras, sabiendo que en Río Grande la gente es muy solidaria, pero más allá del rol del estado, y que esté presente, también es importante que estemos presentes como vecino, con las asociaciones, con los clubes, es una situación muy compleja, la verdad que es difícil pensar que será inmediata esta recomposición, pero también es importante decir que cuando uno decide en las urnas, también decide sobre los modelos de gestiones, en los cuales confiar, y como pueden desarrollarse las cosas, pero cuando los modelos sacan a las personas del centro, suceden estás cosas que estamos viviendo hoy”.