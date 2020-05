Avanzan las paritarias pedagógicas

El SUTEF solicitó que comiencen a funcionar las paritarias pedagógicas y el Ministerio de Educación respondió que podrían darse de manera virtual. También la Ministra Analía Cubino propuso que se designen dos representantes del SUTEF, para comenzar a reunirse con dos representantes de la cartera educativa con la finalidad de organizar la forma de trabajo.

En este contexto de cuarentena obligatoria el sindicato solicitó estas paritarias debido a que la tarea que se está llevando adelante desde la docencia fueguina, para mantener el vínculo con las y los estudiantes de todo el sistema educativo, requiere de un análisis profundo e inmediato.

“Es necesario discutir lo que está pasando y que ha pasado durante estos 60 días, lo que va a pasar en los 60 días próximos o más y a partir de ahí tomar determinaciones socioeducativas, ambientales, sanitarias y de condiciones laborales y salariales para cuando se comience a volver a las aulas” manifestó en una reunión online del sindicato, el secretario General Horacio Catena. “Y eso se discute en la paritaria general y en también en paritarias pedagógicas” agregó.

Desde el SUTEF se sostiene que “son los y las docentes de las instituciones quienes están llegando capilarmente a cada una de las familias de Tierra del Fuego. Son los y las trabajadores de la educación, quienes se pusieron al hombro, de un día para otro, aprendiendo en el mismo proceso, la tarea de inventar, crear y desarrollar un nuevo sistema en una modalidad virtual y a distancia para poder llegar, en lo posible, a sus alumnos y alumnas”.

En el mismo sentido señalaron que “es por ello que no se puede obviar , ni prescindir de la experiencia que ha incorporado la docencia al llevar a cabo esta nueva práctica con sus propios recursos económicos, sus datos móviles, su internet, sus dispositivos digitales, sin asistencia económica del Estado, sufriendo reducciones salariales y malas liquidaciones, poniendo en juego sus propios conocimientos en plataformas virtuales, sin haber recibido cursos de formación en el uso de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ni lineamientos claros y específicos a seguir”.

“No podemos dejar de lado que esta modalidad hizo que el límite entre lo privado y lo público se tornara difuso lo que generó serios inconvenientes en los hogares de las familias docentes. Además también generó sobrecarga de trabajo y stress en un ámbito de aislamiento”, dijeron desde el gremio.

Manifestaron que “Ahora desde el Ministerio de Educación de la Nación dicen que “los expertos” van a definir cómo será la enseñanza en esta vuelta a las aulas. Desde el SUTEF entendemos que “los expertos”, los “verdaderos pedagogos” somos los que dijimos presente y sostuvimos la educación pública antes y durante la cuarentena en cada institución, día tras día”, señalaron en un comunicado desde el SUTEF.

Finalmente expresaron “Nos preparamos para esta “vuelta a la nueva normalidad” como la llaman los medios. Desde la organización gremial entendemos que no es una “vuelta”, ya que no se puede volver a algo que cambió, que ya no es lo mismo. Preferimos decir que estamos en la construcción de una “nueva normalidad” o, nos parece mejor decir, “las nuevas normalidades” ya que serán diversas y regionales. Será bienvenida ahora la opinión y el aporte de los académicos, los teóricos de la educación, pero los verdaderos protagonistas y artífices de las “nuevas normalidades” somos las y los trabajadores de la educación. Y la paritaria pedagógica es la herramienta para este desafío”, concluyeron.