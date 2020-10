Autosur confirmó la estrepitosa caída de ventas y elogió a su personal

El gerente de Autosur ‘Charly’ Mann describió el negativo escenario con caídas estrepitosas de venta de combustibles y destacó el compromiso de los trabajadores que están a la altura de las circunstancias en plena pandemia. Negó rotundamente que haya suspensiones o despidos y aseguró que todos los empleados cobran su sueldo todos los meses, así estén en cuarentena en sus hogares. Sobre las pretensiones de un nuevo sindicato de tener representación, observó que “es una cuestión que debe dirimirse en el Ministerio de Trabajo” y desmintió como “falsas” las acusaciones de Carlos Oyarzún, representante de este nuevo gremio, recordándole que el convenio con SMATA ya tiene trece años de vigencia.

Río Grande.- En diálogo con el programa ‘De la Mejor Manera’ que se emite por Radio Universidad 93.5, el gerente de Autosur Carlos ‘Charly’ Mann, fue consultado sobre la caída de venta de combustibles donde Tierra del Fuego registró la mayor caída de venta de combustibles del orden del -43,8%, ubicándola como la más afectada por la pandemia, según el informe elaborado por la Secretaría de Energía de la Nación.

“Es un escenario muy difícil, venimos de un panorama muy complicado, recién el mes pasado nos acercamos a un punto de equilibrio, pero la verdad hemos tenido meses de ventas muy bajas, muy mal con números que fueron muy difíciles de manejar, con bajas del 70 por ciento y es muy complicado hasta el día de hoy”, admitió el gerente de Autosur.

‘Charly’ Mann agregó en este sentido que “todavía estamos transitando esto, sacando préstamos para poder paliar la situación muy compleja”.

Explicó que “así como lo hace la Secretaría de Energía de la Nación, nosotros también hacemos mediciones interanuales y con el mismo mes del año pasado tuvimos un 31 por ciento menos que normalmente uno tiene que sumarle uno o dos puntos porque históricamente uno va creciendo un punto porcentual con respecto al año pasado porque lógicamente está el crecimiento vegetativo de la población y el aumento de unidades del parque automotor”.

También explicó que el aumento de las tarifas es un resorte de las petroleras. “Eso lo define directamente YPF con el Gobierno nacional, pero deduzco que puede haber un aumento porque YPF largó algo en el AMBA de que están vendiendo combustible a futuro, porque con la aplicación (App) tenés un descuento y lo tenés que usar recién a los 30 días. Esa movida nos está dando a entender que podría haber un aumento de precios; nosotros nos enteramos el día que aumentó porque lo cambian directamente ellos a los surtidores por sistema y nosotros nos anoticiamos cuando el expendedor de turno nos dice que variaron los precios e YPF no nos da esa información”.

El último aumento registrado el pasado 19 de septiembre arrojó un promedio del 3,05%.

Nafta SUPER $ 49,22

Nafta Infinia $ 56,04

Ultra Diesel $ 50,48

INfinia Diesel $ 60,48

Consultado si en Tierra del Fuego utilizarán esta modalidad, ‘Charly’ Mann comentó que “es algo que YPF maneja directamente por su aplicación y usando esa App hay un 10 por ciento de descuento; esto es algo que están haciendo ellos por la aplicación, nosotros solamente somos comisionistas es YPF el que decide y nosotros ejecutamos lo que ellos digan y nosotros no tenemos opción sobre eso y cualquiera que tenga la App la puede usar porque el combustible es de YPF y ellos lo venden como quieren y nosotros recibimos nuestra comisión”, explicó.

Autosur elogió a su personal por el compromiso con el trabajo

En relación al personal que trabaja en Autosur, ‘Charly’ Mann reveló que “nosotros tenemos once personas en sus casas porque son de riesgo; también tenemos personas que han tenido COVID-19, personas que están con la familia y que hoy, con las nuevas normativas, si un contacto estrecho tiene este coronavirus no puede venir a trabajar. Estamos siempre con menos gente ya que por esta situación siempre tenemos dos o tres personas que están en su casa, pero en una plantilla tan grande, eso no se siente”.

Agregó que “igual lo que hicimos fue contratar cuatro personas para cubrir esos lugares, así que no tenemos el problema de faltante de gente, pero sí puede pasar que antes de ingresar a su turno llamó al 107 y lo aislaron y hay que salir a buscar alguien urgente para cubrir ese lugar que no estaba previsto y esto nos ha hecho trabajar con una nueva gimnasia, pero la verdad es que la gente nuestra está respondiendo muy bien, trabajando fuertemente y ellos mismos saben en la situación que estamos y están comprometidos con el servicio y están tirando junto con nosotros para el mismo lado y esto es lo que más nos gustó y gratificó en todo lo malo en este contexto de pandemia”.

En este sentido reconoció al personal de la firma. “Los chicos de los Servicompras –los shops- salieron a atender en la playa cuando fue lo más grave al principio; siguen ayudando hoy cuando falta alguien. La verdad es que somos un equipo y nos pone muy contentos”, confió.

Nuevo sindicato reclama representación

Sobre el nuevo gremio que reclama representación de trabajadores en las estaciones de servicios, a través de una nueva organización gremial como lo es el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos de la República Argentina (S.O.E.S.G.P. y L.A.) ‘Charly’ Mann declaró que “conocemos al señor (Carlos) Oyarzún lo conocemos, él ha tenido un lavadero. Hace dos años se presentó con este nuevo sindicato que tiene convenios con algunas cámaras de Buenos Aires y algunas cámaras de Neuquén. Nosotros le dijimos que es algo que lo tienen que resolver los gremios de trabajadores en el Ministerio de Trabajo”, entendió.

Mann hizo un resumen del origen del conflicto y su evolución. “Nosotros tenemos algunos empleados que me entero que están renunciando porque SMATA (el sindicato que tiene la representación gremial ante Autosur) me advirtieron que me iban a hacer una denuncia por deslealtad y actitud antisindical porque creen que la renuncia de 19 empleados tiene que ver con una movida nuestra”.

Agregó que “ahí empezamos a ver qué pasaba con los chicos, en ese momento yo tenía solamente dos empleados que querían renunciar, uno de ellos ya el año pasado que mandó la carta que nunca fue recibida y como él no guardó copia no pudimos hacer nada”, explicó.

“Es en ese momento que el sindicato (SMATA) me avisa que me va a hacer esta denuncia y es ahí cuando me entero que son 19 de las cuales recibimos tres copias de cartas documentos que las acerco al estudio contable del sindicato”.

Aseguró que “eso de que no hemos pagado es una absoluta mentira; Autosur ha pagado todo como corresponde, nunca le hemos descontado a ningún trabajador que ha tenido la empresa en nómina como lo dice este señor (Carlos Oyarzún), expresiones de él que son totalmente falsas”.

Justamente Oyarzún señaló por Aire Libre FM que la firma no respetó el decreto presidencial relacionado con la situación planteada por COVID-19 y que los trabajadores sufren “descuentos, suspensiones y hay recargos en los horarios de trabajo”, en relación a esta pandemia.

En este sentido, Mann admitió que “lo que sí no adherimos, es al DNU 329/20 que en uno de sus artículos decía que a los suspendidos no le podíamos pagar como ‘no remunerativos’; es decir, a la gente que no estaba trabajando y estaba en su casa, se les pagaba el sueldo pero no los aportes, aunque sí los aportes sindicales, los de farmacia”.

Recordó que “en los meses en que trabajábamos 15 días y los otros 15 días no lo hacíamos por el COVID-19 y teníamos que tener a la gente separada en esos tiempos en que las ventas eran de apenas el 20 por ciento. Fue una manera de cuidarlos de que estén 15 días en sus casas, el sueldo fue el mismo y lo único que tenían eran los aportes, sí los del sistema de salud y los del sindicato; es decir, todo el mundo cobró el cien por ciento de su salario, no tuvieron ningún descuento ni lo siguen teniendo ni mucho menos persecuciones”, insistió.

Admitió sin embargo que “sí tenemos a un señor que denuncia persecución, es un delegado, en lo cual ya teníamos hace como un año presentado pidiendo el desafuero y tuvimos un problema de él con una clienta y volvimos nuevamente a pedir el desafuero y la única persona que puede entender que haya una persecución. Se ha pedido el desafuero y nosotros entendemos que no hay ninguna persecución, lo que si podemos asegurar es el mal desempeño de su labor”.

Sobre este punto negó rotundamente que Autosur haya tenido alguna persona suspendida. “Los que no están trabajando están en su casa por el tema del COVID-19 y tampoco está suspendido este delegado al que le pedimos el desafuero, estuvo un año sin trabajar con licencia psiquiátrica y cuando volvimos a pedir el desafuero, volvió a presentar otra licencia psiquiátrica, pero no está suspendido, la única suspensión fue por tres días a un empleado que en plena pandemia violó las disposiciones del protocolo y la misma persona reconoció su error y aceptó la suspensión”, remarcó.