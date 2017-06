Aumentó la precarización laboral en la provincia

Durante los primeros seis meses de este año hubo una importante cantidad de negocios que cerraron, aparecieron largas filas en las escasas ofertas laborales y un gran aumento de vendedores ambulantes y ofertas de todo tipo a través de las redes sociales. Los datos oficiales van de la mano de la cruda realidad, pero las acciones del Gobierno aún no fueron más que simples anuncios. En comparación con el 2016, se pronostica un segundo semestre peor, en el cual la precarización laboral será el único dato en aumento.

“Desde los sectores gremiales y patronales lo vienen manifestando: los puestos de trabajo se pierden a pesar que han priorizado conservarlos resignando salarios, en algunos casos -como en el sector público- por decreto. Por su parte, el Gobierno de Bertone adquirió un endeudamiento por 200 millones de dólares que todavía no se llegan a reflejar en la calidad de vida de los fueguinos. En torno a las políticas industriales, motor de la economía local, el proyecto de un decreto sobre una transformación productiva que presentaron ante la administración Macri, parece estar “cajoneado””, advierte un informe publicado en el portal especializado en temas gremiales “Desde las Bases”.

Después se señala que “En Río Grande, la ciudad más relacionada con la actividad industrial, las consecuencias sobre los rubros satélites son preocupantes. En el comercio se perdieron 50 puestos de trabajo en lo que va del año y 300 en 2016”. El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola manifestó que “la situación es compleja y estamos esperando algún tipo de reactivación, que obviamente depende de las medidas que se puedan tomar a nivel nacional. Para que se pueda impulsar la reactivación del sector industrial, que es el que genera los salarios que después se vuelcan en el comercio”, señaló.

Los trabajadores metalúrgicos son los más golpeados por la crisis. A pesar de las numerosas acciones que -principalmente la UOM de Río Grande- vienen desarrollando, como ocupar el edifico de la Delegación del Ministerio de Trabajo de Nación, hasta cortar la ruta por los tarifazos a los servicios básicos; la caída de puestos de trabajo efectivos ronda los 700 operarios, mientras que existe una leve suba de contratos eventuales que se renuevan mes a mes y también del Personal de Prestación Discontinua (PPD). Cifras que dejan al descubierto el aumento de la precarización laboral en el sector electrónico y mecánico de la industria.

En la capital fueguina, el presidente de la Cámara de Comercio, Ángelo Querciali, planteó un panorama aún más complicado que en 2016 y dijo que tiende a agravarse por la baja en las ventas y la suba de las cargas impositivas. Ya no hay empleados desocupados en el comercio, sino “dueños desocupados”, que cerraron las puertas, no tienen ingresos y han quedado endeudados, por tratar de sostenerse hasta el final.

“Yo no digo que sea fácil y no quisiera estar en los pantalones del gobierno nacional o provincial. Creo que hay buenas intenciones, pero las cosas no se concretan. En algún momento tendrán que sentarse y definir las fábricas que quieran quedarse, cuánta gente se queda y cuánta se va, y qué hace Tierra del Fuego para garantizarle el trabajo al resto de la gente; porque no pueden ser todos empleados de gobierno. Si no, volvemos a lo mismo. Hay que buscar turismo, algún tipo de industria, de comercio, la pesca, la minería. No podemos quedarnos estancados en la fábrica o el gobierno, porque no cierra”, dijo el empresario capitalino.

En un profundo y largo silencio por parte de la seccional de la UOM de Ushuaia, la precarización laboral pareciera estar firmada con el grupo Newsan. Esto se debe a los acuerdos paritarios últimos que ajustaron el sueldo de los trabajadores metalúrgicos capitalinos por debajo a los de Río Grande, generando una mejor competitividad empresarial –ya favorecida por el costo logístico por su cercanía al puerto- que podría determinar en la pérdida de más puestos de trabajo en el norte de la Isla.

El ministerio a cargo de Ramiro Caballero tendrá que regular la actividad, de la cual depende la economía y la vida de las más de diez mil familias que alimenta la industria amparada en los beneficios del sub régimen de la ley 19640. En este sentido, Caballero presentó a principio de marzo de este año un ambicioso proyecto de decreto ante el gobierno nacional. El mismo consiste en el desarrollo de nuevas tecnologías como la textil inteligente, medicamentos y autopartes. Pese a las buenas intenciones, el desarrollo en algunos casos recién se daría a partir de los dos años. Sin embargo según fuentes cercanas al propio ministerio “el proyecto se encuentra cajoneado”.