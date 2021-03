Aumento del combustible obedece a impuestos demorados

El incremento podría ser cercano al 2% de acuerdo al adelanto de medios nacionales y, según el gerente de Autosur, Charly Mann, tiene relación con impuestos cuya aplicación se había prorrogado. Este año hubo cinco aumentos y en los primeros meses del 2021 la demanda subió, por la cantidad de fueguinos que no salieron de la isla. Adelantó también la inauguración de la nueva estación de servicio en margen sur, en la bajada del puente, para el próximo mes de octubre. Destacó que contará con un café full con vista al río, y se están construyendo instalaciones similares en la estación de Elcano, con vista al mar.

Río Grande.- El gerente de Autosur, Charly Mann, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el aumento de combustibles que comenzaría a regir a partir de las cero horas de hoy, y podría rondar el 2% para las naftas, de acuerdo al adelanto de medios nacionales.

“Este año hubo cinco aumentos, algunos son por impuestos que fueron demorados. De enero a la fecha las naftas aumentaron un 9% y el gasoil un 14%. Varios de los aumentos fueron por impuestos que venían con muchas prórrogas. En 2019 YPF absorbía los impuestos, hasta que aumentaron. En general siempre aumenta YPF y después siguen las demás”, dijo.

Respecto de la demanda este verano, informó que “subió por la cantidad de gente que quedó en Tierra del Fuego. Normalmente enero y febrero son meses muy bajos”.

En cuanto al tipo de combustible que más se vende, indicó que “para Autosur desde que está la circunvalación, el gasoil es lo que más se vende. Nafta Super es lo que más sale y es la venta más grande que tenemos. También aumentó mucho el consumo de Infinia porque hay varios autos nuevos. En comparación con el año pasado, en febrero crecieron mucho los números”.

“En todo Tierra del Fuego el año pasado, que fue un mal año, se vendieron 79 millones de litros, de los cuales 40 millones fueron de Río Grande. En 2019 fueron 100 millones de litros así que ya en 2019 hubo una baja. En 2020 los primeros meses de pandemia no vendíamos nada y atendíamos nada más que a la policía, las ambulancias y la gente de gobierno que se movía. De los primeros meses de este año todavía no tenemos cerrados los números. Esto es únicamente venta de estaciones de servicio, no incluye a los cruceros, que usan gasoil todavía, y las petroleras compran directamente a YPF”, aclaró.

Nueva estación de servicio en Margen Sur

El gerente recordó que “en Río Grande tenemos cinco estaciones de servicio y siete estaciones en el resto de la isla, incluida Ushuaia, San Sebastián y Tolhuin”, y hay grandes expectativas por la nueva estación de Margen Sur.

“Estamos muy contentos, si bien ha sido difícil por el costo de los materiales y los paros por la pandemia. Estimamos inaugurarla para octubre, cuando cumplimos nuestros 50 años. La obra está yendo a buen ritmo y debe estar en un 50%. Está ubicada a la salida del puente, y hay una pequeña reductora para que puedan ubicarse con comodidad. Hay mucho lugar de estacionamiento así que entran muchísimos vehículos. Es casi una cuadra entera que adquirió Autosur. Creemos que con la gran cantidad de estaciones que hay no va a haber grandes colas, además dos estaciones en margen sur es muchísimo. Hoy muchos de los que cargan en Elcano son de margen sur. Ha crecido mucho la zona y la estación va a ser muy linda, con un café full hacia la desembocadura del río, así que tendremos una de las mejores vistas. En Elcano también vamos a tener un café full mirando al mar. Vamos a poner un cajero en la estación de margen sur, como tenemos en Malvinas y estamos esperando uno para Elcano. Son servicios que estamos dando, lo mismo la recolección de tapitas para el Garrahan, y la entrega de la borra del café que se usa como fertilizante”, señaló.

Sobre la ayuda de YPF para la nueva estación, dijo que “uno compra los tanques y ellos luego devuelven el dinero. El combustible no es de Autosur, porque somos comisionistas, y el precio lo pone YPF; a diferencia de Axion que puede definir no subir o subir más los precios. Nuestros surtidores son de YPF, al igual que los tanques y la imagen, las cenefas, los carteles de precio y los muebles. Axion también está construyendo y va a haber sobreoferta. Va a haber mucho combustible, porque nosotros pusimos cuatro tanques de 40 mil litros y ellos pusieron cinco”, apuntó.

“Antes venía la nafta Infinia de Comodoro y el Infinia diesel venía de La Matanza, hoy viene todo de la planta Orión. En el caso de Axion viene de Caleta Paula, que queda arriba de Caleta Olivia”, dijo.

Personal de refuerzo

Consultado sobre el personal y si se ve afectado por el COVID, respondió que “tenemos personal aislado, son 18 personas de los 112 que tenemos, pero hay gente que los está suplantando, porque el convenio de SMATA permite tener reemplazos. También sumamos más personal, previendo que alguien se enferme, porque en su momento el COVID nos sacaba mucha gente y preferimos tener dos personas extra”.

Asimismo, destacó la cantidad de personal femenino en la empresa. “En un momento se buscó incrementar el personal femenino pero ahora elegimos lo mejor. Tratamos de aumentar el número de mujeres y hoy creemos que estamos equilibrados, e incluso hay más mujeres que varones tanto en administración como en las playas. Hay encargadas de turno y jefas también. Siempre es gente que hace mucho tiempo está en Tierra del Fuego”, sostuvo.

Estacionamiento para camiones

Finalmente se le preguntó sobre el estacionamiento para camiones que está proyectado cerca de la estación de YPF en la salida a Ushuaia. “Hoy en día el estacionamiento de Autosur está disponible y hay muchos camiones que estacionan. Obviamente no es la cantidad de espacio que se necesita, pero el lugar está cercado y siempre estacionan camiones”, concluyó.