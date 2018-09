Aumento de la tarifa del gas llegaría al 200 por ciento

El referente de la Multisectorial de Río Grande, Moisés Solorza, participó este martes de la audiencia pública en la sede de ENARGAS, en la cual las empresas pidieron un aumento del 200% y el gobierno otorgaría un 30%, pero con un impacto mucho mayor en la cifra final, porque el aumento es en dólares y las tarifas estaban calculadas a una cotización algo superior a los 20 pesos. Hubo pedidos de suspensión de la audiencia tanto de asociaciones de consumidores como del defensor del pueblo bonaerense, pero no fueron escuchados. Solorza aseguró que estos valores son “impagables” y que estamos frente a un nuevo saqueo.

Río Grande.- El referente de la Multisectorial Moisés Solorza fue uno de los oradores en la audiencia pública realizada el martes en la sede de ENARGAS, como paso previo a un nuevo aumento de la tarifa del gas, que en la era Macri totaliza el 1.500%.

Por Radio Universidad, indicó que el aumento regirá a partir del 1° de octubre y que “es absolutamente desproporcionado y en dólares. El estado nuevamente está frente a un grave problema social si esto no tiene un freno del punto de vista político. La gente no soporta más ajuste y menos en dólares, cuando hay una corrida cambiaria que no se puede contener”.

Informó que Camuzzi está proponiendo pasar la tarifa de 3,16 dólares el millón de BTU a 4,60 dólares; y de ahí aplicar hasta 5,20 dólares al segmento mayorista. Para generación eléctrica ya determinaron los cuadros y el millón de BTU quedó en 3,46 dólares. “No solamente hay que defender el gas para los usuarios sin para la generación eléctrica”, enfatizó.

Si bien el incremento para el segmento residencial ronda el 30%, es “en dólares” y “la base de cálculo estaba tomada a un dólar a 20,76 pesos. La nueva actualización está en promedio a 31,20 pesos. Ahora el dólar está a 40 pesos”, planteó, por lo que hay que calcular cómo se traduce en pesos ese 30% en dólares y, según Solorza, podría llegar a un impacto del 200%.

“Está absolutamente desvirtuado el mercado petrolero. Hay una anarquía petrolera en el país con una monstruosidad de ganancias de las empresas. El gobierno está asegurando ganancias en dólares a las empresas mientas nuestro salario está en pesos y cada vez más licuado”, cuestionó, convencido de que “el gas a este valor es impagable”, como ya lo es para muchos con las tarifas actuales.

La asociación de consumidores Deuco y otras 23 entidades de usuarios, solicitaron al ente regulador del gasla suspensión de esta audiencia, por el desfasaje de la moneda estadounidense, que deriva “en una modificación tarifaria que resulta inaceptable para el conjunto de los usuarios residenciales, comerciales y pequeñas industrias”, consideró Pedro Bussetti, titular de Deuco.

El ministro de EnergíaJavier Iguacel había adelantado que el aumento no superaría el 25%, pero la empresa Metrogas solicitó incrementos que van desde el 55% para las categorías de usuarios de mayor consumo, hasta un 90% para las categorías de menor consumo, según datos de las entidades de defensa del consumidor.

El cálculo realizado a priori, para un usuario R1 con un consumo de 100 m3 bimestrales, que paga en la actualidad $695,16, sin impuestos pagaría a partir de octubre $1.259, con lo cual el aumento es del 80%. Un usuario R3.1, con un consumo de 300m3, pasaría de pagar $1.818,14 a $2.931,66, sostienen las entidades.

Cabe indicar que hubo municipios e incluso la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que también pidieron la suspensión de la audiencia. “En este contexto económico y político es descabellado pensar en un nuevo aumento de servicios públicos, cuando el Gobierno no puede controlar la inflación”, expresó el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Ninguna de las voces fueron escuchadas y ayer se realizó una teleconferencia con alcance en todo el país. Solorza fue el único orador por Tierra del Fuego: “Esto fue lamentable porque, dadas las circunstancias que vivimos en el país y en la provincia, donde la Cooperativa Eléctrica paga el gas dolarizado, no hubo ninguna voz, tampoco del Municipio de Ushuaia al igual que gran parte del arco político que tiene responsabilidades públicas. El Municipio de Río Grande me delegó a mí la responsabilidad, como parte de la Multisectorial, pero nadie más defendió a los usuarios de Tierra del Fuego; y el gobierno provincial estuvo totalmente ausente”, criticó.

“Todo el mundo se queja de los tarifazos y hoy es fácil pegarle a Macri, porque es un gobierno en retirada que fracasó en muchos aspectos, pero también hay responsabilidades públicas de acompañamiento político en Tierra del Fuego”, dijo.

Para Solorza esta ausencia “convalida el modelo de saqueo. Yo tuve la desazón de ser el único orador y me entristece que no se multipliquen las voces en Tierra del Fuego”.

Contó que dispuso de cinco minutos para hablar y planteó “que el bolsillo de los trabajadores no da para más y que este esquema asegura la rentabilidad en dólares a las empresas petroleras, distribuidoras y transportistas de Tierra del Fuego. Esta defensa deberían hacerla nuestros representantes políticos, pero nuestra gobernadora desperdició otra oportunidad más para defender los intereses de los fueguinos. Hubo un silencio de todas las entidades públicas que dependen del gas para suministrar un servicio”, reiteró.

“Tampoco estuvieron los representantes de la Cámara de Comercio ni los opositores de Macri o los que se quejan en el foro patagónico. No hubo industriales, representantes de las pymes, de la gente del campo. Parece que no les importa o tienen dinero para poder pagar estas tarifas”, barajó.

“Yo representé a la Multisectorial por la Soberanía y al Municipio de Río Grande, pero el resto de los gremios tampoco estuvieron”, concluyó el dirigente.