Audivic no fue a la audiencia en Trabajo

La empresa Audivic no se presentó a la audiencia convocada para hoy en la Delegación del Ministerio de Trabajo en Río Grande. Presentaron un escrito con una nueva propuesta, pero que no varía demasiado de la anterior y no conformó a los trabajadores. Desde la UOM aclararon que no se pide al Gobierno que pague los salarios adeudados, sino que salga como garante de la promesa de pago de la empresa. Mañana habrá una nueva audiencia.

“No ha variado mucho la situación, como los medios de prensa han podido constatar la empresa no se ha hecho presente. Solo ingresó el pasado día viernes un escrito con algún leve cambio respecto de la propuesta original, pero que no deja de tener el mismo sentido de pretender plantear que los trabajadores aguarden entre 90 y 120 días para poder percibir los salarios adeudados”, señaló el secretario General de la UOM Seccional Río Grande, Oscar Martínez, respecto de la fallida audiencia de hoy en la Delegación del Ministerio de Trabajo por la situación de la empresa Audivic.

Luego indicó que como gremio “tal como hemos recibido el mandato de nuestros compañeros y conjuntamente con ellos, rechazamos absolutamente esta propuesta. Reclamando del Ministerio de Trabajo que cumpla con la obligación que le corresponde, como autoridad de aplicación, de intimar a la empresa a cumplir con el pago de los haberes adeudados. Teniendo en cuenta que esa es una facultad que tiene, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo”.

Reclamó Martínez porque dicha medida no se llevó a la práctica aún, acusando al Ministerio de Trabajo de “dilatar los tiempos, generando nuevas audiencias sin reclamar que la empresa de cumplimiento a lo que le Ley establece”.

El dirigente metalúrgico dijo que eso profundiza los problemas de los trabajadores, quienes “desde hace 90 días tienen adeudados sus haberes y teniendo en cuenta que el salario tiene carácter alimentario”, remarcó. El titular de la UOM Río Grande aclaró “que no están pidiendo los trabajadores de Audivic y la organización que el Gobierno se haga cargo de los salarios, lo que estamos reclamando con absoluta contundencia es que ya que el Ministerio de Trabajo en dos oportunidades acepta que el empleador –incumpliendo con su obligación- manifieste que tiene valores para presentar ante el Ministerio, que sea el Ministerio de Trabajo el garante”.

Respondiendo a las versiones distorsionadas que se habían dado de esta propuesta, el secretario General de la UOM Río Grande señaló que la propuesta es que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno tomen esos valores “y que ellos se hagan cargo de liberar los fondos para pagar lo adeudado a los trabajadores, quedándose con esos valores para percibirlos en los plazos que ha manifestado la empresa de 30, 60 y 90 días”.

Vale mencionar que para mañana se convocó a una nueva audiencia, donde el Ministerio de Trabajo intimó a la empresa para que “presente copia certificada de los valores, cosa que para nosotros no modifica en absoluto la situación. Pero insistimos en el reclamo y, producto de eso, seguramente analizaremos las distintas medidas en conjunto con los trabajadores de Audivic y después ya con todas las organizaciones gremiales; teniendo en cuenta que hemos recibido el apoyo y la solidaridad de distintas organizaciones gremiales del sector privado y público”, destacó el titular de la UOM.