ATSA provee de elementos que faltan en los CAPS

La secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare, aseguró que están resolviendo desde el gremio los faltantes que tienen los Centros de Atención Primaria en Salud, necesarios para la tarea cotidiana y la prevención por el COVID – 19. “Cuando el compañero desde el lugar dónde trabaja reclama, es porque las cosas no están o no se las están entregando como deberían”, advirtió. Dijo que colocaron mamparas en lugares de atención al público, y están entregando sanitizante, lavandina, máscaras faciales, papel higiénico y pañales; entre otros elementos.

“Estamos con la organización acompañando a los compañeros, brindando las herramientas que podemos acercarles, para que ellos puedan trabajar en mejores condiciones. Porque a quienes nos cuidan debemos de cuidarlos y ellos son quienes nos atienden, quienes nos cuidan y entonces tenemos que preocuparnos para que ellos estén bien porque son quienes atienden a la comunidad”, indicó la secretario General de ATSA, Claudia Etchepare; refiriéndose a los diferentes elementos que están aportando tanto a la Provincia como al Municipio, para en la medida de lo posible optimizar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.

Pero también se refirió a otros faltantes, como mamparas en los lugares de atención al público o ruedas en condiciones para los carros en los que se traslada el oxígeno, señaló por ejemplo que se encontraban “recorriendo los Centros de Atención Primaria en Salud, viendo las condiciones en las que están los compañeros y nos encontramos con esta situación en la que nos informan que los compañeros del CAPS Nº 3 habían tapado la ventanilla de atención con cartones, porque no les daban respuesta los directivos del sector”, advirtió la titular de ATSA.

Etchepare dijo que al ver “la situación en la que estaban los compañeros, sin normas de seguridad, de higiene; tomamos la determinación de hacer una mampara para que los compañeros la tuvieran y pudieran trabajar en óptimas condiciones y con una visibilidad mucho más amplia”. Comentó que una situación similar se da “en el CAPS Nº 7 y también hemos mandado a comprar la mampara, que mañana se estaría colocando al igual que en la Posta Sanitaria de Chacra XI, donde tampoco había”.

La dirigente del gremio que representa a los trabajadores de la sanidad indicó que la situación es diferente en Ushuaia “porque hay muchos menos casos, y los compañeros están más aliviados. Acá en Río Grande estuvimos entregando sanitizante, lavandina, ahora estamos esperando que llegue un pedido que hicimos de máscaras faciales, entregamos equipos de protección para entregar a los compañeros y guantes”, detalló la secretaria General.

Claudia Etchepare mencionó que también asisten a la Residencia de Adultos Mayores “dónde están desabastecidos por ejemplo de pañales, papel higiénico, servilletas, guantes, algodón; estamos esperando que nos llegue el pedido y entre mañana y pasado estaremos llevando las cosas que nos están pidiendo los compañeros para poder trabajar”, remarcó.

Después mencionó que “cuando el compañero desde el lugar dónde trabaja reclama, es porque las cosas no están o no se las están entregando como deberían. Yo no puedo decir si están o no, porque no tengo el control fehaciente ni puedo ir y comprobar si están en algún lugar los elementos de trabajo que están faltando”, expresó.

Aseguró que las autoridades no están escuchando los reclamos y dijo que “gracias a algunos medios podemos llegar y hacernos escuchar con los compañeros, por los reclamos que estamos haciendo”. Luego señaló que por la situación que existe en Río Grande, a partir del rebrote de casos, se encuentran “muy preocupados, los compañeros y las compañeras están con miedo, tenemos muchas situaciones de compañeros en aislamiento o con COVID positivo”.

“Yo en el mes de marzo, cuando empezó la pandemia, o cuando empezaba el mes de abril; le pedí al señor gobernador (Gustavo Melella) y a las autoridades del Ministerio de Salud que cuidaran al personal de salud que está en la primera línea, porque íbamos a ser los más afectados y somos los que tenemos que responder a la comunidad. Pero estas son las pruebas de que no nos dieron la protección y no nos cuidaron, como tampoco cuidaron a la fuerza pública, porque también tenemos estas situaciones con la fuerza pública”, dijo respecto de la Policía Provincial.

Indicó que “son quienes acompañan y ayudan al personal de salud, no tenemos que olvidarnos de la fuerza pública que está al pie del cañón”, advirtió. Manifestando finalmente que “hay mucho para hacer y hay mucho para corregir, nosotros nos solidarizamos con todos los compañeros y la organización sindical está dispuesta a acompañarlos, sean o no afiliados, del sector público o privado; porque todos estamos en esta batalla”, sentenció por último Claudia Etchepare.