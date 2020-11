ATE Ushuaia reclama ser convocado por el Gobierno

El titular de ATE provincial, Carlos Córdoba, aseguró que “el Gobierno se ha encaprichado en vez de cumplir el acta acuerdo que se firmó en marzo de este año y discutir el aumento salarial que corresponde para este segundo semestre”. Dijo que “hoy un salario mínimo dentro del Estado está en 35 mil pesos, no llega a los 40, y una canasta básica familiar está rondando los 105 mil pesos”. Reclamó una convocatoria a “la mesa salarial”, desconociendo que ATE Río Grande está participando de negociaciones.

“Es por esto de no querer convocar a todos los sindicatos a discutir en la mesa salarial, el Gobierno se ha encaprichado y en vez de cumplir el acta acuerdo que se firmó en marzo de este año y discutir el aumento salarial que corresponde para este segundo semestre, lo está haciendo sentándose con distintos gremios pero sin hacer el llamado que corresponde a los sindicatos de base para cerrar el aumento que tanto deseamos los trabajadores estatales”, indicó el secretario General de ATE a nivel provincial, Carlos Córdoba, en el marco de una nueva protesta que se realizó ayer en la ciudad de Ushuaia.

En declaraciones a Radio Provincia, dijo que no tuvieron “ninguna respuesta” por parte del Gobierno de la provincia y señaló que “ellos dijeron que apenas se pagaba el salario iban a llamar a la mesa, pero no sé qué ha pasado en el camino que no han comunicado, ni han llamado, bajo el marco de la Ley 113 como está señalado en el acta acuerdo del mes de marzo”, reiteró.

El dirigente estatal mencionó que en la manifestación, junto con ATE y ATSA, estaban “los chicos de la agrupación ANUSATE, la agrupación del compañero José Gómez (por la AFEP) y están por llegar posiblemente compañeros de UPCN que dijeron que iban a venir”, expresó Córdoba.

Dijo que reclaman “un aumento al básico en el escalafón húmedo, en el escalafón seco hay para terminar un 20% sobre la liquidación del 1428 y después una plata al básico que rondaría en los 6 mil pesos”, expresó el sindicalista. Carlos Córdoba, sobre la posible decisión del gobierno al respecto, aseguró que tienen “un montón de versiones que nos llegan de todos lados, pero no sabemos cuál es la verdad. Lo cierto es que los compañeros necesitan un aumento al básico; porque de esa manera también se les descontaría para nuestra obra social, para nuestra Caja de Previsión”.

El titular de ATE Provincial, comentó que “hoy un salario mínimo dentro del Estado está en 35 mil pesos, no llega a los 40, y una canasta básica familiar está rondando los 105 mil pesos”, indicó. Córdoba adelantó que evaluarán “con los compañeros” la continuidad de la medida y confirmó que hablarán “con la Mesa Sindical”, para analizar los pasos a seguir.

Convocó “a los compañeros que están en su casa, para que vengan y que le demostremos al Gobierno provincial el descontento que se está teniendo con la situación de la discusión salarial”. Reclamó ser convocados “por el Gobierno provincial, junto con el Ministerio de Trabajo, porque hay un acuerdo incumplido por el Gobierno provincial y estamos solicitando que se cumpla”.

Señaló que la postura del Gobierno refleja “algo antojadizo, muy malo para todos los trabajadores, no solamente para los representantes sindicales. El Gobierno provincial está en el gobierno porque fue elegido por un gobierno que ha castigado muchísimo a los trabajadores estatales”, dijo en referencia a las últimas elecciones, dónde Gustavo Melella se impuso ante Rosana Bertone. Para terminar, reclamó “discutir lo que hay para favorecer un poco a los trabajadores estatales».

Carlos Córdoba aseguró que el diálogo “está cerrado, los teléfonos están todos cerrados, no hablan con nadie”. Sin embargo en recientes declaraciones el secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha; coincidiendo con expresiones de la secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare, señalaban que hay canales abiertos de diálogo con ambos sectores y destacaban los avances, anticipando incluso un posible acuerdo.