ATE se manifestó reclamando salario

Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Río Grande se manifestaron esta mañana frente al edificio “Los Yaganes”. Reclaman por la falta de oferta salarial por parte del Gobierno. Evaluarán si siguen participando en paritarias por esta situación y adelantaron que seguirán con los reclamos por las distintas dependencias.

“Entendemos que los tiempos de las discusiones salariales se han achicado, esta es una reacción natural del sindicato en virtud que las posibilidades de concretar una mejora en la pauta salarial se diluyen, por eso salimos a la calle”, señaló el secretario General de ATE Seccional Río Grande, Marcelo Córdoba.

Indicando además que “se debe entender que si no peleamos, si no salimos a la calle, va a ser muy difícil conseguir por lo que estamos peleando”. En el mismo sentido cuestionó recientes declaraciones del Ministro José Luis Álvarez, donde señaló que no hay posibilidad de otorgar incremento alguno, y llamó a los trabajadores estatales a “salir y manifestarse”; advirtiendo que el gremio “ya está en la calle”.