ATE reclamó a los legisladores que trabajen para responder a las necesidades de la gente

El secretario general Carlos Córdoba planteó la necesidad de un reconocimiento económico a los trabajadores de salud, tanto médicos como no profesionales, por la labor que están realizando y la exposición al contagio del virus. También pide que el bono que se acordó para los estatales llegue a los jubilados y pensionados RUPE. Hubo una fuerte crítica a los legisladores, que “están en sus casas y deberían trabajar para dar respuesta a las necesidades del pueblo”, dijo.

Río Grande.- El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, hizo un reconocimiento al área de Salud “por todo lo que está haciendo. Sabemos del trabajo, del esfuerzo y la intensidad que están poniendo a todo esto, que todavía no llegó al final sino todo lo contrario. El anuncio es que la mayor cantidad de afectados se puede dar en esta semana”, sostuvo por FM Master’s.

“Estamos muy preocupados porque estamos lejos de todos, no es que podemos agarrar un auto e irnos a cualquier parte del continente, se complica todo y estamos esperando que pase esta cuarentena y que se resuelva esto, nos podamos abrazar y volver a la normalidad en algún momento de nuestra vida”, deseó.

Dio cuenta del reclamo de elementos de trabajo en los CAPs, porque “les faltan algunos materiales, como mascarillas, alcohol en gel, también vestimenta para que los compañeros estén más protegidos”, a diferencia del hospital donde “está el alcohol el gel, las mascarillas y las cuestiones de seguridad personal y para el paciente que llega”.

El sindicato expuso la necesidad de dar un reconocimiento económico al sector. “Todos somos seres humanos, queremos a nuestras familias y necesitamos estar en nuestra casa con nuestra gente. Ellos no pueden estar con su familia, son horas de guardia que tienen que cumplir aparte de su horario normal. No solamente ellos se lo merecen sino que tenemos compañeros de Desarrollo Social que están lejos de la familia, los que están con los abuelos. Hay mucha gente que se está exponiendo, como la policía, las fuerzas armadas. A los que trabajan en Salud hay que premiarlos después de que pase esta guerra, ir a abrazarlos, a aplaudirlos, rodear al hospital, aplaudir a los compañeros de seguridad que han puesto el lomo, como los chicos de Desarrollo Social. Es una labor terrible”, manifestó.

Comparó esta situación con “la guerra de Malvinas cuando teníamos 18 años y nos hacían subir a los aviones. Nos decían que fuéramos tranquilos, que no había problemas, y se les fue la vida a muchos soldados argentinos. Acá el coronavirus ataca y uno no lo sabe, tal vez está atacando a tu familia y ni te das cuenta. Es muy doloroso todo esto”.

Suma fija para todos

Además reclama que la suma fija acordada para los estatales, de 8000 a 6000 pesos de acuerdo a los ingresos de bolsillo, llegue a jubilados y pensionados RUPE. “De acuerdo a lo que está anunciado se estaría pagando hoy, pero no alcanza a los jubilados ni pensionados RUPE. Nosotros pedimos una suma que alcance para todo el mundo, a los compañeros jubilados, a los chicos de las pensiones RUPE. El pedido que me hacen los jubilados es que le dé una mano a Patricia Blanco para que hable con el gobernador o el Ministro de Economía sobre la situación que están pasando. El bono que se cobró a fines de febrero todavía no lo cobraron los jubilados y tenemos muchos que están muy mal, porque se jubilaron con una categoría 10”, señaló.

Fue crítico de los legisladores, “que seguramente están cuidando sus familias, están en su casa y no están viendo de qué manera ayudan a nuestros jubilados. Se podrían juntar por lo menos vía telefónica o de alguna otra manera, para hablar con el gobernador y determinar que nuestros jubilados cobren en tiempo y forma, y que cobren urgente esa suma fija. Esa gente no tiene cómo comer. Las tarjetas los matan con los intereses y no pueden salir del pozo”, remarcó.

“Ahora el Banco de Tierra del Fuego va a dar créditos para todo el mundo, pero hay gente que viene de años atrás con problemas económicos. Esto que pasó en la provincia no solamente afectó a los jubilados y las pensiones RUPE. Los compañeros de la CTA vienen trabajando mucho por los pensionados RUPE y no me quiero meter, solamente dar una mano para ver si se puede abrir la discusión”, aclaró.

“Yo hablo con Patricia Blanco continuamente y me dice que ya no sabe cómo hacer y que le dé una mano. Yo estoy a punto de jubilarme también y necesito que se cobre en tiempo y en forma la plata como corresponde. Para eso están los legisladores que se llevan 180 lucas todos los meses y tienen que estar pensando en cómo ayudan al pueblo para mejorar. Sería espectacular que se toque la ley, necesitamos que se pongan las pilas y colaboren”, pidió a los parlamentarios.

Créditos del BTF

Consultado sobre los créditos blandos para desendeudar a los estatales, dijo que “el primer crédito que sacaron no había llegado a casi ningún compañero del Estado. Lo que hizo el Ministro de Economía fue mejorar la operatoria que hizo Bertone para que llegue a todo el mundo. Eso es lo que me dijo el ministro y creo que eso se va a hacer. Con todo esto que vino, no pude charlar más con él”.

Respecto del reconocimiento “para todos los compañeros de salud, que se lo merecen”, dijo que “está bueno que los felicitemos, pero con el reconocimiento no comen. El sacrificio tiene que valer y mover el espíritu de los gobernantes, para los que se la están jugando todos los días. Queremos que estén bien y les den lo que les corresponde no sólo a los médicos sino a los compañeros contratados que hacen el mantenimiento y la limpieza. Esos pibes están ganando 20 mil pesos y cobran el día 26 ó 27. Es un área esencial y se tiene que hacer una excepción para darles un contrato administrativo. Se lo merecen por el laburo que hacen y también tienen familia”, subrayó.

“Ellos están contratados pero sin contrato, porque todavía no lo tienen. Necesitan trabajar y llevar lo que sea a la casa. Todo el mundo está mal en la parte económica. También vengo denunciando hace tiempo el aumento de precios. Discutimos la ley 19640 y antes se podía vivir, había posibilidad de comprar y todo el pueblo tenía el mismo beneficio de las industrias electrónicas. Eso es lo que estamos buscando, la letra chica, para que favorezca a todo el mundo. Yo me enojé mucho con los compañeros cuando compramos para las fiestas de Navidad, porque Diarco no puede cobrar el 20% más caro que en Río Grande. En Río Grande se compra mucho más barato que en Ushuaia, cuando no va el turista extranjero a comprar a Diarco, sino que va el pueblo”, concluyó.