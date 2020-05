ATE reclama que se garantice el aumento actualizado

El secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, dijo que presentaron una nota dirigida al gobernador Gustavo Melella, donde le piden que con el próximo cobro se pague el aumento acordado en su momento después de los dos meses de congelamiento por la pandemia. Además solicitan que la suma se actualice, de acuerdo al incremento de la canasta familiar. “El Gobierno entonces tiene que hacer un esfuerzo y pagar el aumento en forma urgente, contemplando la inflación de estos meses”, remarcó el dirigente estatal.

“En su momento el Gobierno de la provincia anunció que no podía pagar el aumento salarial que habíamos acordado, por el necesario gasto que se estaba haciendo para hacer frente a la pandemia. En ese momento se dijo que por 60 días se congelaba ese aumento y el mes que viene se cumplen, por eso nosotros enviamos una nota diciendo que tienen que pagar el 100% de aumento que están debiendo”, señaló el secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha.

Dijo que además reclaman un reajuste, porque “la canasta familiar hoy no es la misma que cuando firmamos el aumento, los trabajadores tienen el sueldo atrasado porque hace cinco años que es el mismo y nosotros no podemos esperar más para percibir lo que hemos firmado. El Gobierno entonces tiene que hacer un esfuerzo y pagar el aumento en forma urgente, contemplando la inflación de estos meses”, remarcó.

El dirigente estatal dijo que se debe tener en cuenta la medición del INDEC y reajustar el aumento pactado en su momento, para contemplar “lo que aumentó la canasta familiar”. Aseguró que “acá se cortó el hilo por lo más delgado, porque los trabajadores de los entes autárquicos y del escalafón seco son quienes tienen el sueldo congelado desde hace más de cinco años. Está bien que el Gobierno anuncie que va a ayudar a las PyMEs, a los desocupados, al sector privado; pero que no se olvide de los trabajadores que menos ganan”, expresó el titular de ATE Río Grande.

Mencionó que “fue muy duro lo que le tocó bancarse a los trabajadores de la administración pública, porque nos les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Por eso es nuestra preocupación, pero nosotros somos un sindicato y vamos a salir a recuperar el salario de los compañeros de la provincia. En el segundo semestre queremos ver cómo vamos a recuperar el salario de los compañeros, porque son quienes bancan esta situación en la pandemia y son ellos a los que no les alcanza la plata cuando van al supermercado”, aseguró Concha.

Después cuestionó “a los políticos, que con el Decreto que firmó (el ex vicegobernador Juan Carlos) Arcando, se modificaron casi un 100% los sueldos en diciembre, cuando los trabajadores llevan casi cinco años sin un aumento”.

Más adelante se refirió a “los jubilados que no pueden comprar los remedios, a los que los haberes no les alcanza para nada, es una vergüenza. Estamos de acuerdo que ayude a otros sectores, pero que no se olvide de los empleados públicos y de los jubilados”, reiteró. Para concluir, el secretario General de ATE manifestó que por este planteo esperan “una respuesta urgente, para hacérsela llegar a los compañeros”.