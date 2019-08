ATE protestó frente a los supermercados

Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado se manifestaron frente a los diferentes supermercados en Río Grande. Hubo reclamos relacionados con la suba de precios y advirtieron que “más de la mitad del pueblo argentino está pasando necesidades básicas; como las que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con la educación, y estos anuncios del Gobierno nacional para Tierra del Fuego lejos de ayudar nos han perjudicado”.

El secretario General de ATE Seccional Río Grande, Marcelo Córdoba, indicó que la actual “Es la peor crisis en muchos años, que está atravesando nuestro país. Entendemos que más de la mitad del pueblo argentino está pasando necesidades básicas; como las que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con la educación, y estos anuncios del Gobierno nacional para Tierra del Fuego lejos de ayudar nos han perjudicado”, sentenció el secretario General de ATE Seccional Río Grande, Marcelo Córdoba.

Refiriéndose luego a la suba de precios y la manifestación que realizaron frente a los diferentes supermercados, indicó que “hoy vemos, por ejemplo, como en las góndolas de los supermercados cuando estamos exentos del pago del IVA están los mismos precios que en Buenos Aires donde se paga ese impuesto”.

En el mismo sentido expresó que “es una vergüenza, que en los supermercados de nuestra provincia hayan trasladado todo el proceso inflacionario de este año a la góndola. Eso hace que se agudicen la crisis y los problemas cotidianos para cada trabajador, que no puede sostener una calidad de vida mínima”.

Córdoba advirtió después que como ATE “vamos a continuar con estas manifestaciones frente a los distintos supermercados, porque el Estado parece que ha dado vía libre para la remarcación de precios”.

Por otra parte expresó el dirigente estatal que “también tenemos que decir que -escuchando al ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz- no coincidimos con sus apreciaciones. Porque dice que van a dejar de ingresar 500.000.000 $ de acá al mes de diciembre (por las medidas resueltas por el Gobierno nacional), pero entonces decimos que si dividimos esa suma son algo más de 120 millones por mes y un estado provincial que tiene un presupuesto reconducido que ronda los 40.000.000.000 $, si hablamos de 120.000.000 $ mensuales, no podemos decir que por ese motivo corra riesgo el pago de los salarios y la paz social”.

En el mismo sentido dijo que “el ministro es un irresponsable cuando sale decir esto, no lo podemos entender y si en realidad es así hay que hablar de una profunda crisis y del quiebre de la provincia. Pero también hay que referirse a los legisladores, que son quienes fueron elegidos por el pueblo para que nos representen”.

“Sin embargo la pasan muy bien y no se involucran en la situación de la provincia y en la situación de cada fueguino, de cada trabajador de la provincia. Es muy lamentable, pero insisto en decir que no podemos entender que el ministro salga a decir que no sabe cuál es la masa salarial, debería informarse para comunicar con más certeza”, recomendó Córdoba al Jefe de Gabinete.

Más adelante dijo que “mientras tanto, el sindicato está haciendo lo que debe hacer manifestando nuestro descontento con las políticas económicas que se aplican en todo el país. Nosotros tratamos de ser coherentes con lo que hacemos, pero no puede ser que un ministro salga a echar nafta al fuego. Por eso seguiremos trabajando y manifestando nuestro descontento”, insistió el secretario General.

Finalmente expresó que “es fundamental, en la política y en cualquier ámbito, el diálogo y la tolerancia. Pero se necesita responsabilidad, nosotros hemos encarado una conversación con el municipio la semana pasada y si todo va bien este miércoles nos estaremos reuniendo con el secretario de Finanzas. Lo mismo pretendíamos hacer con el Gobierno, pero no es un resorte nuestro si no nos reciben”.

“Hacemos todo lo posible para que pueda haber un trato llevadero, entendiendo en qué situación está el país y la provincia. Pero tampoco podemos esperar que aparezca un iluminado para mejorar las condiciones de los trabajadores, sobre todo en lo salarial. Por eso vamos a seguir manifestándolos y reclamando si no encontramos respuesta”, concluyó Marcelo Córdoba.