El Secretario General de ATE Seccional Río Grande Marcelo Córdoba cuestionó las declaraciones del Ministro de Gobierno, José Luís Álvarez quien había dicho que no veía aumentos salariales para el 2018. “ATE no va a renunciar a ninguna paritaria salarial”, contrapuso el dirigente gremial y anticipó que ya se han pedido sendas reuniones paritarias, una al Ejecutivo municipal y otra al provincial, para analizar la situación de la inflación que el gremio prevé será de alrededor del 20 por ciento.

Río Grande.- El Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Río Grande, Marcelo Córdoba, se refirió al pedido de reuniones paritarias tanto con el Municipio local como con el Gobierno provincial.

“Este día lunes estamos gestionando una reunión con algún funcionario municipal para poner en la mesa de discusión lo que ha sucedido con algunos compañeros a los que no se les ha renovado sus contratos; es decir, se han quedado sin trabajo en las áreas de Zoonosis, Parques y Jardines y el Matadero Municipal, si bien puede que haya algunos otros”, dijo Marcelo Córdoba.

Agregó: “entendemos que no hay un motivo realmente fundado para que estos compañeros se queden sin sus puestos de trabajo y por eso vamos a dar la discusión con el Municipio y eso es lo que vamos a plantearle. Hay tres compañeros de trabajo en esta situación, uno de ellos, en Parques y Jardines hay un compañero que tiene más de tres años trabajando, otro en el Matadero tiene más de dos años y en el caso de Zoonosis un compañero que tiene no menos de un año de trabajo”.

En este sentido el Secretario General de ATE dijo que “nosotros tenemos una mesa paritaria donde vamos a exponer todos estos casos porque entendemos que no pueden haber decisiones unilaterales cuando hay una mesa donde se tratan las condiciones laborales y las garantías de los trabajadores”.

Marcelo Córdoba confió que “queremos dirimir estas cuestiones en el marco del diálogo y en las negociaciones de buena fe para que estos compañeros retomen las fuentes de trabajo, esta es la esperanza nuestra. Caso contrario, vamos a tener que hacer algunas otras diligencias que posiblemente desemboquen en un conflicto, esperemos no llegar a esta instancia”.

Aumento salarial para el 2018

En relación a la discusión salarial para el 2018, Marcelo Córdoba aseguró que “nosotros ya estamos cursando las notas, no solo para el Ejecutivo municipal, sino también para el provincial, previendo una situación que no va a ser fácil y que es compleja –la entendemos-, pero hay una decisión por nuestra parte de recuperar el salario para los trabajadores porque es un hecho inminente y necesario ante los dos Ejecutivos. ATE no va a renunciar a ninguna paritaria salarial, más allá del resultado que tengamos el día de mañana”.

Córdoba confesó que “esperamos encontrar una mesa y un camino de diálogo donde no se entorpezca el funcionamiento del Estado –tanto municipal como de gobierno provincial- y que podamos entendernos para poder resolver no solo la problemática salarial sino también la calidad de vida de los trabajadores a través de condiciones laborales dignas”.

El titular de ATE Río Grande recordó que “jamás nosotros hemos hecho público monto alguno de aumento en una negociación. Primero para no crear falsas expectativas en los trabajadores, lo que no tiene ningún sentido y no es buen consejero hacerlo, para nosotros por lo menos. Nosotros creemos que el proceso inflacionario del 2016 fue terrible y ha dejado secuelas en la franja social de los trabajadores con salarios a la baja y la pérdida del poder adquisitivo. En el 2017 pudimos recuperar una parte, pero con todos los aumentos de precios que se han dado en estos días, como en los combustibles, el alza del dólar y todos los impuestos, produce claramente un proceso inflacionario donde no hay salario que aguante y en ese camino queremos encontrarnos con una discusión seria y responsable para ver cómo podemos recuperar parte de ese salario perdido por los trabajadores”.

Marcelo Córdoba refutó las declaraciones del ministro de Gobierno, José Luís Álvarez en relación a que él no veía ningún aumento salarial en el 2018, manifestando que “el Ministro se apresuró, no quiero decir que es un irresponsable, pero se apuró en salir a hacer declaraciones porque con estas manifestaciones lo que está planteando en el arranque del año, es un conflicto porque si el Ejecutivo provincial, a través de su Ministro de Gobierno sale a decir que no hay aumento salarial, el que está creando el conflicto es el propio Estado”.

En este punto, Córdoba dijo que desde el gremio estatal, “vamos a salir a buscar las reuniones con las máximas autoridades tanto con la Gobernadora como en el caso del municipio con el Intendente para dirimir esta cuestión que es delicada, en lo largo y ancho del país es difícil, pero también entendiendo que los trabajadores deben recuperar parte de su pérdida salarial”.

El titular de ATE local dijo que “ya hemos cursado notas porque queremos reuniones lo antes posible y no esperar como históricamente ocurre en Tierra del Fuego que después del 15 de febrero ya comienzan los conflictos. Queremos que no haya perjuicio escolar con los chicos que asisten a las escuelas y que esto no solo trae un dolor de cabeza al propio Estado, sino también a los chicos y sus familias”.

Agregó: “Nosotros no queremos ser parte de que las escuelas no funcionen, sino todo lo contrario y ahí vamos a hacer los esfuerzos pertinentes”.

“Prevemos una inflación del 20 por ciento en 2018”

Con respecto a las previsiones del Gobierno nacional de que la inflación rondará el 9 por ciento, Marcelo Córdoba entendió que “siempre se quiere marcar la cancha de entrada; esto el Gobierno nacional lo dijo antes de que subiera le dólar, antes que subieran los combustibles y los impuestos y creo que lo que tiene que hacer es replantearse este número. Nosotros creemos que la inflación en el 2018 va a rondar el 20 por ciento y por eso tenemos que volver a mirar la terrible pérdida del salario que tuvimos en el 2016 donde tuvimos una inflación de casi el 45 por ciento. Podemos entender que haya dificultades presupuestarias, pero tenemos que dialogar y entendernos; ponernos de acuerdo de ver cómo paliamos esta situación en cuanto al bolsillo de los trabajadores”.

“El retiro voluntario es una opción, no una obligación”

En relación a los retiros voluntarios convocados por el Gobierno, Marcelo Córdoba dijo que “para nosotros es una cuestión netamente personal, es una alternativa que algún compañero la puede usar o no. Nosotros no hemos querido opinar porque hace muchos años sucedió lo mismo y algún compañero que hizo uso de esa posibilidad, renegó después diciendo que se había equivocado por no escuchar al sindicato y otros decían que por escuchar al gremio no se adhirió. Por lo tanto son temas muy personales que nosotros no queremos opinar porque algunos están de acuerdo y otros no. Es un tema netamente personal. El retiro voluntario es una opción, no una obligación”, cerró el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Río Grande.