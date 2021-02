ATE discute salario con la Municipalidad de Río Grande

La Asociación Trabajadores del Estado se encuentra discutiendo una mejora salarial para los empleados municipales de Río Grande. Dicen que “si bien no nos estamos poniendo de acuerdo con la propuesta, lo importante es que tenemos un diálogo serio y responsable como para ir tratando de llegar al objetivo que estamos planteando”. Le piden al intendente Martín Perez que “haga un esfuerzo” y mejoren la propuesta. También esperan una convocatoria del Gobierno provincial, para avanzar en el mismo sentido.

“Fue una reunión muy buena, nosotros ya veníamos trabajando en dos reuniones anteriores y ésta sería la tercera. Avanzamos y estamos trabajando con el Ejecutivo, en diálogo con el secretario de Finanzas (Diego López) y con el secretario de Gobierno, Gastón Díaz. Si bien no nos estamos poniendo de acuerdo con la propuesta, lo importante es que tenemos un diálogo serio y responsable como para ir tratando de llegar al objetivo que estamos planteando”, expresó el secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, luego de la reunión que mantuvieron ayer con las autoridades del Municipio.

El dirigente municipal indicó luego que durante el encuentro “se habló de 5 mil pesos al básico, pero no estamos de acuerdo en los tramos que está planteando el Ejecutivo. También hablaron de llevar el piso salarial del empleado municipal a 50 mil pesos y nosotros estamos pidiendo que lo levanten un poco más, porque esta inflación se llevó todo y sería importante que el intendente (Martín Perez) haga un esfuerzo, para ver cómo lo cerramos de la mejor manera”, indicó Concha.

Estimó que se debe “seguir hablando, tirar propuestas y dialogar con la responsabilidad que lo venimos haciendo. Ellos tiraron una propuesta y nosotros también lo analizamos, por eso le pedimos al intendente que haga un esfuerzo porque no estamos llegando a un acuerdo con el secretario de Finanzas. Nos parece bien que el secretario de Finanzas defienda a la Municipalidad, pero pedimos que los 5 mil pasos al básico sean en un tramo corto y poder levantar el piso salarial para el ingresante a 55 mil pesos; eso sería un alivio para los trabajadores municipales y un paso en el camino de recuperar el salario”, dijo el secretario General de ATE Río Grande.

También se refirió a la necesidad de acordar mejorar “las asignaciones familiares, la ayuda escolar para todos los municipales y queremos que se modifique el presentismo, para ver si lo podemos poner en la base de cálculo”, repasó el dirigente estatal. Dijo que no están “lejos de un acuerdo” y volvió a pedirle “al intendente que tome una decisión política, que haga un esfuerzo más; porque venimos haciendo reuniones que son muy serias, con responsabilidad, pero tenemos empleados que no llegan a fin de mes porque no les alcanza la plata por eso pedimos mejorar la oferta”, insistió.

De igual forma se refirió a la importancia de estar discutiendo sobre “condiciones de trabajo y reclamos de los compañeros en distintos sectores. Porque tenemos ganas de trabajar y responder a todos los afiliados, para buscar alternativas para cada uno de los sectores en cuestiones como el protocolo, la ropa y diferentes reclamos que puedan existir”.

Estamos esperando que el Gobierno de la provincia nos convoque

Al ser consultado sobre la situación en el ámbito provincial, Felipe Concha señaló que se encuentran “esperando que el Gobierno de la provincia nos convoque, el gobernador (Gustavo Melella) dijo que iba a adelantar las paritarias al mes de febrero, nosotros queremos que nos convoque y por eso presentamos una nota en el Ministerio de Trabajo pidiendo que abran las paritarias”, confirmó.

Dijo que están dispuestos “a sentarnos y discutir un aumento para el escalafón seco y el escalafón húmedo, creo que es importante también que avancemos y pongamos todos las barbas en remojo. Más allá que todavía falta que los compañeros cobren en febrero un 5% más al básico, porque con eso se completaría el Decreto 1428 que estuvimos 15 años reclamando y peleando, hasta que finalmente lo vamos a estar cobrando en un 100%”, remarcó.

De todas maneras dijo que pretenden avanzar también con el Gobierno sobre “el tema de las categorías, porque eso está faltando discutir y tenemos que abrir el debate para el primer semestre de 2021”, concluyó el secretario General de ATE Río Grande.