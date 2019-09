ATE define si participa del paro nacional

ATE Río Grande no confirmó su adhesión a la medida de fuerza que se implementará a nivel nacional. Dicen que lo resolverán “acá en la provincia”, pero aclararon que apuestan a “buscar alternativas y reuniones para recuperar el salario de los trabajadores”. Destacaron que se encuentran reclamando “salario”, mientras otros sectores “están hablando del despido de compañeros”.

“Nosotros no tenemos decidido todavía si vamos a ir al paro de ATE nacional, lo vamos a resolver a nivel provincial si es que vamos a sumarnos a esa medida”, señaló el prosecretario Gremial de ATE Río Grande y secretario General electo, Felipe Concha, en declaraciones a Radio Fueguina.

Después expresó que los paros “son importantes de acuerdo a lo que está pasando”, pero advirtió que no lo son tanto “si el paro no es trabajado”. “Yo creo que los paros hay que trabajarlos en los sectores, con los compañeros, para decir que vamos a hacer y para qué paramos”, remarcó.

Concha también mencionó que “estamos siendo castigados en la provincia, no hay trabajo, hay muchos despedidos y también hay una necesidad de buscar una recomposición salarial”. Llamó a “ir separando los reclamos” y destacó que “nosotros por suerte, en la administración pública, estamos hablando de aumento salarial. Porque hay muchos sectores que están hablando del despido de compañeros y esto complica”.

Aseguró que de aumento están “hablando con el Gobierno provincial, tenemos una negativa porque nos dicen que no hay, pero estamos buscando alternativas como con los legisladores a quienes hemos mandado una nota a la cual no hemos tenido todavía respuesta. Pero pedimos una reunión de carácter urgente para ver si es verdad o no, que no tiene plata el Gobierno”, comentó el dirigente estatal.

El dirigente de ATE Río Grande, dijo que se encuentran “alertas y a la espera de reuniones”, reconociendo la necesidad inmediata de un aumento que tienen los trabajadores estatales. Pero señaló que deben evaluar la posibilidad de una medida “porque los paros te los descuentan, entonces creemos que seguir en esta línea de buscar alternativas y reuniones para recuperar el salario de los trabajadores”, indicó.

Al recordarle que días atrás hubo una medida llevada adelante por distintos sectores, de la cual no participaron, respondió que “somos respetuosos de los otros sectores, de los otros sindicatos piensen lo que piensen o digan lo que digan”. Pero señaló prefieren “trabajar con la responsabilidad que tenemos y no ir al choque”, optando por el camino de la negociación