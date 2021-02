ATE conforme con los 55 mil pesos para municipales ingresantes

El secretario General de ATE Río Grande destacó el anuncio del intendente Martín Perez, quien aseguró que se llevará el salario de un empleado ingresante a 55 mil pesos. “Nosotros veníamos pidiendo los 55 mil pesos para el ingresante. Le pedimos públicamente que hiciera un esfuerzo al intendente y se logró”, manifestó Felipe Concha. Además indicó que la medida debe marcar “una tendencia para la provincia, para ver cómo cerramos también un aumento de sueldos”.

“El discurso fue muy bueno para todos, yo creo fue un discurso alentador el del intendente (Martín Perez)”, señaló el secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha. En declaraciones a FM “Del Pueblo”, remarcó el efecto logrado con el discurso “para ATE y para los empleados municipales, porque nosotros veníamos pidiendo los 55 mil pesos para el ingresante. Le pedimos públicamente que hiciera un esfuerzo al intendente y se logró, por eso seguramente en la semana estaremos acordando la pauta salarial”, indicó el dirigente gremial.

Dijo que restan “acomodar algunos puntos que habíamos planteado, como la ayuda escolar, el salario y demás, pero este es una avance importantísimo porque esto es lo que veníamos planteando”, manifestó, en referencia al salario de 55 mil pesos para un empleado que ingresa a la Municipalidad.

Para el titular de ATE el anuncio fue la consecuencia “del diálogo que hemos tenido con el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; con el secretario de Finanzas, Diego López; con quienes mantuvimos reuniones muy importantes. En ese marco el secretario de Finanzas había llegado a un techo en la propuesta, pero el intendente se abrió al pedido e hizo un esfuerzo muy grande que es muy importante”, reiteró.

Para Concha es una forma de “empezar a recuperar el salario, que cayó mucho y a nivel provincial estamos muy mal, entonces se trata de un alivio para todos los empleados municipales”, aseguró el secretario General de ATE Río Grande. Además se refirió al incremento del costo de vida, señalando que “lamentablemente acá hay vía libre para que aumente todo, acá no hay control, también está el relajamiento de todos nosotros porque tendríamos que estar manifestándonos, para que no aumenten las cosas”, expresó.

En ese mismo sentido advirtió que “conseguido el aumento salarial, seguramente habrá remarcación de precios. Me parece bien que se mueva la economía, pero no está bien el abuso. Entonces no puede ser que un kilo de carne esté a 800 o 900 pesos y lo mismo aumenta todo, la nafta volvió a aumentar”, repasó. Volviendo al salario de los empleados municipales de Río Grande indicó que deben seguir negociando con el Ejecutivo, porque “falta que firmemos el aumento, faltan los 5 mil pesos al básico que hemos pedido, las asignaciones familiares; por eso tener una mesa de diálogo es importante, sobre todo en este contexto en el que estamos”, remarcó.

Finalmente manifestó que el aumento dado por el intendente Martín Perez debe marcar “una tendencia para la provincia, para ver cómo cerramos también un aumento de sueldos”. En ese ámbito señaló que “también tenemos a una franja importante de trabajadores por debajo de los 55 mil pesos, porque el salario cayó mucho en los 4 años que pasaron de (Mauricio) Macri, de Rosana Bertone, quien dio un solo aumento al básico y todos eran paliativos. Se achicó tanto el salario de los compañeros y la inflación creció tanto, que es muy grande la diferencia que tenemos hoy y cuesta mucho achicarla. Pero si seguimos dialogando con la Municipalidad y con el Gobierno de la provincia, vamos a recuperar el salario y esa es la idea de ATE”, concluyó Concha.