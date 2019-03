“Aspiramos al consenso y no a las internas”

El concejal Juan Carlos Pino, vicepresidente del justicialismo fueguino, expuso la intención del frente que encabeza la gobernadora Rosana Bertone de llegar “directamente a las generales” con una propuesta consensuada, en lugar de optar por elecciones internas. Restó importancia a la definición de la fecha de los comicios, todavía pendiente, dado que se respetarán “los plazos constitucionales”. Ante las dudas que sembró el vicegobernador Arcando, ratificó el acuerdo con Walter Vuoto para la reelección y con Martín Pérez para disputar la intendencia de Río Grande, y recordó que la gobernadora no prevé modificaciones en la fórmula.

Río Grande.- El vicepresidente del PJ, concejal Juan Carlos Pino, evaluó por Radio Universidad 93.5 el discurso de la gobernadora Rosana Bertone ante la Legislatura, y adelantó un frente “consensuado” que podría sortear la posibilidad de internas.

“Ha sido un discurso contundente, una rendición de cuentas de los tres años de gestión que lleva adelante, con mucha obra pública. Claramente está visto que hace muchos años que no había tanta obra pública en la provincia y esto marca un camino de lo que va a ser la campaña electoral”, dijo Pino.

Destacó que Bertone “mostró mucho reordenamiento de la estructura de gobierno, donde se han equilibrado las cuentas, se pagan los salarios y jubilaciones en tiempo y forma. Hubo muchos anuncios y una visión política totalmente diferente de lo que hemos vivido en las últimas décadas, con una visión de futuro y una impronta que ella le da a la gestión en cuanto a la matriz productiva de Tierra del Fuego”.

“Tanto la ciudad de Río Grande como la de Ushuaia y Tolhuin tienen una gobernadora que le pone esa impronta y lucha permanentemente para que no se pierdan puestos de trabajo, para que la industria continúe, para reforzar todo lo que tiene que ver con hidrocarburos y además para ver de qué forma se sale de esta crisis que nos ha impuesto el gobierno nacional. Creo que esta rendición de cuentas muestra claramente cómo ha sido la gestión, cómo se ha movido con el reordenamiento y la paz social”, subrayó.

Consultado sobre el anuncio de la fecha de elecciones, que no se dio, le restó importancia. “Nosotros nunca nos hemos preocupado por la fecha y es una cuestión netamente institucional. Más allá de las reuniones que ya se han mantenido con el intendente Walter Vuoto y Claudio Queno, no tomamos la fecha como una cuestión de estado sino como un paso más que se tiene que dar, como se ha dado en otras elecciones. Sea un día más o un día menos, se va a cumplir con lo que establece la Constitución y los plazos que debe haber con respecto a las fechas nacionales”, afirmó.

“Eso es lo importante. El decreto seguramente se va a conocer en pocos días más. La fecha es una cuestión institucional, no es una estrategia política ni mucho menos. Estamos más preocupados por mostrar la gestión y una propuesta electoral contundente, con Rosana Bertone por su reelección, lo mismo Walter Vuoto, y con Martín Pérez como candidato a intendente de la ciudad de Río Grande. Venimos desde marzo de 2018 trabajando en esto para presentarlo. Una vez que se fije la fecha, después tenemos plazos muy cortos, porque estamos a poco menos de tres meses de elegir autoridades provinciales y municipales”, advirtió.

Sin internas

Se le preguntó sobre la alternativa de dirimir en internas las candidaturas, pero confía en una lista de consenso. “Nosotros tenemos una propuesta contundente y, si alguno está en disidencia, lo tiene que decir. Hasta ahora nadie se ha expresado en contra de lo que nosotros venimos trabajando con respecto a la gobernación y las intendencias. A veces se tiran mensajes hacia afuera, cuando están todas las posibilidades de sentarse en una mesa a arreglarlo. No le damos el crédito que tiene que tener, porque nos vemos todos los días y, si alguno se siente descontento, no creo que sea un tema importante. Yo estoy seguro de que la fórmula de la gobernación va a ser Rosana Bertone y Juan Carlos Arcando. La propia gobernadora dijo que, si la fórmula es ganadora, no se cambia”, recordó.

En este punto coincidió con el legislador justicialista Ricardo Furlan, quien opinó que la fórmula debe repetirse. “Puede ser que alguno se sienta medio alejado, o no, pero yo coincido plenamente con Furlan y muchos referentes, porque la fórmula se tiene que repetir y, además de repetirse, Walter Vuoto tiene que ser reelecto y Martín Pérez tiene que ser candidato a intendente de Río Grande. Esto está más que claro, muchos no le dan crédito a esto, pero venimos trabajando hace un año, y poner en duda algo de este tipo ahora no tiene ningún sustento”, planteó, ante la inquietud que sembró el vicegobernador Arcando al hablar de sus aspiraciones a la intendencia de Ushuaia.

“Yo estoy esperanzado en que se siga trabajando en las tres ciudades y en la provincia en función de un proyecto que pueda contener a todos los fueguinos, y hay dos ideas que se están armando, porque el gobierno está compuesto por distintos partidos de la provincia y ocupan distintos cargos, lo mismo en la Municipalidad de Ushuaia. La gobernadora contiene a todos los partidos que la han acompañado en 2015 y se intenta sumar más partidos políticos para que acompañen el proyecto del gobierno. Seguramente hay aspiraciones de referentes extrapartidarios que buscarán la forma de seguir acompañando la gestión y tendrán aspiraciones a cargos legislativos, acompañando como colectoras a Rosana Bertone. Esto seguramente se verá en pocos días más. Hay que hacer todo un trabajo de consenso y de diálogo. Dentro de la unidad del peronismo y en la gestión de Rosana Bertone, creo que ha habido mucha contención, no solamente de justicialistas sino de muchos extrapartidarios. Nosotros aspiramos a tener una lista de unidad, y si las circunstancias se dieran para que haya colectoras, tampoco habría ningún problema”, aseguró.

Puntualmente sobre las expectativas para Ushuaia, aparte de la reelección de Vuoto, dijo que “nuestro objetivo es llegar a las tres bancas en el Concejo Deliberante y estamos trabajando fuertemente para eso. En Ushuaia el promedio de votos está entre 5.200 y 5.600. Si llegamos a los 6.200 votos sin dudas vamos a tener tres bancas, así que estamos trabajando fuertemente para esto. Hemos abierto nuevos espacios para llegar a sectores que están alejados del casco céntrico y establecer locales donde la gente pueda participar y nos pueda dar una mano. Estamos haciendo mucha obra en Ushuaia. En el sector del Río Pipo hay 5.200 viviendas, son 5.200 familias que viven en el lugar y estamos tratando de revertir la situación electoral que hemos tenido en los últimos años. Por eso se ha trabajado fuertemente con la obra pública en ese sector, se ha abierto un centro de salud a través de la gestión de Rosana Bertone y hemos hecho un puente que conecta la zona, que tenía solamente dos salidas para cruzar el Río Pipo. También se llevaron distintas cosas, y hemos licitado la obra más importante del sector, que es el pavimento de la calle principal. Estamos caminando todos los fines de semana, tocando puertas, visitando a los vecinos y hablando con ellos. También los invitamos a participar de este nuevo espacio y este es el trabajo de la militancia”, dijo.

Se le insistió sobre la posibilidad de internas, y Pino ratificó que se está trabajando “en un frente electoral consensuado, que contenga a todos los sectores del peronismo y a los partidos políticos que acompañan, y tratar de ir directamente a la general. Si hubiera alguna presentación, sin duda que vamos a hacer internas, pero hasta ahora estamos convencidos de que no hay discusión sobre los candidatos a los cargos ejecutivos. Queda la discusión de los cargos legislativos, donde hay algunos inconvenientes, pero en la mayoría de los casos son extrapartidarios que hoy son parte integrante del estado y del proyecto que llevamos adelante como frente. A partir de allí se empieza a abrir la discusión con respecto a las colectoras. Si tiene que haber alguna colectora para acompañar a Rosana Bertone, o a los candidatos a intendente, creo que no habría inconveniente”, señaló.

Aumento a municipales

Por otra parte, destacó el acuerdo logrado con los sindicatos en el Municipio de Ushuaia: “Nosotros sabíamos que había que dar un incremento salarial, como todos los años, y se llegó a un acuerdo rápidamente con todos los gremios para firmar un acta con el 23% de aumento en dos etapas. Esto da tranquilidad a los empleados municipales, y todas las obras que se están haciendo en Ushuaia no se podrían hacer sin el acompañamiento de los empleados. Estamos contentos porque han sabido interpretar la situación del estado municipal y también han sabido interpretar que es un año electoral y que muchas veces las discusiones se interponen por encima de la prioridad que es mantener el estado ordenado. En este caso el municipio ha distribuido los recursos que tiene para que podamos tener la obra pública y un incremento salarial. Creo que hemos dado un paso fundamental y de tranquilidad para el 2019”, celebró.

Los ejes de gestión

También el concejal mencionó los principales logros de la gestión Vuoto: “Nosotros hemos cambiado la gestión en el sentido estructural, no solamente con la obra pública sino también con relación a los vecinos de la ciudad. La crisis habitacional sigue estando en Ushuaia pero las 14 mil personas que figuraban en su momento en el padrón de tierras se han dividido en dos partes, una es la regularización de los que están ubicados de forma irregular, que son alrededor de 8 mil vecinos; y por otro lado los que realmente tienen la demanda, que están alquilando o viven con sus padres, que son alrededor de 7 mil familias. Se ha encarado una solución de fondo con el tema de tierras”, sostuvo.

“Por otro lado se ha resuelto el problema del transporte público, con una concepción totalmente distinta, que ha dado resultados, con la sociedad del estado. Se ha hecho pavimento de hormigón, que no se hacía hace más de 25 años, en las arterias principales y la entrada de la ciudad. Se ha cambiado la concepción del estado, con una función social, para que las contribuciones sean justas y equitativas. El presupuesto está distribuido equitativamente para que a cada sector le lleguen los servicios”, remarcó el concejal.

Crisis en Ushuaia

Consultado sobre la situación de las fábricas en la capital fueguina y la economía en general en la zona sur, dijo que “están como en toda la industria, siempre tratando de sobrevivir como ocurre en toda la Argentina. Las políticas nacionales llegan a todos por igual. Las empresas viven el día a día, tratan de pagar salarios y sostener este mal momento. Todas las pymes y las empresas se han dado cuenta de que las políticas nacionales han sido realmente desastrosas y han traído muchas consecuencias”, expresó.

“En Ushuaia tenemos un plus que es el turismo y quizás no se nota la crisis como en Río Grande, peor no deja de estar presente”, concluyó el edil.