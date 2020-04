ASIMRA sale al cruce de pago fraccionado de sueldos

Desde el gremio que representa a los supervisores metalúrgicos salieron a pronunciarse por la decisión de algunas empresas de no pagar la totalidad de los haberes a los trabajadores. Reclamaron medidas al Ministerio de Trabajo de la Provincia y denunciaron que la medida es “una maniobra extorsiva”.

En ese sentido se pronunció el secretario General de ASIMRA, Javier Escobar, en una entrevista realizada por FM “Aire Libre” durante el fin de semana que pasó. El gremialista indicó

Uno de los ejemplos es Fapesa (Philips), donde sus trabajadores fueron informados que habrá una disminución del 30 por ciento de sus salarios. Hay que tener en cuenta que hace más de un año y medio que los haberes de este sector están congelados, por un acuerdo entre las partes.

Escobar sostuvo este sábado que no aceptarán «de ninguna manera» esta rebaja de salarios, e hizo una comparación con comercios o pymes «que si lo hacen», en medio de la cuarentena con falta de producción y facturación de las firmas.

Se recuerda que la entidad que agrupa a la mayoría de los empresarios -AFARTE- emitió un comunicado donde señala que «la industria electrónica fueguina se encuentra en una situación límite».

En la entrevista con el programa «Un sábado más», Escobar manifestó que «me comuniqué con el presidente de AFARTE y me confirmó que para este lunes 6 la orden es pagar el 70 por ciento de los salarios. No sabemos si todos acatarán la orden, pero eso me dijo.

Por último, señaló que «es muy bajo tomar esta determinación en medio de esta situación para los argentinos, nosotros decimos que los 14 o 15 días no trabajados de marzo no están dentro de las pérdidas en sus balances, por eso los haberes se tienen que pagar al 100%. Entendemos, somos responsables y sabemos que debemos volver a trabajar, pero también decimos que no hay garantías de una higiene absoluta para evitar contagios. Porque el protocolo que se habla nunca existió».