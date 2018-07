ASIMRA denunció despidos, suspensiones, y reducción de horarios y sueldos

El secretario general de ASIMRA en la Patagonia Javier Escobar explicó que al no haberse respetado el acuerdo por parte de AFARTE, el gremio nacional de ASIMRA ha solicitado formalmente una reunión con los representantes de las fábricas, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. Además desde ASIMRA señalaron que “hubieron despidos de 24 supervisores, reducción en el horario de trabajo, como así también del sueldo acordado durante el 2017”.

Río Grande.- El secretario general de ASIMRA en la Patagonia Javier Escobar cargó contra AFARTE por haber incumplido su parte del acuerdo firmado en noviembre pasado ante los despidos y suspensiones sucedidas en las últimas semanas en la industria metalúrgica.

Cabe resaltar que el gremio de los supervisores a nivel nacional hizo lugar a la misiva enviada por los representantes patagónicos de ASIMRA y solicitó una audiencia en el Ministerio de Trabajo con AFARTE.

Por FM Aire Libre Javier Escobar, secretario general de la seccional Patagonia de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) señaló que “nosotros elevamos una denuncia al secretariado a nivel nacional mediante el acuerdo firmado el 5 de febrero, nosotros respetando a nivel nacional respetando lo que se había firmado, no íbamos a tener un incremento salarial por 24 meses, pero en los últimos meses hemos detectado incumplimiento de parte de AFARTE”.

Por tal motivo nosotros solicitamos la “intervención a nivel nacional para que ejecute la denuncia en el Ministerio de Trabajo de Nación, llame a las partes cuanto antes para ver en que situación se encuentran, y como podemos resolver esto a futuro”, explicó.

Cabe recordar que ASIMRA (como había ocurrido con la UOM) firmó y se comprometió con el organismo que nuclea a las fábricas radicadas en Tierra del Fuego a no solicitar aumento de sueldo por el plazo de 24 meses, desde julio de 2018 al mismo mes del 2020, en tanto AFARTE prometía no cesantear, ni despedir personal y mantener los empleados efectivos que tenía al momento de la rúbrica.

En tal sentido puntualizó que desde “AFARTE aún no hemos tenido respuesta alguna, a pesar de que el acuerdo firmado en su momento explicitaba mantener la dotación al día de la firma, por lo cual no lo están respetando y es una denuncia que nosotros estamos llevando al Ministerio para que sepan el incumplimiento de la parte patronal”.

Entre los incumplimientos de AFARTE detectados desde Asimra, Escobar manifestó que existen a la “fecha la baja de 24 supervisores, también detectamos que están existiendo modalidades como las suspensiones, donde en un punto del acuerdo señala que se va a respetar la paritaria del 2017, al margen de la modalidad por ejemplo de reducción de horario en las plantas, se tendrían que estar respetando el salario del 2017”.

Al respecto resaltó que hay “empresas que están reduciendo horarios, pero a la vez también están reduciendo el salario, olvidando que hay un acuerdo extraordinario que era por dos años de mantener el salario de 2017”.

Escobar recordó que el acuerdo rige desde el “día de la firma, si bien tiene varias modalidades, una es que empieza a regir la parte del no pedido de incremento salarial a la firma de la paritaria del 2017, siendo que este es un punto de un acuerdo macro”, expuso.

Por tal motivo expresó que el acuerdo decía en su “punto del anexo 4 que en el 2017 en el acuerdo de paritarias se iba a respetar el acuerdo, y se iban a respetar los incrementos que se habían firmado, pero a la fecha del 13 de noviembre había que respetar la dotación efectiva en planta, siendo que nosotros como privado entendemos que la dotación efectiva son los que están en ese momento trabajando”, exteriorizó.

Además entendió que el acuerdo era “respetar la planta de personal, y el salario desde noviembre pasado, respetando lo firmado en las paritarias 2017, manteniendo los puestos de trabajo, no pidiendo un incremento salarial, donde hay una cláusula pidiendo que en caso de que se vaya todo como se está yendo en este momento con más de un 30% de inflación debemos sentarnos a hablar porque la realidad que no se mantiene no solamente el acuerdo ante la cámara y el sindicato, sino el acuerdo macro”, precisó.

Trabajar en conjunto entre los diferentes sindicatos

Ante diferentes despedidos sucedidos en los últimos días como en IATEC, Escobar puntualizó que el “objetivo es poder trabajar todos en conjunto, con cualquier gremio, no solo con la UOM, dado que hoy no se trata si se está hablando de una paritaria de la industria, sino que se está hablando de un régimen que termina impactando en todos los sectores, más allá de que la UOM tiene su independencia, pero nosotros consideramos que sería ideal trabajar todos en conjunto”.

Cabe resaltar que durante este mes de julio comenzó a regir este congelamiento del salario por dos años, para lo cual Escobar dijo que la “inflación sigue subiendo, se habla de llegar a fin de año al 30%, por lo tanto se va perdiendo el poder adquisitivo del salario en los trabajadores, siendo este punto un impacto muy duro en los bolsillos de los trabajadores, dado que la inflación y los precios siguen subiendo, por lo cual estamos reclamando todo esto, al margen de seguir reclamando por los puestos de trabajo”.

Sostuvo que nuestro primer paso es llevar este “reclamo al Ministerio de Trabajo, donde en su momento actuó de administrador de todo este acuerdo, y de ahí trabajaremos de vuelta con el cuerpo de delegados, y la comisión para ver que decisión se tomará, siendo que nosotros como comisión no firmamos el acuerdo, pero acatamos lo decidido a nivel nacional”.

Finalmente indicó que “el gobierno nacional mantuvo su palabra con respecto al acuerdo macro”.