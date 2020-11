Aseguran que solo una lista podría participar de los comicios

El dirigente justicialista, Daniel Rivarola, mencionó una serie de inconvenientes que están teniendo para presentarse en las elecciones internas del PJ. Se vencen los plazos y la Junta Electoral no les responde la solicitud que hicieron para presentar la lista “Militancia Justicialista”.

“Hay un cronograma electoral para las elecciones internas del Partido Justicialista, para elegir las autoridades del Distrito Tierra del Fuego, a realizarse el 20 de diciembre de este año. El cronograma establecía que el día 2 de noviembre se iniciaba el plazo para la acreditación de apoderados de lista”, mencionó el dirigente peronista, Daniel Rivarola.

Con esas expectativas, desde Militancia Justicialista dijeron que “con un grupo de afiliados hicimos la presentación de dos apoderados para la Lista Militancia Justicialista, por medio de la dirección de correo electrónico que estableció la Junta Electoral”.

Enviaron “un correo estableciendo ese nombre parta la lista, solicitando que nos designen un número y presentando a los apoderados para que de esa manera nos tengan por inscriptos en tiempo y forma. Pero hasta el momento no hemos recibido confirmación de la llegada de nuestro correo, así que no tenemos asignado el número, no sabemos si estamos inscriptos o no, tampoco tenemos conocimiento de la publicación de los padrones oficiales que ya se tenían que estar exhibiendo, así que estamos sumamente preocupados”, advirtieron.

Mencionaron que tomaron conocimiento de la implementación de “una plataforma, en virtud de la imposibilidad de juntar avales para la presentación de listas por la situación de pandemia. Pero en esa plataforma que les llega a los compañeros, porque se la están enviando a los afiliados, tienen la posibilidad de avalar a una sola lista porque la nuestra no fue dada de alta. Entonces a quienes les llega ese correo electrónico con la plataforma solo pueden avalar a una lista, cuando la realidad es que no hay lista única porque nosotros queremos y vamos a participar”.

Rivarola dijo que reclaman “que las cosas sean claras y transparentes, así que nos apersonamos en el domicilio donde supuestamente funciona la Junta Electoral y el mismo estaba cerrado con llave. Entonces lo cierto es que están complicando la posibilidad de tener un funcionamiento interno claro y democrático, como históricamente lo fue en nuestro partido a la hora de elegir las autoridades, aunque hay que señalar que lo hacen profundizando un funcionamiento que venimos sufriendo desde hace algún tiempo”, expresó.

Adelantando que “si la Junta Electoral no nos atiende vamos a hacer una presentación ante la Justicia, porque queremos participar activamente de la elección interna. Queremos participar precisamente porque no compartimos como se ha conducido el partido hasta ahora. Entonces como están planteadas las cosas no nos dejan alternativa que impugnar el cronograma electoral, si no se suspende la aplicación de esta plataforma”.

Para finalizar manifestaron que “incluso debemos señalar que muchos compañeros y compañeras no tienen un celular con la tecnología como para poder sacar una foto al DNI y mandarla, o si lo tienen quizás no sepan utilizarlo, entonces se está dejando fuera a muchos afiliados y afiliadas que quieren participar de la vida interna del partido, eso es algo que los peronistas no podemos permitir”, concluyeron.