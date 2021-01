Aseguran que empresas de limpieza quiere reducir salarios

El Centro Empleados de Comercio de Río Grande (CEC) denunció que las empresas del sector limpieza intentan instalar un sindicato que no existe en Tierra del Fuego, con el objetivo de reducir los salarios de sus trabajadores. “Como su escala de sueldos es mucho más baja que la nuestra y no tiene zona, los patrones apuestan que la gente lo forme igual para después pagar menos”, advirtieron desde el CEC.

En un comunicado el Centro de Empleados de Comercio advirtió que tomaron conocimiento que “algunos jefes, de algunas empresas de limpieza, están intentando organizar en Río Grande un sindicato que se llama Sindicato de Obreros de Maestranza, con el fin de sacarlos de Comercio”.

El texto, publicado en las redes sociales oficiales del CEC, indica que “este sindicato que nombran existe; pero su Convenio Colectivo, su escala salarial y su representación, solo sirve para Capital Federal y provincia de Buenos Aires; no tiene legalidad alguna en Tierra del Fuego”.

En el mismo sentido se dice que “el intento es que, como su escala de sueldos es mucho más baja que la nuestra y no tiene zona, los patrones apuestan que la gente lo forme igual para después pagar menos sueldos”.

“Otra cosa interesante es que no tienen obra social propia; nosotros creemos fuertemente en la libertad sindical pero dentro de la ley, en este caso no se da”, remarcan desde el gremio mercantil que encabeza Eusebio Barrios. Después indican: “sabemos también de varias reuniones realizadas, donde les dicen un montón de cosas lindas que después no se podrán cumplir”.

Finalmente expresas desde el CEC RÍO Grande: “nuestra meta es que todos estén informados, si tiene dudas se pueden acercar y les mostramos la documentación que respalda lo que decimos. No queremos que sean perjudicados con mentiras, el fin de estas empresas solo es que te alejes de nuestro gremio para pagarte menos, cambiarte a una obra social que no existe y precarizarte en el trabajo”, señalan dirigiéndose a los afiliados y afiliadas.