Asamblea en Hipertehuelche por el premio de fin de año

Los trabajadores de Hipertehuelche realizaron una asamblea hoy, preocupados porque la empresa no quiere pagar el premio que reciben habitualmente a fin de año. El argumento de la patronal es que no dan los números. Desde el gremio entienden que es un derecho adquirido y profundizarían las medidas si no hay acercamiento.

“Estamos analizando en asamblea la problemática que se ha planteado, porque el 4 de diciembre presentamos –como todos los años- el pedido del premio de fin de año; solicitando la actualización en paritarias como se hace normalmente en los lugares donde ya se viene abonando este premio. Pero Hipertehuelche nos contesta en forma telefónica –sin siquiera tener la delicadeza de hacerlo por escrito- diciéndonos que por la situación económica de la empresa no le dan los números y no piensan pagar el premio de fin de año”, relató el secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, respecto del conflicto instalado en el mencionado comercio.

El dirigente mercantil luego indicó que se trata de un premio que se cobra desde el año 2009 y mencionó que si bien tuvieron “en estos años algunos conflictos por la actualización del mismo o por la falta de pago, se abonó en forma ininterrumpida hasta la fecha, y por ende los trabajadores entienden que este año también hay que pagarlo”.

Luego remarcó que los empleados “a diario ponen el hombro, atienden; sin importar el clima o la cara del cliente. Siempre están predispuestos, es un local donde no se registran conflictos con los clientes y siempre hay buena atención. Entonces entendemos que corresponde que se abone este premio de fin de año, pero la empresa está dura y por eso estamos en asamblea analizando qué medidas se van a tomar”, advirtió el representante del CEC.