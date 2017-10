Asaltaron a mano armada a negocio familiar del concejal Paulino Rossi

Ayer y a plena luz del día, malvivientes armados, irrumpieron en la aseguradora ubicad en calle Tolhuin 293 de la margen sur. El empleado del lugar no opuso resistencia y los delincuentes lograron escapar del lugar. “Hace instantes robaron en nuestro negocio familiar de la Margen Sur, aquel que supo construir mi viejo a riesgo y sacrificio. La realidad no me sorprende porque a diario vemos situaciones similares. Tuvimos la suerte de que esta vez no hubo que lamentar heridos”, dijo el concejal Paulino Rossi en su cuenta de Facebook, donde está el video que registró el atraco.

Mauricio Rossi en comunicación con Radio Fueguina explicó “dos personas encapuchadas con un arma entraron al local, y le hicieron entrega de un bolso al trabajador, en donde le exigieron que coloque el dinero que había”.

El trabajador le hizo entrega de $10.000 en efectivo, la recaudación del día, “afortunadamente no se resistió”, indicó Rossi.

En cuestión de minutos se hizo presente personal de la Comisaría Cuarta quien comenzó a realizar un gran operativo, dado que estos dos sujetos tras salir de la aseguradora se subieron a un vehículo el cual los estaba esperando, y se dirigieron a un sector particular de la Margen Sur.

A raíz de este operativo se encuentran realizando controles en la zona del puente para poder dar con los asaltantes.

Finalmente, Rossi indicó que “es la primera vez que nos sucede esto, pero el comercio cuenta con cámaras de seguridad, al igual que en la cuadra hay otras más, las cuales están siendo analizadas por la Policía”.

“La fragilidad social en la que nos vemos envuelto me preocupa, he tratado de colaborar desde mi rol como funcionario público pero no es suficiente. Por eso llamo públicamente a las fuerzas provinciales a trabajar en pos de mejorar la seguridad de cada uno de nosotros”, cerró el edil.