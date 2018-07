Argüello optimista con negociaciones por Malvinas

El secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, se mostró optimista respecto de las negociaciones diplomáticas y su deseo es llegar a visitar las Malvinas sin que medie un pasaporte. Destacó que la gobernadora “ha logrado un acuerdo inédito” en la mesa de Cancillería, al incorporar un representante de la provincia. Con una resolución de la ONU pendiente de cumplimiento desde 1965, consideró que el objetivo es “convencer a la contraparte británica de que las resoluciones de la comunidad internacional se libran para ser ejecutadas por los países más débiles, y también por los más poderosos”.

Río Grande.- El secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 durante su paso por la provincia, para hablar sobre las expectativas frente al nuevo rol que aceptó desempeñar.

También estuvieron presentes la subsecretaria de Relaciones Internacionales de la provincia, Cecilia Fiocchi, y el secretario de Medios de la provincia Pablo Cabás.

“Yo dejé la gestión pública a comienzos de 2016, después de 30 años ininterrumpidos. Estuve trabajando en forma privada, dirijo una fundación especializada en política internacional, que se llama Embajada Abierta, y tuve algunas invitaciones de gobernadores amigos para volver a la función pública, pero mi decisión fue no hacerlo, hasta que la gobernadora Rosana Bertone me llamó para que me ocupara de la cuestión Malvinas”, relató.

“Es un tema caro para mí, para todos nosotros, y yo he trabajado mucho en este tema a lo largo de los años en las distintas posiciones que me ha tocado ocupar en la función pública, sea como legislador, como embajador, y la verdad que estoy muy a gusto y muy esperanzado en poder hacer una contribución cierta”, afirmó.

“He tenido el privilegio de representar a la Argentina en foros muy importantes y he podido aprender cómo funciona el sistema de toma de decisiones en todo el mundo. Yo siento que tengo una herramienta complementaria para aportar y esta es una gran oportunidad. La gobernadora ha logrado un acuerdo inédito en la mesa de la Cancillería que discute los temas relacionados con Malvinas. Yo voy a ser parte del proceso de análisis y discusión, llevaré la voz de la provincia, y después el gobierno nacional decidirá”, dijo.

Destacó que recibió el ofrecimiento de Bertone “el mismo día que se logró algo muy importante, que es este cargo que no existía. La gobernadora mandó el proyecto a la Legislatura provincial, modificando la ley de ministerios para incorporar esta Secretaría de Estado para la representación de la cuestión Malvinas, y este proyecto fue aprobado con apoyo unánime, que es una señal correctamente emitida, porque la política de Malvinas debe tener un alto nivel de consenso interno siempre. Esta aprobación marcó el inicio y yo debo haber demorado unos dos o tres segundos en responderle a la gobernadora”, aseguró.

“A partir de ahí iniciamos un camino vertiginoso, porque tuve reuniones con el Canciller, Bertone me convocó para integrar la comitiva argentina que viajó al comité de descolonización de la ONU en Nueva York. Volví y tuve una primera reunión organizativa en Cancillería y vine para Tierra del Fuego, estuve en Ushuaia, en Río Grande, la Legislatura organizó un encuentro abierto donde participaron todos los que quisieron y preguntaron todo lo que quisieron. Fue un escenario muy propicio para empezar a trabajar”, celebró.

De vuelta a Buenos Aires, prevé “una agenda más concreta”, que incluye reuniones con “la secretaria de la cuestión Malvinas en Cancillería, con el secretario de Relaciones Institucionales, y allí empezaremos a abrir el camino”, confió.

Agradeció que, además del respaldo legislativo, tuvo el respaldo de los intendentes, los diputados y senadores: “Hay una foto muy elocuente, que es la foto de la gobernadora con los tres intendentes, los senadores nacionales, los legisladores provinciales, los diputados nacionales, el presidente de la Corte, el Fiscal de Estado, entre otras autoridades. Es decir que estuvo todo el peso institucional de la provincia reunido en el Senado en Buenos Aires, decidiendo dar juntos este paso institucional fundamental. Siento una gran responsabilidad por todo esto y mi expectativa es estar a la altura de las circunstancias”, dijo.

Buenas perspectivas

Consultado sobre la posibilidad de lograr el éxito del objetivo planteado, se basó en una resolución emitida en 1965 que fija una posición concreta y se debe hacer cumplir. “Logramos como país un paso fundamental en 1965, que es la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 2065, que dice que la cuestión Malvinas es una disputa de soberanía entre dos partes, el Reino Unido y la Argentina, y debe resolverse encaminando una negociación diplomática. Eso ocurrió hace muchas décadas y, habiendo conseguido esto en 1965, el paso del tiempo no es a favor nuestro. Tenemos que poner mucha energía, y el tema Malvinas está al tope de la agenda de la Argentina en todos los gobiernos. Algunos pondrán énfasis en una cosa, otros en otra, lo encararán de un modo u otro, pero todos han trabajado en generar las condiciones políticas propicias para la apertura del diálogo. Creo que hay que redoblar el esfuerzo, la imaginación, la voluntad política, y encontrar un modo de encarnar aquella resolución del ’65 y, cuanto antes, mejor”, subrayó.

“El día llegará cuando no tengan que sellar mi pasaporte en el ingreso, mientras tanto los funcionarios argentinos no viajamos a las islas, porque además eso es un gesto que tiene un valor simbólico en la negociación que tenemos”, expresó.

Consultado sobre el intercambio hace unos años realizaron estudiantes del CIERG que viajaron a Malvinas, aun con pasaporte de por medio, dijo que “está dentro de la agenda este tipo de actividades y lo celebro, pero los funcionarios nacionales por decisión de los gobiernos no visitamos las islas si el precio es tener que ser visados para ingresar al territorio nacional. En el caso de los civiles estas actividades son bienvenidas”, diferenció.

Recordó que “antes del conflicto del ’82 había un flujo entre el territorio y las islas con mucha presencia de gente nuestra que iba y de gente de las islas que venía. Habrá que trabajar para generar esas condiciones que permitan la apertura del diálogo, y tenemos que convencer a la contraparte británica de que las resoluciones de la comunidad internacional se libran para ser ejecutadas por los países más débiles y también por los países más poderosos. Ellos entendieron la primera parte: que los otros deben cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas pero no los más poderosos”, lamentó.

Como balance de la reunión en la ONU en Nueva York, dijo que le gustó mucho integrar la delegación “y sobre todo ser parte de la delegación de Tierra del Fuego, que fue muy plural, porque había mucha gente de la oposición y de estratos distintos, dado que estaba por ejemplo el presidente del Superior Tribunal. Eso tiene valor en términos diplomáticos”, aseveró.

“Hasta hace no muchos años yo era el que organizaba las reuniones del comité, porque durante cuatro o cinco años tuve la tarea de preparar estas visitas, los documentos, contactar a los actores, disuadir a los que no están de acuerdo, es un trabajo importante hasta del punto de vista físico y el objetivo se debe cumplir. Con eso no logramos que se concretara la resolución de 1965, pero mantenemos la llama encendida. Ya estoy trabajando en la casa de la provincia y estaré en el nuevo edificio que se va a abrir en la calle Sarmiento, que se está reacondicionando, y la Secretaría a mi cargo va a tener un lugar”, adelantó del lugar físico donde desempeñará la tarea.

Finalmente, aseguró que estará viajando “periódicamente” a la provincia para seguir tomando contacto con funcionarios y miembros de la comunidad.